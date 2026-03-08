Trump pune condiții Teheranului: „Noul lider suprem nu va rezista fără aprobarea mea”

Președintele american Donald Trump a avertizat duminică faptul că succesorul ayatollahului Ali Khamenei va avea o guvernare scurtă dacă nu va fi validat de Casa Albă. Declarația vine în ziua în care Adunarea Experților din Iran a desemnat, în secret, noul Lider Suprem.

„El va trebui să obţină aprobarea noastră. Dacă nu primeşte aprobarea noastră, nu va rezista mult", a ameninţat Trump într-un interviu acordat duminică postului ABC News, citat de Agerpres.

Anterior, Trump spunea că el vrea să aibă ultimul cuvânt în alegerea următorului lider al Iranului. „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

Răspunsul Iranului a venit imediat prin vocea ministrului de externe, Abbas Araghchi. Acesta a reafirmat suveranitatea țării, precizând că alegerea succesorului lui Ali Khamenei, ucis de forțele israeliano-americane pe 28 februarie, este atributul exclusiv al poporului iranian și al Adunării Experților, „și al nimănui altcuiva”.

În dimineaţa zilei de 28 februarie, noul lider suprem iranian a fost ales duminică de către Adunarea Experţilor din Iran, dar numele său nu a fost deocamdată dezvăluit.

În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia. Analiștii militari avertizează că, fără o intervenție la sol, schimbarea de regim dorită de Trump rămâne un obiectiv greu de atins.

O idee avansată de Trump, pentru a nu risca vieţile soldaţilor americani, este să incite grupările kurde să lanseze o astfel de ofensivă din Irak, deşi nu a exclus nici angajarea directă a trupelor americane.