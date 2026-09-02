Ripostă a Iranului după ce atacurile SUA au ucis patru persoane la o nuntă

Forţele americane au reluat, marţi, atacurile împotriva Iranului, a anunţat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Conflict SUA-Iran Foto: Shutterstock

Centcom a precizat că atacurile SUA au urmat „recentelor tentative de atac" ale Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Semiluna Roşie Iraniană a declarat că patru persoane, printre care şi un copil mic, au fost ucise în urma atacurilor americane, iar peste 50 au fost rănite, după ce, în urma unui atac cu rachete al SUA, schije au lovit o casă în care avea loc o nuntă în localitatea Sirik, din sudul Iranului, scrie News.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor militare americane din Irak şi Iordania, potrivit presei de stat locale şi Forţelor Armate Iordaniene. Au fost semnalate atacuri şi în Kuwait şi Bahrain.

Gardienii Revoluţiei Islamice (IRGC) au declarat că SUA vor „regreta" aceste atacuri. Până miercuri dimineaţă, aceasta lansase o ploaie de rachete balistice asupra unei baze a Marinei SUA din Aqaba, Iordania, ca represalii pentru atacul de la Sirik, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Forţele Armate Iordaniene au declarat că au interceptat 13 rachete balistice, dintre care 10 au fost distruse, în timp ce trei au căzut în zone izolate. Nu s-au înregistrat morţi sau răniţi în urma atacului din Iran.

Reţeaua a mai precizat că centrul de securitate naţională al ţării a avertizat locuitorii din provinciile Aqaba şi Mafraq cu privire la căderea de resturi, adăugând că avertismentul a fost între timp ridicat.

Separat, armata din Kuwait a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au răspuns la atacurile cu rachete iraniene în zorii zilei de miercuri.

De asemenea, au fost semnalate mai multe explozii în Bahrain în urma atacurilor lansate de Iran, potrivit presei de stat iraniene.

Donald Trump, atunci când au fost anunţate atacurile SUA marţi după-amiază, a avertizat că Iranul va fi lovit din nou la „un nivel mult mai dur şi mai intens" dacă va riposta.

Atacul urmează primelor lovituri americane cunoscute asupra Iranului de la sfârşitul lunii iulie, de la începutul acestei săptămâni, când forţele americane au atacat două lansatoare de rachete de pe Insula Larak din strâmtoare. Teheranul a ripostat lansând rachete asupra unor baze aeriene din Iordania şi o dronă asupra Emiratelor Arabe Unite.

Centcom a declarat că forţele americane au început să lovească ţinte ale Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) la ora 12:00 ET (16:00 GMT) şi au încheiat atacurile până miercuri dimineaţă.

Presa de stat iraniană a relatat că printre cele patru persoane care au murit în atacul de la Sirik se afla şi un copil de patru ani, în timp ce alte rapoarte au indicat că proiectilele au lovit zonele Chabahar şi Konarak, precum şi un aeroport din Jiroft, şi că s-au auzit explozii pe insula Qeshm şi în Bandar Abbas.

Căpitanul Tim Hawkins din Marina SUA, vorbind în numele Centcom, a declarat pentru BBC că instituţia era la curent cu informaţiile difuzate de mass-media de stat iraniană cu privire la atacul din Sirik.

El a adăugat: „Armata SUA nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de IRGC."

Statele Unite şi Israelul au lansat, pe 28 februarie, atacuri de amploare asupra Iranului, iar Iranul a ripostat atacând Israelul, bazele americane şi statele aliate din Golf, închizând efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim.

În iunie a fost semnat un acord între SUA şi Iran, cunoscut sub numele de Memorandumul de înţelegere, pentru prelungirea încetării focului între cele două ţări.

Cu toate acestea, acordul a expirat, ceea ce a dus la reluarea ostilităţilor. Atât SUA, cât şi Iranul au deschis focul asupra navelor: Teheranul a ţintit navele care, potrivit acestuia, au încercat să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa, iar SUA au impus un blocaj naval asupra porturilor iraniene.

De asemenea, Washingtonul a anunţat, pe 24 august, o nouă campanie de sancţiuni menită să izoleze şi mai mult Teheranul şi să extindă sancţiunile secundare împotriva aliaţilor săi.

În cadrul unei reuniuni a miniştrilor de finanţe din cadrul G20, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mulţi aliaţi ai SUA „s-au pronunţat şi au afirmat că vor face tot ce este necesar" în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Iranului.

Oficialii iranieni şi mass-media de stat au respins în mare parte această campanie, considerând-o o continuare a măsurilor economice anterioare ale SUA, care, susţin ei, au urmat eşecului militar al Washingtonului în conflictul recent.

Cu toate acestea, marţi, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a fost citat de mass-media de stat spunând că, dacă SUA ar reveni la respectarea acordului, Iranul ar face la fel.