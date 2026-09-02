 Ripostă a Iranului după ce atacurile SUA au ucis patru persoane la o nuntă | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ripostă a Iranului după ce atacurile SUA au ucis patru persoane la o nuntă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Forţele americane au reluat, marţi, atacurile împotriva Iranului, a anunţat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Conflict SUA-Iran
Conflict SUA-Iran Foto: Shutterstock

Centcom a precizat că atacurile SUA au urmat recentelor tentative de atac" ale Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Semiluna Roşie Iraniană a declarat că patru persoane, printre care şi un copil mic, au fost ucise în urma atacurilor americane, iar peste 50 au fost rănite, după ce, în urma unui atac cu rachete al SUA, schije au lovit o casă în care avea loc o nuntă în localitatea Sirik, din sudul Iranului, scrie News.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor militare americane din Irak şi Iordania, potrivit presei de stat locale şi Forţelor Armate Iordaniene. Au fost semnalate atacuri şi în Kuwait şi Bahrain.

Gardienii Revoluţiei Islamice (IRGC) au declarat că SUA vor regreta" aceste atacuri. Până miercuri dimineaţă, aceasta lansase o ploaie de rachete balistice asupra unei baze a Marinei SUA din Aqaba, Iordania, ca represalii pentru atacul de la Sirik, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Forţele Armate Iordaniene au declarat că au interceptat 13 rachete balistice, dintre care 10 au fost distruse, în timp ce trei au căzut în zone izolate. Nu s-au înregistrat morţi sau răniţi în urma atacului din Iran.

Reţeaua a mai precizat că centrul de securitate naţională al ţării a avertizat locuitorii din provinciile Aqaba şi Mafraq cu privire la căderea de resturi, adăugând că avertismentul a fost între timp ridicat.

Separat, armata din Kuwait a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au răspuns la atacurile cu rachete iraniene în zorii zilei de miercuri.

De asemenea, au fost semnalate mai multe explozii în Bahrain în urma atacurilor lansate de Iran, potrivit presei de stat iraniene.

Donald Trump, atunci când au fost anunţate atacurile SUA marţi după-amiază, a avertizat că Iranul va fi lovit din nou la un nivel mult mai dur şi mai intens" dacă va riposta.

Atacul urmează primelor lovituri americane cunoscute asupra Iranului de la sfârşitul lunii iulie, de la începutul acestei săptămâni, când forţele americane au atacat două lansatoare de rachete de pe Insula Larak din strâmtoare. Teheranul a ripostat lansând rachete asupra unor baze aeriene din Iordania şi o dronă asupra Emiratelor Arabe Unite.

Centcom a declarat că forţele americane au început să lovească ţinte ale Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) la ora 12:00 ET (16:00 GMT) şi au încheiat atacurile până miercuri dimineaţă.

Presa de stat iraniană a relatat că printre cele patru persoane care au murit în atacul de la Sirik se afla şi un copil de patru ani, în timp ce alte rapoarte au indicat că proiectilele au lovit zonele Chabahar şi Konarak, precum şi un aeroport din Jiroft, şi că s-au auzit explozii pe insula Qeshm şi în Bandar Abbas.

Căpitanul Tim Hawkins din Marina SUA, vorbind în numele Centcom, a declarat pentru BBC că instituţia era la curent cu informaţiile difuzate de mass-media de stat iraniană cu privire la atacul din Sirik.

El a adăugat: Armata SUA nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de IRGC."

Statele Unite şi Israelul au lansat, pe 28 februarie, atacuri de amploare asupra Iranului, iar Iranul a ripostat atacând Israelul, bazele americane şi statele aliate din Golf, închizând efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim.

În iunie a fost semnat un acord între SUA şi Iran, cunoscut sub numele de Memorandumul de înţelegere, pentru prelungirea încetării focului între cele două ţări.

Cu toate acestea, acordul a expirat, ceea ce a dus la reluarea ostilităţilor. Atât SUA, cât şi Iranul au deschis focul asupra navelor: Teheranul a ţintit navele care, potrivit acestuia, au încercat să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa, iar SUA au impus un blocaj naval asupra porturilor iraniene.

De asemenea, Washingtonul a anunţat, pe 24 august, o nouă campanie de sancţiuni menită să izoleze şi mai mult Teheranul şi să extindă sancţiunile secundare împotriva aliaţilor săi.

În cadrul unei reuniuni a miniştrilor de finanţe din cadrul G20, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că mulţi aliaţi ai SUA s-au pronunţat şi au afirmat că vor face tot ce este necesar" în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Iranului.

Oficialii iranieni şi mass-media de stat au respins în mare parte această campanie, considerând-o o continuare a măsurilor economice anterioare ale SUA, care, susţin ei, au urmat eşecului militar al Washingtonului în conflictul recent.

Cu toate acestea, marţi, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a fost citat de mass-media de stat spunând că, dacă SUA ar reveni la respectarea acordului, Iranul ar face la fel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
digi24.ro
image
Facultățile spre care au început să se îndrepte tinerii. O specializare populară a început să fie evitată
stirileprotv.ro
image
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Scandal-monstru la Steaua – U Craiova! Oltenii au scos echipa de pe teren la derby-ul de la juniori!
fanatik.ro
image
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
libertatea.ro
image
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
digisport.ro
image
Fazele lunii în septembrie 2026. Când pica Luna Plină în zodia Berbec
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026
observatornews.ro
image
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
cancan.ro
image
Pensionar cu 3.000 lei pensie după 40 de ani de muncă. „Sunt șocat!” Ce salariu a avut? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști?
playtech.ro
image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!”
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Jucătorul de la FCSB care vorbește singur! Nicolae Dică s-a dus la MM Stoica: "Lasă-l, că așa e el"
digisport.ro
image
Ce faci dacă gemul a mucegăit. Arunci borcanul sau poți îndepărta stratul de la suprafață?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gata! Nicuşor Dan a semnat decretul, eliberarea din funcţie se face IMEDIAT!
romaniatv.net
image
Oferta Hidroelectrica pentru luna septembrie. Cât vor plăti peste un milion de români pentru energie electrică
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
„Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Familia regală norvegiană, Profimedia (2) jpg
Jale mare la Oslo! Regina rămasă văduvă abia își stăpânește lacrimile, iar noua regină o susține. Familia regală a mulțumit oamenilor pentru flori
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul tranșant transmis părinților de o profesoară înainte de începerea școlii: „Înjurați-ne în absența copiilor!”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani