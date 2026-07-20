SUA au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului. Sunt vizate capacitățile militare folosite în Strâmtoarea Hormuz

Forțele americane au lansat luni, la ora 16.00, ora Coastei de Est a SUA, un nou val de atacuri împotriva Iranului, la ordinul președintelui Donald Trump, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM).

Potrivit CENTCOM, atacurile au ca obiectiv degradarea suplimentară a capacităților militare iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

„Astăzi, la ora 16.00 (20.00 GMT), forțele americane au început un nou val de atacuri împotriva Iranului, la ordinul comandantului suprem. Atacurile sunt concepute pentru a degrada și mai mult capacitățile militare iraniene folosite pentru a ataca transportul maritim comercial în Strâmtoarea Hormuz”, a transmis CENTCOM.

Noul val de lovituri vine în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran. Tot luni, Donald Trump a amenințat Teheranul cu represalii după moartea mai multor militari americani.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de multe ori pentru acea ucidere”, a transmis președintele SUA, precizând că directiva a fost comunicată conducerii militare americane.

Armata americană a identificat luni doi soldați uciși în Iordania în timpul apărării împotriva unor atacuri iraniene cu rachete balistice și drone. Autoritățile examinează și rămășițe pentru a stabili dacă aparțin unui al treilea militar dat dispărut. Un alt militar american a murit în Irak în urma unei „detonări controlate” a unei drone iraniene.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie, iar atacurile asupra navigației comerciale din zonă au devenit unul dintre punctele centrale ale confruntării dintre Washington și Teheran.