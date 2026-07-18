Iranul atacă aliații SUA din Orientul Mijlociu. Kuweitul acuză lovituri asupra infrastructurii civile

Iranul a lansat un val de atacuri asupra aliaților Statelor Unite din Orientul Mijlociu, în timp ce noua campanie de atacuri americane asupra Iranului a intrat în a doua săptămână, iar tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz continuă să escaladeze, relatează The Guardian.

Kuweitul a acuzat Iranul că a vizat obiective civile și infrastructură esențială, inclusiv o centrală de producere a energiei și de desalinizare a apei. Țara, care are un climat extrem de arid, obține prin desalinizare aproximativ 90% din apa sa potabilă.

Autoritățile au fost nevoite să închidă temporar spațiul aerian în timp ce forțele de apărare interceptau rachete și drone iraniene. Mai mulți pompieri kuweitieni și un muncitor au fost răniți în timpul intervențiilor la incendiile provocate de atacuri.

Potrivit unor informații, Iranul ar fi atacat și o instalație petrolieră din Kuweit, provocând mai multe răniri și „pierderi materiale semnificative”, conform Kuwait Petroleum Corporation.

Ministerul kuweitian de Externe a acuzat Iranul de o abordare ostilă sistematică prin atacarea infrastructurii vitale și a obiectivelor civile.

Rachete doborâte în Iordania, sirene de alarmă în Bahrain

Bahrainul a activat sâmbătă sirenele de alarmă și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească, după detectarea unor posibile drone sau rachete care se îndreptau spre țară.

În Iordania, agenția de presă de stat Petra a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale regatului au doborât rachete iraniene.

Atacurile Iranului asupra aliaților SUA din regiune vin ca răspuns la atacurile americane asupra unor obiective iraniene, inclusiv poduri și infrastructură energetică.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat sâmbătă că Statele Unite vor primi „lecții de neuitat” dacă atacurile vor continua. Declarația atribuită acestuia, care nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, a fost citită la televiziunea de stat.

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, Jasem Mohamed al-Budaiwi, a condamnat atacurile asupra Kuweitului și a afirmat că lovirea deliberată a infrastructurii și a obiectivelor civile reprezintă „crime de război” care necesită tragerea la răspundere a celor responsabili.

Iranul susține că a atacat baze și obiective militare americane

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut că a lovit un centru de sprijin militar american din Camp Arifjan, în Kuweit, și că a distrus o instalație radar americană de la baza aeriană Ali Al Salem.

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Potrivit presei de stat iraniene, IRGC ar fi vizat și baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain, unde se aflau aeronave de luptă americane, precum și un centru de date pentru informații.

Forțele iraniene susțin, de asemenea, că au distrus cel puțin două avioane de luptă americane și alte trei aeronave într-un atac cu rachete și drone asupra unei baze americane din Azraq, Iordania.

Aceste afirmații ale Iranului nu au fost confirmate independent.

Luptele continuă și în Strâmtoarea Hormuz

Vineri seară, IRGC a susținut că două petroliere despre care afirmă că erau coordonate de serviciile americane de informații au explodat după ce au lovit mine în Strâmtoarea Hormuz. Armata SUA a respins afirmația drept falsă.

Gardienii Revoluției au mai susținut că au „oprit” patru nave care încercau să tranziteze această rută maritimă strategică.

În paralel, Comandamentul Central al SUA a anunțat că atacurile americane au continuat pentru a șaptea noapte consecutiv, cu scopul de a reduce în continuare capacitățile militare ale Iranului.

Potrivit armatei americane, au fost lovite în cursul nopții obiective iraniene de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de armament și capacități maritime.

Presa iraniană a relatat despre explozii sau atacuri în orașele Sirik, Ahvaz și Yazd.

50 de morți de la reluarea ostilităților

Atacurile americane au ucis 50 de persoane și au rănit peste 500 de la reluarea ostilităților, potrivit Ministerului iranian al Sănătății.

Autoritățile iraniene au recunoscut vineri, pentru prima dată, că atacurile SUA au afectat infrastructura energetică. Ministerul Energiei le-a cerut locuitorilor din provinciile sudice, afectate de temperaturi extreme, să reducă consumul de electricitate, fără să precizeze ce obiective au fost lovite.

Generalul-maior Mohsen Rezaee, consilier militar de rang înalt al liderului suprem iranian, a avertizat că Teheranul va relua „operațiunile ofensive la scară largă” dacă atacurile americane vor continua încă două sau trei zile.

„Iranul nu se va mai limita la răspunsuri de represalii, de aceeași natură (...) și nicio frontieră politică nu va fi în siguranță”, a declarat Rezaee, potrivit agenției iraniene IRIB.