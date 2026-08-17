Rebelii houthi au lansat cinci rachete balistice spre zona strâmtorii Bab al-Mandab

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat cinci rachete balistice către poziții situate în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, una dintre cele mai importante rute maritime dintre Asia și Europa. Forțele guvernamentale yemenite verificau luni dacă atacul a provocat pagube.

Potrivit unei surse militare yemenite citate de DPA, rachetele au fost lansate din provincia Ibb, în sudul Yemenului, precum și din zona al-Hawban, situată la est de provincia Taiz.

Țintele au fost poziții aflate în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian.

Sursa militară, care a solicitat anonimatul, nu a precizat dacă rachetele și-au atins țintele. Forțele guvernamentale evaluau luni eventualele pagube provocate de atac.

Atacul vine după loviturile asupra portului Mokha

Lansarea celor cinci rachete a avut loc la o zi după ce forțele guvernamentale yemenite au anunțat că rebelii houthi au atacat cu rachete balistice și drone orașul Mokha, aflat în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab.

Atacurile din ultimele zile au dus la oprirea activității în portul Mokha, un punct strategic pentru transporturile maritime din regiune. Pagubele provocate portului sunt estimate la aproximativ 16 milioane de dolari.

Bab al-Mandab, rută strategică pentru comerțul dintre Asia și Europa

Strâmtoarea Bab al-Mandab are o importanță strategică majoră pentru transportul maritim internațional. Prin această zonă trece una dintre cele mai scurte rute maritime dintre Asia și Europa, prin Marea Roșie și Canalul Suez.

Orice perturbare a traficului în această zonă poate afecta transporturile comerciale care leagă Oceanul Indian de Marea Mediterană.

Armata yemenită anunță 181 de operațiuni militare

Forțele armate yemenite au anunțat duminică faptul că au desfășurat 181 de operațiuni militare, inclusiv atacuri cu drone și rachete împotriva mai multor poziții ale rebelilor houthi.

Potrivit armatei, operațiunile s-ar fi soldat cu zeci de combatanți houthi uciși și răniți și cu distrugerea a zeci de vehicule ale grupării în mai multe provincii.

Informațiile privind bilanțul victimelor nu au fost confirmate independent.

Noile atacuri au loc pe fondul confruntărilor dintre forțele guvernamentale yemenite și rebelii houthi, confruntări care continuă de la începutul lunii iulie.

Escaladarea militară din ultimele săptămâni s-a soldat cu numeroase victime de ambele părți, potrivit informațiilor citate de DPA.