Rebelii houthi au atacat o navă de marfă în Marea Roșie. Trei membri ai echipajului au fost uciși

O mică navă de marfă, sub pavilion tanzanian, a fost atacată marți, 11 august, de rebelii houthi aliniați cu Iranul în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Trei membri ai echipajului au fost uciși în urma atacului.

Potrivit Reuters, dacă informațiile privind atacul asupra navei Tihamah vor fi confirmate, acestea ar reprezenta primele decese în urma unui atac al rebelilor houthi asupra unei nave de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

De asemenea, organizația britanică pentru operațiuni maritime comerciale (UKMTO) a anunțat că a fost informată că o navă de marfă aflată în largul coastelor localității al-Mokha, din Yemen, a fost lovită de un proiectil necunoscut.

Compania britanică de securitate maritimă Ambrey a transmis că nava ar fi fost vizată și avariată de rebelii houthi, iar trei membri ai echipajului au fost uciși în timp ce nava se afla la ancoră, la 3,3 mile marine nord-est de insula Perim din Yemen.

Printre cei uciși se numără doi cetățeni pakistanezi și unul indonezian. Nava se deplasa din Salalah, Oman, spre Djibouti, au declarat sursele yemenite. După atac, echipajul a pierdut controlul asupra navei, iar aceasta a fost abordată de Garda de Coastă din Yemen, au adăugat acestea.

Atacurile asupra navelor din strâmtoarea Bab el-Mandeb au sporit incertitudinea pentru companiile de transport maritim, care sunt deja afectate de închiderea strâmtorii Hormuz.

În medie, 32 de nave pe zi au trecut prin strâmtoarea Bab el-Mandeb săptămâna trecută, potrivit datelor Kpler. Înainte de instituirea blocadei, prin strâmtoare tranzitau în medie 50 de nave pe zi.

Ambrey a precizat că nava nu era deținută sau operată de Arabia Saudită în momentul atacului și că aceasta plecase din al-Mokha sâmbătă.

Luna trecută, autoritățile iraniene au cerut mișcării rebele Houthi din Yemen să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în cazul în care Statele Unite vor lansa atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Gruparea Houthi a dat curs cererii Teheranului și a desfășurat rachete și drone în apropierea Strâmtorii, în zonele înalte din Yemen care domină portul Hodeidah și Golful Aden.

Aceștia declaraseră că blocada vine ca răspuns la ceea ce au descris drept un asediu impus de Arabia Saudită. Riadul neagă că ar fi instituit un asediu asupra Yemenului.