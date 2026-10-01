Cine se află în spatele incidentului aviatic în care a fost implicat un avion al Flydubai? Netanyahu spune că este prea devreme pentru a trage concluzii

Premierul israelian le cere oamenilor să nu tragă concluzii pripite, după ce a fost întrebat dacă există indicii privind o implicare a Iranului.

Benjamin Netanyahu și instalatorul erou Yaniv Hayoun Foto: X@bneintellinews

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este prea devreme pentru a se spune cine se află, în cele din urmă, în spatele tentativei de a prăbuși un avion Flydubai care zbura spre Tel Aviv. Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a vorbit despre un „atac terorist", fără a învinui pe nimeni.

Danon a declarat miercuri seara pentru Fox News că Israelul nu are „nicio îndoială" că este vorba despre un atac terorist comis de un individ radical. „Încă nu îl putem lega de un stat sau de o organizație teroristă, dar știm sigur că a existat intenția de a doborî acel avion", a spus el.

Compania aeriană a anunțat că zborurile spre și dinspre Israel sunt suspendate pe durata anchetei. Ea le-a cerut tuturor părților să evite „speculațiile premature", până când autoritățile stabilesc faptele.

Ce s-a întâmplat la bord

Incidentul a început când un pilot și-a înjunghiat colegul în cabina de pilotaj, într-o aparentă încercare de a prelua controlul aeronavei. Zborul FZ1073 plecase din Dubai spre Tel Aviv, cu 174 de persoane la bord, în mare parte israelieni.

Conform datelor de zbor, avionul decolase la ora locală 06:05. După aproximativ două ore, aeronava a început să piardă rapid altitudine și a virat brusc spre nord, coborând circa 5.300 de metri (17.400 de picioare) în mai puțin de două minute. La ora 08:31 a fost transmis un apel de urgență, iar la câteva minute avionul a emis codul 7500, folosit la nivel internațional pentru a semnala deturnarea unei aeronave.

Pasagerii descriu scene de panică. „Am simțit cum avionul cade, apoi a început să se rotească puțin. Toată lumea țipa, copiii plângeau. Eram sigură că o să mor", a povestit Mika Bauman pentru CNN.

Mai mulți pasageri au dat buzna în cabina de pilotaj și s-au luptat cu atacatorul. Unul dintre ei, instalatorul Yaniv Hayoun, a relatat într-un videoclip publicat de biroul premierului că el și ceilalți au auzit țipete și au simțit schimbarea presiunii aerului când avionul a început să coboare. Au forțat intrarea și l-au găsit pe atacator la panoul de comandă.

„L-am prins, l-am imobilizat cu o prindere de gât și l-am scos primul afară", a spus Hayoun. El a adăugat că a luat apoi comenzile și le-a tras în direcția pe care o văzuse la televizor, după care au preluat controlul membri ai echipajului.

Stomatologul Shota Musaev, aflat și el la bord, a declarat pentru CNN că l-a legat pe atacator cu cabluri de căști și coliere de plastic, apoi s-a ocupat de pilotul rănit. „Nu era nimic sub noi în afară de deșert. Ne era teamă că vom fi duși într-o țară dușmană sau că vom ateriza în mijlocul deșertului. Nu știam în cine să avem încredere", a povestit un alt pasager, Assaf Rajuan.

Aterizarea de urgență

Netanyahu și compania Flydubai au confirmat că la bord se aflau piloți de rezervă, care călătoreau în cabina pasagerilor și au reușit să recapete controlul aeronavei. Avionul a fost redirecționat către aeroportul din Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat la 09:54.

Analistul CNN pentru siguranță aeriană David Soucie a spus că este destul de rar ca la bord să se afle piloți suplimentari, în afara cazului în care sunt transferați pentru alte zboruri.

Pasagerii au fost duși apoi în Israel cu un alt avion Flydubai, trimis în Arabia Saudită. Familiile îi așteptau pe aeroportul Ben Gurion, unele cu baloane pe care scria „bun venit". Un bărbat de 50 de ani a fost dus la spital cu o rană la nivelul trunchiului; starea lui este ușoară, potrivit purtătorului de cuvânt al Autorității Aeroporturilor din Israel. Printre pasageri se aflau și patru cetățeni americani cu dublă cetățenie, americană și israeliană, potrivit a doi oficiali americani.

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Pilotul rănit, lăudat drept erou

Pilotul înjunghiat a fost identificat drept căpitanul indian Smit Machchhar, din Mumbai. El ar fi dat apelul de urgență și ar fi deschis ușa cabinei, permițându-le pasagerilor să intre și să îl imobilizeze pe atacator. Netanyahu a afirmat că Machchhar a salvat viețile a 174 de oameni și a spus că el a împiedicat „un dezastru de tip 9/11". „De data aceasta, cei buni au câștigat", a adăugat premierul pentru CNN.

Potrivit lui Musaev, Machchhar a pierdut o cantitate mare de sânge și avea tăieturi la cap și la mâini. Căpitanul este tratat într-un spital din Tabuk. Premierul indian Narendra Modi l-a numit „erou" într-o postare pe X. „În fața pericolului extrem și deși era grav rănit, a dat dovadă de un curaj imens și de o hotărâre neclintită de a proteja viețile celorlalți. Curajul lui a ajutat la salvarea a sute de vieți", a scris Modi.

Cine este atacatorul

Identitatea suspectului nu a fost făcută publică oficial, iar motivul și arma folosită nu se cunosc. Oficiali israelieni, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că este cetățean omanez. Nici Oman, nici Emiratele Arabe Unite nu au comentat.

Netanyahu a precizat într-un interviu acordat prezentatorului Fox News Sean Hannity că pilotul este interogat de autoritățile saudite și că ar urma să fie transferat în curând în Emiratele Arabe Unite, de unde a plecat zborul. Premierul a spus că a discutat cu președintele emiratez, care a fost de acord ca Israelul să participe la interogatoriu.

„Vom afla totul despre acest atacator, inclusiv dacă a avut complici", a spus Netanyahu. Întrebat dacă există indicii privind o implicare iraniană, el a răspuns că este „prea devreme" pentru a se pronunța.

Ministerul israelian de Externe a transmis diplomaților săi că este vorba despre o „tentativă de atac terorist împotriva israelienilor, a Emiratelor Arabe Unite și a Acordurilor Abraham", cele care au normalizat relațiile dintre cele două țări în 2020.

Președintele american Donald Trump a spus, în schimb, miercuri seara, după o discuție cu Netanyahu, că situația rămâne neclară. „Se pare că al doilea pilot a fost fie un terorist, fie un țicnit, și l-a înjunghiat pe pilot", a declarat el în Biroul Oval. Trump a numit eforturile pasagerilor „un lucru uimitor".

Ce vor investiga autoritățile

Mai multe instituții israeliene, între care Shin Bet, Mossad, armata și Ministerul Transporturilor, anchetează incidentul, potrivit unui oficial israelian citat de CNN. Una dintre întrebările principale este de ce echipajul includea un pilot dintr-o țară cu care Israelul nu are relații diplomatice. Oman nu întreține relații oficiale cu Israelul și nu este clar cum a obținut pilotul acordul de a zbura într-o țară pe care nu o poate vizita în mod obișnuit. Și Arabia Saudită, care îl are acum în custodie pe suspect, este un stat din Golf fără relații diplomatice oficiale cu Israelul, și își desfășoară propria anchetă.

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Israelul aplică unele dintre cele mai stricte protocoale de securitate aeriană din lume, iar companiile străine au nevoie de aprobarea Centrului israelian pentru securitate aviatică pentru a opera zboruri spre și dinspre țară.

Marco Chan, lector la Universitatea Kingston din Londra, a spus pentru CNN că anchetatorii vor analiza probabil mai întâi înregistratorul de date de zbor și înregistratorul vocal din cabină. Ei vor audia echipajul, piloții aflați în afara serviciului și pasagerii și vor încerca să stabilească cum a fost deschisă ușa cabinei, cum a ajuns arma la bord și care este istoricul medical și de pregătire al pilotului.

Reacții internaționale

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a discutat cu omologul său emiratez, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Cei doi au convenit să coopereze împotriva „elementelor extremiste" care amenință securitatea, potrivit Ministerului israelian de Externe. Președintele israelian Isaac Herzog a numit finalul incidentului „un mare miracol" și a spus că Israelul și Emiratele vor investiga împreună cazul.

Secretarul britanic pentru Afaceri Externe, Ed Miliband, s-a declarat „profund îngrijorat", dar „foarte ușurat că avionul a aterizat în siguranță, datorită acțiunilor celor aflați la bord".