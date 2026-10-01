Kievul, învăluit într-o „ceață de război”. Ce s-a întâmplat în aer după atacurile rusești

Kievul s-a trezit miercuri învăluit într-o perdea densă de ceață și fum, după o nouă noapte de atacuri rusești. Autoritățile ucrainene au spus că particulele de fum și funingine rezultate în urma loviturilor au contribuit la formarea fenomenului, în condițiile în care vântul slab a împiedicat dispersarea aerului.

Kievul învăluit într-o ceață de război Foto: X@UkraineDiary

Locuitorii capitalei ucrainene se așteptau la o zi de toamnă senină și rece. Prognozele indicau cer curat și vreme stabilă, după o nouă noapte în care sirenele antiaeriene și exploziile au întrerupt somnul orașului.

În schimb, Kievul s-a trezit în jurul orei 07:00 acoperit de o ceață neobișnuit de densă. Soarele a dispărut aproape complet, iar vizibilitatea a scăzut în unele zone la câțiva metri, scrie The Wshington Post.

Șoferii și-au aprins farurile, iar unii locuitori au folosit eșarfe pentru a-și acoperi nasul și gura.

Fumul și funinginea rezultate în urma atacurilor

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a transmis că fenomenul ar putea fi legat de atacurile rusești din ultimele zile.

„Este o consecință a atacurilor recente”, a transmis instituția pe Telegram.

Potrivit autorităților, fumul și particulele de funingine rezultate în urma exploziilor au ajuns în straturile superioare ale atmosferei, iar un anticiclon le-ar fi împins temporar către sol.

Vântul foarte slab a contribuit la menținerea particulelor în apropierea suprafeței.

Atacurile rusești cu drone și rachete balistice asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei s-au intensificat în ultimele săptămâni. Și în noaptea de marți spre miercuri au fost raportate lovituri.

Potrivit presei ucrainene, cel puțin două persoane au fost ucise și patru rănite în Kiev, iar un copil a fost ucis în regiune. Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au anunțat că au doborât 160 de ținte, între care cinci rachete balistice.

Fumul dens este o imagine obișnuită în Kiev după atacuri. În zilele precedente, au fost raportate incendii în urma unor lovituri asupra unor obiective din oraș, inclusiv în apropierea gării centrale și la Academia Națională de Științe.

Un fenomen meteorologic amplificat de poluare

Meteorologii și pasionații de observații meteo au discutat dacă fumul a provocat direct ceața sau dacă particulele din aer au amplificat un fenomen meteorologic care ar fi apărut oricum.

Nopțile calme de toamnă, cu presiune atmosferică ridicată, pot favoriza în mod obișnuit formarea ceții. Particulele de funingine și alte particule aflate în suspensie pot însă oferi vaporilor de apă suprafețe de care să se atașeze, contribuind la formarea picăturilor de apă.

Oksana Skliar, de la Centrul Hidrometeorologic Ucrainean, spune că este dificil de stabilit cu exactitate ce s-a întâmplat în atmosferă.

Unul dintre motive este că meteorologii ucraineni nu mai pot efectua în mod normal toate observațiile atmosferice verticale.

„Aceste observații nu au mai fost efectuate aici din 2022, din cauza războiului, astfel că nu avem o imagine completă a ceea ce se întâmplă de-a lungul coloanei verticale a atmosferei”, a declarat ea.

Aerul a devenit nesănătos în unele zone

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor din anumite cartiere să rămână în interior, să țină ferestrele și ușile închise și să folosească purificatoare de aer, dacă au.

Șoferii au fost sfătuiți să utilizeze luminile de ceață și să păstreze o distanță mai mare între vehicule.

Unele stații de monitorizare a calității aerului au indicat creșteri importante ale nivelului de particule. O stație de pe strada Kudriavska, în apropierea cartierului Lukianivka, care a fost afectat în mod repetat de bombardamente, a înregistrat un indice de 201, nivel considerat nesănătos.

Alte stații au indicat valori mai scăzute.

Alina Skrilnik se pregătea să plece la serviciu, la un magazin de mobilă, și se întreba de ce era atât de întuneric afară. La început, a crezut că este vorba doar despre o ceață obișnuită de dimineață.

Abia după ce autoritățile au recomandat închiderea ferestrelor și ușilor și-a dat seama că situația era diferită.

Pentru ea, însă, reacția a fost similară cu cea pe care o are în fața multor altor efecte ale războiului.

„Este doar o altă zi. Ce poți face?”, a spus Skrilnik.

Ceața s-a ridicat, dar atacurile au continuat

Spre sfârșitul dimineții, ceața a început să se risipească, iar lumina soarelui a revenit peste clădirile Kievului.

Pentru scurt timp, orașul a revenit la aspectul unei zile obișnuite de toamnă.

Apoi s-au auzit din nou focuri de armă.

Cu puțin înainte de ora 11:00, sisteme instalate pe acoperișurile unor clădiri au deschis focul cu arme automate asupra unei drone.

A urmat o explozie care a făcut ferestrele să vibreze, apoi o nouă coloană de fum s-a ridicat deasupra orașului.