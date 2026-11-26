Excluderea unui coleg, comentariile degradante și mesajele ostile pot transforma locul de muncă într-un mediu nesigur. Un nou ghid european propune firmelor mici șase pași pentru prevenirea violenței și hărțuirii, de la identificarea riscurilor până la sprijinirea persoanelor afectate.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a publicat miercuri, 25 noiembrie 2026, ghidul destinat întreprinderilor mici, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, potrivit JURIDICE.ro.

Documentul pornește de la o idee clară: violența și hărțuirea sunt riscuri profesionale, nu doar conflicte personale. Ele pot afecta sănătatea angajaților, încrederea în echipă și activitatea firmei.

<b>Semnele care nu ar trebui ignorate</b>

Ghidul explică faptul că abuzul nu se limitează la lovituri sau amenințări. Răspândirea zvonurilor, izolarea deliberată a unui coleg, ascunderea informațiilor necesare muncii ori comentariile sexiste pot face parte din asemenea comportamente. Acestea pot veni de la colegi sau superiori, dar și de la clienți ori pacienți.

Autorii disting între neînțelegerile obișnuite și comportamentele care, repetate și ignorate, pot evolua în hărțuire. De asemenea, precizează că hărțuirea sexuală nu presupune neapărat repetarea faptelor. Situațiile pot continua și în afara sediului sau a programului, prin e-mailuri și aplicații de mesagerie.

Volumul excesiv de muncă, responsabilitățile neclare și conflictele nerezolvate pot favoriza apariția problemelor. Prevenirea nu înseamnă, așadar, doar să li se ceară angajaților să gestioneze mai bine tensiunile, ci și să fie îmbunătățită organizarea muncii.

<b>Șase pași, adaptați fiecărei firme</b>

Abordarea propusă cuprinde identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor, introducerea măsurilor preventive, stabilirea unor reguli și proceduri clare de sesizare, pregătirea echipei, intervenția în caz de incident și verificarea periodică a rezultatelor.

Printre măsurile concrete se numără repartizarea echitabilă a sarcinilor, termenele realiste, evitarea lucrului de unul singur în situații cu risc și posibilitatea de a cere rapid ajutorul unui coleg. Pentru angajații care lucrează cu publicul, ghidul propune inclusiv un cuvânt convenit prin care să poată semnala discret că au nevoie de sprijin.

Într-un exemplu ilustrativ, o cafenea își reorganizează turele astfel încât angajații noi să lucreze alături de colegi cu experiență și afișează timpii de așteptare. Scopul este reducerea tensiunilor cu clienții, fără ca întârzierile sau nemulțumirile acestora să justifice vreodată agresivitatea.

<b>Sesizări fără teamă de represalii</b>

Angajații ar trebui să știe cui se pot adresa și ce se întâmplă după o sesizare. Ghidul recomandă canale accesibile de raportare, termene clare de răspuns și protecție împotriva represaliilor, inclusiv pentru martorii care semnalează incidente.

Toleranța zero nu înseamnă însă sancționarea automată a persoanei reclamate. Autorii insistă asupra verificării imparțiale a faptelor și a unui răspuns proporțional cu gravitatea comportamentului. Confidențialitatea trebuie protejată cât mai mult posibil, fără promisiuni de secret absolut: unele informații pot fi necesare pentru clarificarea situației.

Pentru tensiunile incipiente poate fi utilă o discuție informală, acceptată voluntar de persoana afectată. Această variantă nu este însă potrivită pentru cazurile grave sau repetate de violență ori hărțuire, precizează documentul.

<b>Sprijinul nu trebuie amânat până la finalul verificărilor</b>

Când apare un incident, prioritatea este siguranța. Ghidul recomandă ascultarea persoanei afectate fără învinovățire, consemnarea faptelor și oferirea de sprijin încă de la sesizare. În funcție de situație, acesta poate însemna limitarea contactului cu persoana reclamată, ajustarea turelor sau acces la ajutor psihologic ori medical.

Și colegii pot ajuta, cerând sprijin sau oferind persoanei afectate o cale de a ieși dintr-o interacțiune tensionată, fără să se expună ei înșiși pericolului. După soluționarea cazului, firma ar trebui să verifice dacă măsurile funcționează și dacă au apărut represalii.

Firește, Ghidul prezintă opțiuni practice, nu o listă care trebuie aplicată integral de fiecare întreprindere.