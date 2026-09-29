O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc de muncă

Una dintre cele mai vechi fabrici de bere din Germania își oprește activitatea după aproape patru secole. Wolters, producătorul de bere din Braunschweig fondat în anul 1627, nu a reușit să găsească un investitor care să salveze compania după intrarea în insolvență.

Una dintre cele mai vechi fabrici de bere din Germania își oprește activitatea. Foto: Istock

Aproximativ 90 de angajați au fost informați că fabrica urmează să fie închisă. Compania ajunsese în procedură de insolvență la începutul acestui an, după ce vânzările au continuat să scadă, iar negocierile pentru găsirea unui cumpărător nu au dus la o soluție, notează Agerpres.

Decizia reprezintă o lovitură pentru orașul Braunschweig. Primarul Thorsten Kornblum a catalogat închiderea drept „extrem de dureroasă”, în timp ce sindicatul NGG a criticat rapiditatea cu care s-a ajuns la oprirea activității.

Reprezentanții sindicatului consideră că procesul nu seamănă cu o restructurare desfășurată etapizat, ci cu o încercare de a opri rapid pierderile.

Deși fabrica nu mai poate continua producția în forma actuală, procedura de insolvență nu înseamnă neapărat și dispariția definitivă a brandului Wolters.

Avocații care gestionează insolvența spun că poartă în continuare discuții cu potențiali parteneri interesați de viitorul mărcii. Prin urmare, există posibilitatea ca numele Wolters să continue să existe chiar dacă fabrica din Braunschweig nu va mai funcționa.

Pentru conducerea companiei, oprirea producției înseamnă însă încheierea unei perioade istorice. Directorul Nils Handke a descris decizia drept una inevitabilă și a spus că odată cu închiderea fabricii „se încheie o epocă”.

Problemele Wolters apar într-un moment în care industria germană a berii se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

Datele Oficiului Federal de Statistică arată că vânzările de bere au scăzut anul trecut cu aproximativ 6%, echivalentul a aproape 500 de milioane de litri. În total, producătorii germani au vândut circa 7,8 miliarde de litri de bere alcoolică.

Este cel mai redus nivel înregistrat de când sunt colectate aceste date, din 1993, și pentru prima dată volumul anual a coborât sub pragul de 8 miliarde de litri.

Scăderea consumului a afectat deja mai mulți producători, iar închiderea unor fabrici devine o realitate tot mai frecventă în industria germană.

În cazul Wolters, declinul pieței pune capăt unei activități care a început în urmă cu aproape 400 de ani.