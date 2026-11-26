Astronautul canadian Joshua Kutryk și soția sa, Heather, au devenit părinți pentru a treia oară. El se află pe Stația Spațială Internațională, iar familia a transmis că mama și fetița sunt bine.

Joshua Kutryk, astronaut canadian Foto: X/Joshua Kutryk

Astronautul canadian Joshua Kutryk a devenit tată pentru a treia oară în timp ce se afla la bordul Stației Spațiale Internaționale. Soția sa, Heather, a adus pe lume o fetiță, potrivit Agenției Spațiale Canadiene, citate de CP24.

Agenția a precizat că astronautul a anunțat marți nașterea fiicei sale și că atât mama, cât și bebelușul sunt bine.

Într-o declarație comună, cei doi soți au spus că se simt apropiați în ciuda distanței care îi desparte.

„Chiar și la distanță, ne simțim incredibil de apropiați în timp ce îi urăm bun venit noii noastre steluțe în viețile noastre”, a declarat acesta într-un comunicat transmis de agenție.

Cuplul le-a mulțumit echipelor NASA și Agenției Spațiale Canadiene pentru sprijin și a transmis că așteaptă cu nerăbdare reunirea familiei, care numără acum cinci membri.

„Sperăm să le arătăm copiilor noștri că merită să urmărești visurile mari, că munca asiduă și determinarea contează și că, atunci când ai sprijinul familiei și al unei comunități puternice, lucruri extraordinare sunt posibile”, au spus ei.

Originar din Fort Saskatchewan, în provincia canadiană Alberta, Kutryk a plecat spre Stația Spațială Internațională pe 1 octombrie, în cadrul misiunii SpaceX Crew-13 a NASA.

Fost pilot de vânătoare, el este al patrulea canadian care participă la o misiune de lungă durată la bordul stației și a efectuat două ieșiri în spațiu de la sosire, potrivit aceleiași surse.