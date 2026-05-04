De ce japonezii rămân supli consumând orez la fiecare masă, în timp ce alte populații nu obțin aceleași rezultate

Orezul este adesea folosit de americani ca un exemplu atunci când încearcă să înțeleagă de ce japonezii rămân supli. „Cum reușesc să mănânce orez în fiecare zi și să nu se îngrașe?”, este întrebarea care revine constant în această discuție. De regulă, ea este formulată ca și cum orezul ar fi problema centrală, iar Japonia ar „scăpa nepedepsită” de efectele sale. Problema este că logica acestei interpretări este inversată, deoarece Japonia nu este suplă din cauza orezului.

Japonia este suplă deoarece orezul îndeplinește un rol foarte precis într-un sistem alimentar bine structurat. În realitate, diferența nu este alimentul în sine, ci modul în care acesta este integrat într-un echilibru alimentar coerent și controlat.

În Japonia, orezul nu este tratat ca un aliment problematic, ci ca o bază alimentară stabilă. Diferența față de modelul occidental nu este prezența lui, ci porția și contextul în care este consumat.

