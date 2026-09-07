„0% alcool” nu înseamnă întotdeauna zero alcool. Ce trebuie să știi despre berile „fără alcool”

Băuturile promovate drept „fără alcool” nu sunt întotdeauna complet lipsite de alcool. Unele produse pot conține cantități foarte mici, o diferență care poate fi importantă pentru femeile însărcinate, persoanele cu anumite probleme de sănătate sau cele care încearcă să evite alcoolul în totalitate.

„0% alcool” nu înseamnă întotdeauna zero alcool. Foto: Shutterstock

În Statele Unite, produsele cu o concentrație de sub 0,5% alcool pot fi comercializate sub denumirea de „non-alcoolice”. În cazul unei băuturi etichetate drept „fără alcool”, așteptarea consumatorului este însă ca aceasta să nu conțină deloc alcool, notează The Wall Street Journal.

Problema apare atunci când pe ambalaj sunt folosite expresii precum „zero”, „0% alcool” sau „zero proof”, în timp ce produsul poate avea, în realitate, urme de alcool. Concentrația exactă poate fi indicată într-o zonă mai puțin vizibilă a etichetei.

Marcos Salazar, directorul executiv al Adult Non-Alcoholic Beverage Association, spune că unii consumatori ar putea fi surprinși să descopere că o băutură prezentată drept „zero” nu este neapărat complet lipsită de alcool.

Cum ajunge alcoolul în băuturile „non-alcoolice”

Procesul de fabricație diferă în funcție de producător. Unele companii încearcă să limiteze fermentarea, în timp ce altele elimină alcoolul după producerea băuturii. Printre tehnologiile utilizate se numără distilarea în vid și filtrarea.

Obținerea unei concentrații de 0,0% presupune însă procese suplimentare, care cresc costurile de producție și pot influența aroma și gustul. Bill Shufelt, cofondator și director executiv al Athletic Brewing, explică faptul că atingerea unei concentrații reale de 0,0% presupune „multă procesare suplimentară”.

Cine ar trebui să fie deosebit de atent

Eticheta este importantă mai ales pentru persoanele pentru care și o cantitate foarte mică de alcool poate reprezenta o problemă.

Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor recomandă evitarea completă a alcoolului în timpul sarcinii, considerând că nu există o cantitate sau un tip de alcool cunoscut ca fiind sigur în această perioadă.

De asemenea, persoanele cărora medicul le-a recomandat să nu consume alcool, inclusiv cele cu anumite afecțiuni hepatice sau cele aflate în recuperare după dependența de alcool, ar trebui să verifice concentrația indicată pe ambalaj și, dacă este necesar, să ceară sfatul medicului.

Regulile privind etichetarea diferă de la o țară la alta. În România, consumatorii ar trebui să se uite la informațiile privind concentrația alcoolică și să nu se bazeze exclusiv pe cuvinte precum „zero” sau „fără alcool” afișate pe partea din față a ambalajului.

Producătorii, chemați să folosească denumiri mai clare

Adult Non-Alcoholic Beverage Association susține că producătorii ar trebui să evite folosirea termenilor „zero” sau „fără alcool” atunci când băutura conține chiar și cantități foarte mici de alcool.

Organizația pledează pentru o terminologie care să permită consumatorilor să distingă fără echivoc între produsele cu 0,0% alcool și cele care au o concentrație redusă, dar nu nulă.

Disputa privind modul de etichetare a ajuns inclusiv în instanțele americane. În 2021, o femeie din Louisiana a dat în judecată Heineken USA, susținând că denumirea Heineken 0.0 poate induce în eroare, deoarece produsul ar putea conține până la 0,03% alcool.

Compania a argumentat că nivelul respectiv este extrem de redus și poate fi comparabil cu cel întâlnit în mod natural în anumite produse fermentate. Litigiul a fost soluționat în 2022, iar Heineken a continuat să comercializeze băutura.