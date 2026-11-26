În urmă cu un an, Ronaldinho (46 de ani) a fost invitat special la Iași pentru un meci demonstrativ care, ulterior, a fost considerat drept „o șușanea”. Potrivit site-ului „Ziarul de Iași”, Contradicțiile legate de organizarea acelei partide au ajuns și în instanță.

Ronaldinho a fost unul dintre fotbaliștii brazilieni de mare valoare Foto: EPAImages

Potrivit As.ro, brazilianul a încasat pentru meciul demonstrativ nu mai puțin de 150.000 de euro. Și aceasta în condițiile în care meciul a fost un fiasco. La partidă au asistat numai 3.000 de oameni. Condițiile meteorologice, cu ploaie și ceață la ora jocului, au dat peste cap planurile organizatorilor.

Pe de altă parte, nici componența celor două formații n-a fost atât de selectă pe cât se anunțase. Printre cei anunțați și care n-au mai sosit la Iași s-au numărat Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Claude Makelele, Ricardo Quaresma, Sebastian Veron, Marco Materazzi, Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sânmărtean, Andrei Cristea și Adrian Cristea.

Ziarul de Iași a scris, deunăzi, că „pe 24 noiembrie, pe portalul just.ro a apărut un proces care, cu siguranță, are legătură cu partida demonstrativă de acum un an. Astfel, Tribunalul Iași urmează să dea un verdict legat de un litigiu în care SC Motel Bucium SRL apare în calitatea de creditor, iar D.M. Global Way ca debitor. SC Motel Bucium SRL este o societate a omului de afaceri Vasile Pușcașu, care deține și hotelul Traian, unde Ronaldinho a fost cazat și au avut mai multe acțiuni legate de evenimentul de pe 29 noiembrie 2025. D.M. Global Way este societatea care a organizat meciul demonstrativ amintit. Conform unor surse, societatea lui Pușcașu nu ar fi încasat banii la care ar fi avut dreptul pentru serviciile prestate în toamna anului trecut. Vasile Pușcașu a spus pentru Ziarul de Iași că va oferi amănunte despre acest proces săptămâna viitoare. Reprezentanții D.M. Global Way nu au putut fi contactați”.

E de amintit, totodată, că Ronaldinho nu se afla la prima vizită în România. „Sunt foarte bucuros că sunt aici, cred că mâine va fi un meci extraordinar. Sunt a doua oară în România, lumea e foarte caldă aici. Am o mulțime de prieteni români cu care am jucat, fotbaliști importanți. Nu aș vrea să spun cine e cel mai bun prieten al meu din România sau cine mi-ar fi plăcut să joace mâine, m-am înțeles bine cu toți românii, mai ales când am jucat la Milan. Îmi place mâncarea românească!”, a spus brazilianul.