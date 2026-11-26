O ambulanță chemată pentru un bărbat din Ungaria a ajuns la marginea satului, dar echipajul a așteptat escorta poliției înainte să intervină. După decesul pacientului, soția sa a reclamat discriminarea pe criterii etnice. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a constatat încălcarea Convenției, însă doi judecători au considerat că suspiciunile de rasism trebuiau investigate.

Hotărârea a fost pronunțată la 24 noiembrie 2026, în cauza Kótai împotriva Ungariei, potrivit unei analize semnate de Andreea Coman pe JURIDICE.ro. Dosarul a pus în discuție atât motivele pentru care echipajul a așteptat poliția, cât și modul în care autoritățile au verificat acuzațiile de discriminare.

De ce a așteptat echipajul escorta

Ambulanța a ajuns la marginea satului Csenyéte la 14 minute de la primul apel de urgență. Echipajul nu a intrat însă imediat în localitate, deși primarul se oferise să îl însoțească până la locuința pacientului.

Soția bărbatului a susținut că prejudecățile față de romi au influențat această decizie. Ea a contestat existența unei amenințări înainte de solicitarea escortei și a invocat remarci jignitoare ale dispecerului.

Ancheta a stabilit că în jurul locuinței se adunaseră mai multe persoane agitate și că personalul ambulanței fusese amenințat. Nu s-a putut determina însă cu exactitate dacă amenințările precedaseră solicitarea poliției.

Curtea a ținut cont de faptul că echipajul trebuia să decidă rapid în fața unui pericol perceput ca real. A considerat că așteptarea escortei avea la bază siguranța personalului și respectarea protocoalelor, fără să fie demonstrată o motivație etnică.

Ce a stabilit ancheta despre deces

Expertiza a atribuit decesul unei afecțiuni coronariene severe. Momentul exact al morții nu a putut fi stabilit, iar ancheta nu a identificat o legătură de cauzalitate între o eventuală abatere profesională și deces.

Majoritatea judecătorilor a apreciat, de asemenea, că informațiile disponibile nu ofereau indicii suficiente pentru a impune investigarea unei posibile motivații rasiste. Remarcile dispecerului, deși jignitoare, nu conțineau referiri la originea etnică.

Doi judecători au contestat modul în care au fost tratate suspiciunile

Judecătorii Arnardóttir și Lavapuro au acceptat justificarea legată de siguranța echipajului, dar au avut o poziție diferită asupra anchetei.

În opinia lor, remarcile dispecerului, faptul că intervenția fusese solicitată într-un sat cunoscut ca fiind locuit de romi și rapoartele privind dificultățile acestora de acces la ambulanță trebuiau analizate împreună. Aceste indicii justificau verificarea unei posibile prejudecăți etnice, chiar dacă discriminarea nu era, în final, demonstrată.

Dezacordul a privit astfel o distincție esențială: lipsa dovezii că intervenția a fost discriminatorie nu înseamnă automat că suspiciunea nu trebuia investigată.