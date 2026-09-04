Peste 800 de butoaie de bere Guinness, furate dintr-un depozit din Marea Britanie cu două tiruri
Hoții au furat peste 800 de butoaie de bere neagră Guinness, plecând dintr-un depozit cu două tiruri. Poliția nu a dat de urma hoților.
Aproximativ 800 de butoaie de bere neagră, în valoare de 134.000 de euro, au fost furate luni din parcul industrial Whitehouse de pe Aston Lane din Runcorn, a anunțat poliția din Cheshire.
Un vagon încărcat a fost furat în jurul orei 19:45, iar un al doilea a fost furat în jurul orei 21:30.
Butoaiele furate, fiecare cu o capacitate de aproximativ 88 de halbe, erau destinate pub-urilor, a adăugat poliția, scrie BBC.
Un camion a fost văzut îndreptându-se în direcția podului Mersey Gateway, iar al doilea se îndrepta în direcția Rainhill și Watkinson Way.
Poliția a declarat că ambele camionete erau conduse de bărbați.
Primul șofer este descris ca fiind alb, cu barbă scurtă și purta o căciulă, în timp ce se crede că al doilea purta o șapcă. Se estimează că valoarea totală a bunurilor furate, inclusiv remorcile și berea Guinness, este de aproximativ 239.000 de euro.
Remorcile aveau inscripționate pe ele compania de logistică GXO. Poliția a declarat că au numere unice pe ușile din spate.
Numărul camioanelor furate este DL736 sau DL542, a adăugat poliția.