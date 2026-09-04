 Peste 800 de butoaie de bere Guinness, furate dintr-un depozit din Marea Britanie cu două tiruri | adevarul.ro
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Peste 800 de butoaie de bere Guinness, furate dintr-un depozit din Marea Britanie cu două tiruri

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Hoții au furat peste 800 de butoaie de bere neagră Guinness, plecând dintr-un depozit cu două tiruri. Poliția nu a dat de urma hoților.

Remorcă
Una din remorcile căutate de poliție Foto: X/Poliția britanică

Aproximativ 800 de butoaie de bere neagră, în valoare de 134.000 de euro, au fost furate luni din parcul industrial Whitehouse de pe Aston Lane din Runcorn, a anunțat poliția din Cheshire.

Un vagon încărcat a fost furat în jurul orei 19:45, iar un al doilea a fost furat în jurul orei 21:30.

Butoaiele furate, fiecare cu o capacitate de aproximativ 88 de halbe, erau destinate pub-urilor, a adăugat poliția, scrie BBC.

Un camion a fost văzut îndreptându-se în direcția podului Mersey Gateway, iar al doilea se îndrepta în direcția Rainhill și Watkinson Way.

Poliția a declarat că ambele camionete erau conduse de bărbați.

Primul șofer este descris ca fiind alb, cu barbă scurtă și purta o căciulă, în timp ce se crede că al doilea purta o șapcă. Se estimează că valoarea totală a bunurilor furate, inclusiv remorcile și berea Guinness, este de aproximativ 239.000 de euro.

Remorcile aveau inscripționate pe ele compania de logistică GXO. Poliția a declarat că au numere unice pe ușile din spate.

Numărul camioanelor furate este DL736 sau DL542, a adăugat poliția.

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