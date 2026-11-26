Universitatea „Nicolae Titulescu” din București respinge acuzațiile privind eliberarea ilegală a unor acte de studii, prezentate în două reportaje Observator. Instituția anunță că a cerut redacției drept la replică și rectificarea informațiilor și se declară disponibilă să coopereze cu autoritățile.

Reacția vizează materialele difuzate pe 23 și 24 noiembrie 2026, referitoare la presupusa vânzare a unor diplome de licență pentru 3.000 de euro. Într-un comunicat publicat de JURIDICE.ro, universitatea susține că afirmațiile despre implicarea instituției și a conducerii sale sunt false.

Cum explică universitatea eliberarea diplomelor

Potrivit instituției, actele de studii sunt eliberate numai absolvenților care au parcurs integral programele și au promovat examenul de licență sau de masterat. Universitatea precizează că diplomele emise pot fi verificate în Registrul Matricol Unic.

Eliberarea documentelor se face pe baza unei programări solicitate prin site-ul universității. Instituția afirmă că programarea nu înlocuiește verificările: la ridicarea actelor sunt controlate identitatea solicitantului și dreptul acestuia de a le primi.

Ce spune instituția despre persoanele menționate

Universitatea precizează că Simona Vasilache, menționată în reportaje, nu este și nu a fost angajată sau cadru didactic al instituției, nu colaborează cu aceasta și nu a avut vreun rol în acordarea diplomelor. De asemenea, susține că nu are și nu a avut un angajat cu numele „Vali Anton”.

Conducerea respinge orice implicare în presupusul mecanism. Potrivit comunicatului, rectorul, prorectorul și personalul administrativ nu au cunoscut, nu au aprobat și nu au participat la vreun mecanism de eliberare nelegală a actelor de studii.

Instituția își exprimă disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare și cu celelalte autorități competente și solicită presei să prezinte și punctul său de vedere.