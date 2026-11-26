Polițiștii au ridicat bani echivalenți cu aproximativ 420.000 de euro și trei arme neletale la perchezițiile din dosarul care îi vizează pe frații Cămătaru. Trei mașini de lux au fost puse sub sechestru, iar pentru nouă inculpați a fost cerută arestarea preventivă.

Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

UPDATE 11.00 Tzancă Uraganu susține că are o relație de prietenie cu frații Cămătaru

Tzancă Uraganu a avut o primă reacție publică după reținerea lui Nuțu și Sile Cămătaru în dosarul în care procurorii DIICOT investighează presupuse fapte de șantaj asupra mai multor cântăreți de manele.

Aflat în Dubai, artistul a transmis mai multe mesaje pe rețelele sociale, în care a negat categoric că ar fi fost amenințat, constrâns să cânte la anumite evenimente sau obligat să le dea bani celor doi frați.

Manelistul a intervenit în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre ancheta DIICOT. Într-o primă filmare realizată în avion, iar apoi într-un mesaj transmis din Dubai, cântărețul a explicat că relația sa cu Nuțu și Sile Cămătaru este una apropiată, bazată pe prietenie și respect reciproc. Artistul a afirmat că cei doi au fost prezenți inclusiv la evenimente importante din viața familiei sale, printre care botezurile copiilor, și consideră că aceste momente demonstrează că nu s-a aflat niciodată sub presiunea lor.

„Vreau să informez toată țara și inclusiv presa, care cred că exagerează mult, că eu, Tzancă Uraganu, niciodată nu am fost șantajat de familia Cămătaru. Domnul Nuțu și domnul Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie”, a transmis cântărețul.

Acesta a mai precizat că are înregistrări video și alte materiale care ar demonstra apropierea dintre familii și prezența lui Nuțu Cămătaru la petrecerile organizate de el.

Artistul neagă că ar fi fost obligat să cânte sau să ofere bani Tzancă Uraganu a respins și informațiile potrivit cărora ar fi fost constrâns să participe la evenimente fără să fie plătit sau că ar fi fost obligat să ofere bani unor persoane din anturajul fraților Cămătaru. Mai mult, manelistul a declarat că nu a fost chemat la audieri de procurorii DIICOT și că nu a dat nicio declarație în legătură cu familia Cămătaru.

„Nu am fost chemat vreodată undeva, la vreo instanță sau la vreun judecător, nu m-a chemat nimeni la DIICOT, niciodată. Legat de ei nu există nicio declarație, nici măcar de bine, nici de rău, nu există absolut nicio declarație”, a afirmat artistul. Cântărețul a insistat că nu a fost niciodată obligat să cânte la nunți sau la alte petreceri și că eventualele favoruri făcute între cunoscuți au avut la bază relația de prietenie.

„Ne ajutăm reciproc, ca între prieteni”

În mesajul său, Tzancă Uraganu a criticat și modul în care unele informații au fost prezentate în presă, susținând că situația sa a fost interpretată greșit. Artistul a explicat că, în relațiile de prietenie, ajutorul reciproc este firesc și că nu a perceput niciodată gesturile celor doi frați drept forme de presiune sau intimidare.

„Niciodată nu au încercat acești oameni să îmi spună să cânt undeva, să mă ducă la vreo nuntă cu japca. Ne ajutăm reciproc, că între prieteni, ca între familie, că așa este normal”, a mai declarat manelistul. La final, acesta a spus că își susține afirmațiile și că este pregătit să prezinte dovezi care să confirme cele relatate.

Reacția lui Tzancă Uraganu vine în contextul unei anchete penale în care procurorii DIICOT investighează presupuse acte de șantaj care ar fi vizat mai mulți interpreți de muzică de petrecere. Declarațiile artistului reprezintă propria sa poziție și nu stabilesc concluziile anchetei, care urmează să fie clarificate de autoritățile judiciare.

Bani în lei și valută, echivalenți cu aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă au fost găsite și ridicate în urma perchezițiilor de miercuri, 25 noiembrie, din dosarul care îi vizează pe frații Nuțu și Sile Cămătaru și locotenenții lor.

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Potrivit unui bilanț transmis joi, 26 noiembrie, de Poliția Capitalei, anchetatorii au pus sub sechestru și trei autoturisme de lux.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, pe 25 noiembrie, reținerea a nouă inculpați. Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a acestora, a anunțat Poliția Capitalei.

Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, se numără printre cei nouă suspecți reținuți după perchezițiile DIICOT de miercuri, 25 noiembrie.

Un alt suspect, un afacerist de pe litoral, este căutat de autorități.

Pe lista celor reținuți se află Balint Vasile Daniel, zis „Dani al lui Sile”, fiul lui Sile, Balint Nuțu Mario, tot fiul lui Sile, Dan Emanuel Daniel, cunoscut ca „Manu Bombardierul”, ginerele lui Nuțu, și Petcu Cezar, de asemenea ginerele lui Nuțu. Ceilalți trei sunt Șpac Vladimir Florin, zis „Șpac”, Țuțu Radu Giovani, zis „Giovani”, Ionescu Mohamed, zis „Mohamed”, și Nedelcu Giani Laurențiu, zis „Giani”.

Dosarul privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism. Au fost percheziții desfășurate în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

1/7 Frații Nuțu și Sile Cămătaru precum și alți membri ai clanului sunt escortați miercuri seară în afara sediului DIICOT, în București, 25 septembrie 2026 Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Ce au vizat descinderile din 25 noiembrie

Așa cum Adevărul a relatat miercuri, acțiunea a cuprins 45 de percheziții domiciliare și punerea în executare a peste 40 de mandate de aducere. Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, s-au numărat printre cei nouă reținuți.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2025, în București și Ilfov s-ar fi constituit două grupări infracționale interdependente, cu membri comuni. Acestea ar fi încercat să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească prin intimidări și amenințări, inclusiv pentru a-i împiedica să cânte în localuri concurente.

Procurorii susțin că participarea unor artiști la spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații gratuite în cluburile controlate de suspecți. Una dintre persoanele vătămate ar fi fost constrânsă să cânte fără remunerație sau pentru onorarii mult mai mici decât cele obișnuite.

Ar fi vorba de Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Biju, Cocoș de la Călărași, ⁠Lele.

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Ancheta vizează și presupusa exploatare sexuală a unor victime în Germania și Elveția, precum și acordarea de împrumuturi cu dobândă, fără autorizație. Pentru recuperarea banilor, unii membri ai grupărilor ar fi recurs la amenințări împotriva datornicilor și a familiilor acestora.

Întrebat miercuri de jurnaliști dacă le-a cerut cântăreților taxe de protecție, Sile Cămătaru a răspuns: „Nu e adevărat”. Acuzațiile sunt în curs de investigare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Activitățile judiciare sunt realizate de DIICOT – Structura Centrală împreună cu Serviciul Grupuri Infracționale Violente din Poliția Capitalei. La acțiune au participat și alte structuri de poliție, specialiști ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală și jandarmi, potrivit comunicatului Poliției Capitalei.

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Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF verifică sursa fondurilor folosite pentru achiziția unor proprietăți rezidențiale și automobile de lux, în cadrul anchetei DIICOT care vizează două grupări acuzate că ar fi obținut sume importante de bani prin șantajarea și intimidarea unor interpreți de muzică lăutărească. Printre persoanele vizate în dosar se află membri ai Clanului Cămătaru, iar printre victime s-ar număra Florin Salam și Tzancă Uraganu.