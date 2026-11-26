Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat că și-ar dori ca Laura Codruța Kövesi să activeze la un moment dat în Republica Moldova, însă a precizat că nu există în prezent nicio funcție pentru care aceasta să fi fost invitată sau luată în calcul oficial.

Maia Sandu a lăudat activitatea Laurei Codruța Kövesi Foto: președinte.md

Invitată în emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV și întrebată despre speculațiile privind o eventuală venire a șefei Parchetului European la Chișinău, inclusiv pentru funcția de procuror general, Maia Sandu a subliniat că postul este ocupat și că nu există un concurs în desfășurare, relatează unimedia.info

„Funcția de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcția de procuror general la Chișinău”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a precizat că nu a lansat o invitație oficială și că nu au existat discuții privind ocuparea unei funcții anume în Republica Moldova.

„Nu am invitat-o. Nu, nu am discutat cu nimeni despre o funcție anume. Nu știu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experiență și o funcție importantă la nivelul Uniunii Europene”, a afirmat președinta.

Totuși, lidera de la Chișinău a avut cuvinte de apreciere la adresa Laurei Codruța Kövesi și a sugerat că experiența acesteia ar putea fi utilă sistemului de justiție din Republica Moldova.

„Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a dezvăluit că a apelat în repetate rânduri la sfaturile fostei șefe a DNA în procesul de reformare a justiției.

„Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea și i-am cerut sfatul despre cum să ne mișcăm și, da, procurorii noștri ar avea mult de învățat de la ea”, a adăugat Maia Sandu.

Amintim că Laura Codruţa Kovesi și-a încheiat la sfîrșitul lunii octombrie activitatea la conducerea Parchetului European (EPPO), instituţie al cărei prim procuror-şef a fost şi pe care a condus-o timp de şapte ani. Fosta şefă a DNA a lăsat în urmă o instituţie care investighează fraude estimate la zeci de miliarde de euro şi a cărei activitate a fost evaluată pozitiv de Comisia Europeană.