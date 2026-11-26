Pe fondul creșterii costurilor pentru vacanțele la munte, o mică stațiune din Alpii Francezi reușește să se distingă prin prețurile sale reduse. Roubion-les-Buisses, situată în departamentul Alpes-Maritimes, a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de schi din Europa pentru sezonul 2026-2027.

Cea mai accesibilă destinație pentru schiori în iarna 2026-2027 este o stațiune din Franța Foto: Shutterstock

Potrivit unui studiu realizat de platforma de închirieri turistice Holidu și citat de publicația franceză Le Figaro, costul mediu al unei zile petrecute în stațiune este de 40,50 euro de persoană, sumă care include atât cazarea, cât și abonamentul pentru instalațiile de transport pe cablu.

Nu este pentru prima dată când stațiunea ocupă această poziție. Roubion-les-Buisses s-a aflat pe primul loc și în clasamentul pentru sezonul 2023-2024. De altfel, Franța domină topul destinațiilor accesibile pentru schiori, nouă dintre cele zece stațiuni cu cele mai mici costuri fiind situate pe teritoriul francez.

Un skipass de o zi pentru adulți costă între 18 și 20 de euro

Unul dintre motivele principale ale acestui rezultat îl reprezintă prețul redus al abonamentelor. Un skipass de o zi pentru adulți costă 20 de euro la casa de bilete și 18 euro online, același tarif fiind practicat atât în extrasezon, cât și în perioadele de vârf. Pentru copiii sub 12 ani, prețurile sunt de 16 euro la ghișeu și 15 euro online.

La aceste costuri se adaugă cazarea, care, potrivit studiului, poate varia între 15 și 26 de euro pe noapte de persoană, în funcție de perioada aleasă.

În clasamentul realizat de Holidu, stațiunea Réallon, din regiunea Hautes-Alpes, ocupă locul al doilea, cu un cost mediu de 42,95 euro pe zi, iar Gresse-en-Vercors completează podiumul cu 49 de euro. La polul opus se află celebra stațiune elvețiană Zermatt, unde bugetul necesar pentru o zi de schi ajunge la 303,86 euro de persoană.

Roubion-les-Buisses nu se remarcă doar prin prețuri. Stațiunea este amplasată în Valea Tinée, la aproximativ o oră și jumătate de Nisa, în apropierea Parcului Național Mercantour. Domeniul schiabil se întinde între 1.410 și 1.920 de metri altitudine și cuprinde 20 de pârtii, însumând 33 de kilometri.

Oferta este variată și include trasee pentru toate nivelurile de experiență, de la începători până la schiori avansați. În plus, turiștii pot practica și alte activități de iarnă, precum săniușul, plimbările cu câini de sanie, drumețiile cu rachete de zăpadă sau diverse activități recreative pe zăpadă.

Există însă și un dezavantaj. Comparativ cu marile domenii alpine, stațiunea se află la o altitudine relativ redusă, ceea ce o face mai vulnerabilă la variațiile meteorologice. Din acest motiv, stratul de zăpadă nu este garantat pe întreaga durată a sezonului.

Potrivit Le Figaro, sezonul de schi la Roubion-les-Buisses este programat să înceapă pe 19 decembrie 2026, odată cu vacanța de Crăciun. Stațiunea ar putea reprezenta o alternativă atractivă pentru turiștii care caută o experiență în Alpi la costuri reduse, cu condiția ca zăpada să fie suficientă pe parcursul sezonului.