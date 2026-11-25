În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea în limba română a două articole publicate în limba chineză, înainte și după reuniunea trilaterală dintre președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, desfășurată la 19 noiembrie 2026, la Shenzhen, în marja summitului APEC. Cele două materiale oferă perspective asupra semnificației geopolitice a reuniunii, evidențiind atât așteptările formulate anterior evenimentului, cât și evaluările ulterioare ale rezultatelor obținute.

Foto: La 19 noiembrie 2026, în timpul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) desfășurat la Shenzhen, în provincia Guangdong (China), președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump au avut

În prima analiză, Wu Xinbo (吴心伯), directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan, interpretează reuniunea drept un posibil punct de plecare pentru conturarea unei noi paradigme de coordonare strategică între marile puteri. În opinia sa, într-o ordine internațională caracterizată de multipolaritate, dialogul dintre China, SUA și Rusia ar putea contribui la reducerea incertitudinilor geopolitice, la consolidarea stabilității internaționale și la crearea unor condiții favorabile cooperării economice.

Cea de-a doua analiză, publicată după încheierea reuniunii, prezintă evaluările mai multor experți, printre care Zhu Feng (朱锋), profesor la Universitatea Nanjing. Acesta consideră că întâlnirea nu ar trebui interpretată drept o nouă Conferință de la Ialta, în cadrul căreia marile puteri și-ar împărți sferele de influență, ci mai degrabă ca începutul unei noi forme de consultare strategică, pe care o descrie drept „versiunea Shenzhen 1.0 a relațiilor dintre marile puteri”. Totuși, expertul atrage atenția că Declarația comună reflectă, în principal, un consens asupra unor principii generale, iar relevanța sa va depinde de transpunerea angajamentelor în măsuri concrete.

În paralel, reuniunea a generat numeroase interpretări în presa internațională. O analiză publicată de Radio Free Asia, organizație media americană, evidențiază diferența dintre amploarea diplomatică a evenimentului și caracterul limitat al rezultatelor anunțate. Potrivit experților consultați de publicație, întrevederile de la Shenzhen au oferit celor trei lideri oportunitatea unui dialog direct, însă nu au condus la progrese substanțiale în soluționarea principalelor divergențe strategice.

În relațiile dintre China și SUA, deși Xi Jinping și Donald Trump au convenit asupra elaborării unui plan de acțiune pentru consolidarea stabilității strategice, nu au fost anunțate noi acorduri privind tarifele vamale, exporturile de semiconductori sau problema Taiwanului. În ceea ce privește reuniunea trilaterală, angajamentele asumate în domeniul reducerii riscurilor nucleare, cooperării energetice și reformei Organizației Națiunilor Unite nu au fost însoțite de calendare de implementare sau mecanisme concrete de verificare. De asemenea, Declarația comună nu a prevăzut măsuri pentru încetarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Din perspectiva imaginii internaționale, analiștii citați de Radio Free Asia consideră că reuniunea i-a oferit lui Xi Jinping oportunitatea de a evidenția capacitatea Beijingului de a facilita dialogul dintre marile puteri, în timp ce Vladimir Putin a beneficiat de un cadru diplomatic favorabil reafirmării statutului internațional al Rusiei. În schimb, beneficiile concrete obținute de administrația americană rămân mai puțin clare.

Prin urmare, cele două articole traduse permit analizarea diferențelor dintre așteptările formulate înaintea reuniunii și evaluările rezultatelor sale, oferind totodată posibilitatea comparării interpretărilor cercetătorilor chinezi cu cele exprimate de analiști citați în presa americană. Dincolo de semnificația simbolică a întâlnirii, principala întrebare rămâne: „În ce măsură dialogul dintre China, SUA și Rusia se va putea transforma într-un mecanism durabil de coordonare strategică, capabil să producă rezultate concrete în gestionarea provocărilor internaționale?”

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a celor două articole menționate mai sus:

1) Experții analizează reuniunea istorică dintre liderii Chinei, Rusiei și SUA: conturarea unei noi paradigme de interacțiune între marile puteri.

Pe data de 19 noiembrie, președintele Chinei, Xi Jinping, urmează să participe, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la o reuniune trilaterală la nivelul șefilor de stat, organizată la Shenzhen. Aceasta va reprezenta prima întâlnire față în față din istorie a liderilor celor trei țări. Care este semnificația profundă a acestei reuniuni și ce mesaje transmite ea? Wu Xinbo, directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan, a explicat semnificația reuniunii și mesajele pe care aceasta le transmite.

Foto: Wu Xinbo, directorul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan Sursa: aici

Prof. Wu Xinbo: Consider că mesajul transmis de această reuniune este deosebit de important. El demonstrează că, într-o lume multipolară, SUA trebuie să își intensifice coordonarea cu alte centre majore de putere, precum China și Rusia, în loc să domine unilateral afacerile internaționale.

Faptul că reuniunea se desfășoară în China, care are și calitatea de țară gazdă, evidențiază, totodată, abilitatea diplomației chineze de a gestiona cu suplețe și eficiență relațiile dintre marile puteri. De asemenea, demonstrează că Beijingul urmărește să transpună în practică, prin intermediul diverselor sale activități diplomatice, cele patru inițiative globale pe care le-a propus.

Comentariul jurnalistului: Spre deosebire de perioada Războiului Rece, când relațiile dintre cele trei state erau caracterizate de încercări reciproce de contrabalansare și limitare a influenței, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că această reuniune urmărește „consolidarea comunicării, gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor”. Fiind prima întâlnire de acest fel din istorie, evenimentul are un caracter de pionierat. Wu Xinbo consideră că reuniunea inaugurează o nouă paradigmă a coordonării dintre marile puteri și ar putea pune bazele unor viitoare întrevederi trilaterale, contribuind la instituirea unui canal de dialog durabil.

Prof. Wu Xinbo: Principala diferență dintre coordonarea strategică actuală a Chinei, Rusiei și SUA și relațiile triunghiulare dintre marile puteri din trecut, precum cele din perioada Războiului Rece, constă în natura interacțiunilor dintre acestea. În timpul Războiului Rece, relațiile dintre cele trei puteri erau caracterizate de exploatarea reciprocă a rivalităților, de contrabalansare și de încercări de limitare a influenței celorlalte părți.

În prezent, interacțiunile dintre China, Rusia și SUA se concentrează într-o măsură mai mare asupra comunicării și coordonării strategice, evidențiindu-se printr-un caracter constructiv și o orientare mai pronunțată către cooperare.

Aceasta este prima reuniune trilaterală dintre liderii Chinei, Rusiei și SUA. În opinia mea, în cazul în care reuniunea se va desfășura în condiții favorabile și va conduce la identificarea unor puncte de consens, cele trei părți vor fi dispuse să continue și să consolideze coordonarea și comunicarea strategică trilaterală.

Comentariul jurnalistului: Considerată unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului 2026, reuniunea dintre liderii Chinei, Rusiei și SUA atrage atenția întregii comunități internaționale. Ce subiecte ar putea fi abordate în cadrul discuțiilor? Potrivit lui Wu Xinbo, agenda potențială este una amplă.

Wu Xinbo: Cele trei state ar putea discuta, de exemplu, despre conflictele regionale, dar și despre inteligența artificială, inclusiv riscurile generate de această tehnologie și modalitățile de gestionare a acestora. De asemenea, ar putea aborda necesitatea menținerii ordinii internaționale instituite după cel de-al Doilea Război Mondial, în special având în vedere că toate cele trei țări au făcut parte din tabăra Aliaților și s-au numărat printre puterile învingătoare. În prezent, anumite state, precum Japonia, care s-a numărat printre țările învinse în cel de-al Doilea Război Mondial, încearcă să submineze ordinea internațională existentă. Consider că, în această privință, China, Rusia și SUA ar trebui să transmită un mesaj comun, ferm și fără echivoc.

Comentariul jurnalistului: În opinia lui Wu Xinbo, incertitudinea geopolitică reprezintă, în prezent, cea mai mare provocare la adresa cooperării economice și comerciale din regiunea Asia-Pacific. Stabilizarea relațiilor dintre marile puteri ar contribui la diminuarea acestei incertitudini, creând astfel premisele necesare creșterii economice și dezvoltării cooperării.

Mesajul transmis regiunii Asia-Pacific prin organizarea reuniunii este că principalele puteri pot consolida comunicarea strategică prin dialog direct, fără ca celelalte economii regionale să fie nevoite să aleagă între tabere rivale. Astfel, acestea își pot dezvolta relațiile de cooperare cu fiecare dintre marile puteri, în funcție de propriile interese.

Wu Xinbo: Din perspectivă economică, cea mai importantă provocare actuală este incertitudinea geopolitică. Stabilizarea relațiilor dintre marile puteri ar reduce considerabil această incertitudine, favorizând creșterea economică și dezvoltarea cooperării economice.

Organizarea reuniunii dintre liderii Chinei, Rusiei și SUA transmite, în sine, un semnal pozitiv regiunii Asia-Pacific. Faptul că cele trei state pot participa la discuții comune și își pot consolida comunicarea și coordonarea strategică oferă celorlalte economii regionale posibilitatea de a dezvolta relații economice cu principalele puteri fără a fi constrânse să se alinieze unei anumite tabere. În acest fel, economiile din regiune pot coopera cu toate marile puteri, în funcție de propriile interese și necesități economice.

Comentariul jurnalistului: Wu Xinbo a subliniat că, deși Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) reprezintă, prin natura sa, un forum multilateral dedicat cooperării economice, reuniunea trilaterală, desfășurată separat de agenda oficială a organizației, a conferit summitului APEC de la Shenzhen o dimensiune strategică ce depășește cadrul strict economic.

Wu Xinbo: Din perspectiva Chinei, obiectivul principal constă în încurajarea celor trei mari puteri să își consolideze comunicarea și coordonarea în problemele referitoare la pacea mondială și la securitatea strategică internațională, contribuind astfel la promovarea păcii și stabilității.

Stabilizarea relațiilor dintre China și SUA, alături de aprofundarea cooperării sino-ruse, ar contribui la configurarea unui mediu strategic regional și internațional mai stabil. Reuniunea dintre liderii Chinei, Rusiei și SUA reprezintă un punct de plecare inovator, cu un caracter de pionierat, care poate constitui un precedent pozitiv pentru evoluția viitoare a politicii internaționale. Într-o lume multipolară, în pofida competiției dintre marile puteri, acestea trebuie să acorde o importanță și mai mare consolidării comunicării, coordonării și cooperării, în interesul păcii internaționale, al stabilității strategice și al întregii umanități.

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1) China, SUA și Rusia adoptă o „Declarație de pace” la nivelul șefilor de stat. Experții consideră că reuniunea inaugurează „versiunea Shenzhen 1.0 a relațiilor dintre marile puteri”, însă eficiența mecanismului de cooperare rămâne de evaluat.

Foto: Președintele chinez Xi Jinping (centru), președintele american Donald Trump (dreapta) și președintele rus Vladimir Putin (stânga) au participat joi (19 noiembrie) la o reuniune trilaterală la vila Qilin din Shenzhen, în marja summitului Cooperării Ec

Mult așteptata reuniune trilaterală dintre liderii Chinei, SUA și Rusiei a avut loc la Shenzhen. La încheierea întâlnirii, cele trei state au emis o „Declarație de pace” fără precedent, în care au formulat patru puncte de consens privind pacea și securitatea internațională. Potrivit experților intervievați, în contextul competiției strategice dintre marile puteri, summitul marchează inaugurarea unei noi forme de consultare între acestea, care ar putea fi descrisă drept „versiunea Shenzhen 1.0 a relațiilor dintre marile puteri”. Rămâne însă de văzut în ce măsură consensul exprimat va putea fi transpus în practică.

Profitând de participarea la reuniunea Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), liderii celor trei puteri nucleare au avut joi, 19 noiembrie, o întrevedere istorică, desfășurată la reședința Qilin din Shenzhen, care a durat aproximativ 90 de minute. Aceasta a reprezentat prima reuniune trilaterală la cel mai înalt nivel dintre cele trei state și, totodată, prima ocazie în care acestea și-au exprimat pozițiile prin intermediul unei declarații comune.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a luat primul cuvântul, subliniind că „atunci când marile puteri cooperează, lumea se bucură de pace; atunci când marile puteri intră în conflict, lumea este cuprinsă de instabilitate”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că cele trei state ar trebui să poarte discuții privind problemele globale și regionale, precum și securitatea energetică. Președintele american Donald Trump, care a intervenit ultimul, a afirmat că cele trei țări „scriu istorie” și a dezvăluit că discuțiile au vizat, printre altele, armamentul nuclear și războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Declarația de pace” publicată de cele trei state la încheierea reuniunii are un conținut în mare parte identic, diferențele constând doar în ordinea enumerării țărilor în titlul documentului. Astfel, China a denumit documentul „Declarația de pace a liderilor Chinei, Rusiei și SUA”, SUA au utilizat titulatura „Declarația de pace a liderilor SUA, Rusiei și Chinei”, iar Rusia a optat pentru „Declarația de pace a liderilor Rusiei, Chinei și SUA”.

Declarația cuprinde patru puncte principale: (1) Promovarea reformei Organizației Națiunilor Unite, în vederea consolidării capacității acesteia de a răspunde provocărilor globale; (2) Creșterea producției și a ofertei de produse petroliere rafinate, în scopul menținerii stabilității energetice; (3) Reafirmarea principiului consimțământului statelor și a imunității oficialilor statali, precum și exprimarea opoziției față de exercitarea abuzivă a jurisdicției de către Curtea Penală Internațională și alte instituții similare; (4) Reafirmarea principiului potrivit căruia „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat”, precum și angajamentul de a iniția un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.

Zhu Feng (朱锋), profesor distins al Universității Nanjing și fost decan al Facultății de Relații Internaționale, a explicat, într-o analiză oferită publicației Lianhe Zaobao, că, deși între cele trei state persistă competiția strategică, inclusiv sub forma rivalității tehnologice dintre China și SUA, disponibilitatea liderilor de a se reuni pentru a discuta despre război și pace, precum și despre guvernanța globală, reprezintă, în sine, un progres important.

În opinia sa, summitul nu ar trebui interpretat drept o „Ialta 2.0”, în sensul unei noi împărțiri a sferelor de influență între marile puteri, ci mai degrabă ca începutul unei noi forme de consultare între acestea, care ar putea fi denumită „versiunea Shenzhen 1.0 a relațiilor dintre marile puteri”.

Cu toate acestea, potrivit agenției Reuters, Vladimir Putin a declarat, după încheierea reuniunii, că summitul nu și-a propus obiective de mare anvergură, că deciziile adoptate nu sunt însoțite de mecanisme obligatorii de punere în aplicare și că cele trei state nu au convenit asupra organizării periodice a unor reuniuni similare. Acest lucru demonstrează că, deși dialogul trilateral reprezintă o inițiativă nouă, el nu s-a concretizat, deocamdată, într-un mecanism instituționalizat.

Zhu Feng a subliniat, de asemenea, că „Declarația comună” reflectă, în această etapă, în principal, un consens asupra unor principii generale, elementul esențial fiind transpunerea acestora în practică. În cazul în care cele trei state ar reuși să contribuie la detensionarea situației din Iran și la limitarea efectivă a războiului din Ucraina, liderii lor ar putea avea, în viitor, șansa de a fi recompensați cu Premiul Nobel pentru Pace. Cu toate acestea, perspectivele de dezvoltare a acestui model de cooperare rămân incerte, întrucât evoluțiile politice interne din SUA și Rusia, precum și schimbările de leadership, ar putea afecta continuitatea politicilor externe.

La rândul său, Li Liangfu (黎良福), cercetător senior asociat în cadrul Institutului de Studii asupra Asiei de Sud-Est „ISEAS – Yusof Ishak” din Singapore, consideră că, la prima vedere, China pare să fie principalul beneficiar al summitului. Facilitarea primei reuniuni trilaterale și adoptarea unei declarații comune evidențiază poziția Chinei ca actor strategic major pe scena internațională și îi consolidează, totodată, imaginea de principal competitor strategic al SUA.

Analizând cele patru puncte ale Declarației, Li Liangfu a explicat că fiecare dintre acestea reflectă anumite considerente strategice. Reforma Organizației Națiunilor Unite exprimă interesul Chinei pentru menținerea rolului central al ONU și pentru consolidarea reprezentării Sudului Global, indicând, în același timp, că niciunul dintre cele trei state nu intenționează să instituie un mecanism alternativ care să înlocuiască sistemul internațional existent.

Prevederile referitoare la energie corespund intereselor Rusiei de a-și extinde exporturile, celor ale SUA de a-și susține industria energetică și celor ale Chinei de a-și valorifica avantajele în materie de capacitate de rafinare a petrolului. Acestea se înscriu, totodată, în continuarea direcțiilor de cooperare stabilite anterior între Washington și Moscova. În opinia lui Li Liangfu, „acesta este, probabil, rezultatul pe care Trump și l-a dorit cel mai mult”.

Cel de-al treilea punct, referitor la imunitatea oficialilor statali și la Curtea Penală Internațională, reflectă preocupările celor trei state privind limitele jurisdicției instituțiilor judiciare internaționale. Acesta vizează, totodată, interesele directe ale unor lideri precum Vladimir Putin. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, Declarația nu poate anula competența jurisdicțională a Curții Penale Internaționale.

În ceea ce privește riscurile nucleare, având în vedere diferența semnificativă dintre dimensiunea arsenalului nuclear al Chinei și cele ale SUA și Rusiei, Beijingul nu a acceptat să participe la negocierile ruso-americane privind reducerea armamentului nuclear strategic. În prezent, cele trei state au ajuns doar la un consens de principiu privind inițierea dialogului, ceea ce nu echivalează cu un angajament al Chinei de a-și reduce arsenalul nuclear.

Denis Simon, cercetător senior în cadrul Institutului Quincy din SUA, a subliniat, la rândul său, că „angajamentul diplomatic nu echivalează cu obținerea unor rezultate concrete”. Deși Declarația cuprinde patru puncte de consens, aceasta nu propune soluții concrete pentru războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Iran sau problema Taiwanului și nici nu stabilește un calendar pentru dezarmarea nucleară ori mecanisme de verificare a respectării angajamentelor.

Înaintea reuniunii trilaterale, China și SUA, respectiv SUA și Rusia, au organizat întrevederi bilaterale, în timp ce Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit cu o zi înainte, la 18 noiembrie. Beijingul și Washingtonul au convenit asupra elaborării unui plan de acțiune pentru transpunerea în practică a noii orientări a relațiilor bilaterale, definită drept „relație de stabilitate strategică constructivă între China și SUA”.

Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a durat aproximativ 40 de minute și s-a concentrat asupra situației din Ucraina, fără ca părțile să anunțe încheierea unui acord de încetare a focului. Deși summitul APEC a oferit numeroase state oportunitatea organizării unor întrevederi bilaterale, China și Japonia, ale căror relații continuă să fie tensionate, nu au programat o reuniune oficială. Xi Jinping și prim-ministrul Japoniei, Takaichi Sanae, au avut doar o scurtă interacțiune la locul desfășurării evenimentului.

Li Liangfu a subliniat că mecanismul de coordonare trilaterală nu poate înlocui relațiile bilaterale, întrevederile dintre două state rămânând principalul instrument de gestionare a divergențelor. Donald Trump urmărește o apropiere între SUA și Rusia, în vederea reducerii dependenței lui Vladimir Putin de China. La rândul său, Rusia, cea mai slabă dintre cele trei puteri din perspectiva raportului de forțe, speră să valorifice dialogul direct dintre Putin și Trump pentru a-și consolida poziția de negociere în viitoarele discuții privind Ucraina.

În ceea ce privește posibilitatea ca mecanismul de consultare trilaterală să modifice configurația internațională și să afecteze interesele altor state, Li Liangfu consideră că, deși menținerea unor relații bune între cele trei mari puteri ar contribui la stabilitatea internațională, acestea rămân competitori strategici, între care persistă divergențe asupra numeroaselor probleme, iar încrederea reciprocă necesită în continuare consolidare.

Prin urmare, pe termen scurt, coordonarea trilaterală nu va putea înlocui organizațiile internaționale existente, precum Organizația Națiunilor Unite, și nici nu va modifica fundamental mecanismele de gestionare a afacerilor internaționale.

Denis Simon consideră, în schimb, că summitul de la Shenzhen ar putea marca apariția unui model de „coexistență competitivă”, în cadrul căruia China, SUA și Rusia nu urmăresc constituirea unei alianțe, ci identificarea unor modalități de coordonare în anumite probleme globale, prin intermediul consultărilor dintre marile puteri, concomitent cu menținerea competiției strategice.

Potrivit evaluării sale, dacă dialogul trilateral ar deveni periodic, acesta ar putea completa, în viitor, mecanismele bilaterale și multilaterale existente, contribuind la gestionarea riscurilor nucleare, a crizelor regionale și a riscului unor erori de evaluare strategică.

Cu toate acestea, un asemenea model ar putea genera îngrijorări în rândul statelor europene și al altor actori ale căror interese ar putea fi afectate, „în special din cauza posibilității ca cele trei mari puteri să adopte decizii care influențează statele mai mici, fără participarea acestora la procesul decizional”.

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Paula Toma este Director executiv al Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.