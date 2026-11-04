 Mesaj ironic din Danemarca adresat americanilor: „Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, aveți privilegiul de a-i vota din nou pe idioți” | adevarul.ro
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Mesaj ironic din Danemarca adresat americanilor: „Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, aveți privilegiul de a-i vota din nou pe idioți”

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Dragi americani incredibil de norocoși, se pare că încă aveți o democrație.” Așa începe un mesaj ironic publicat pe o pagină de Facebook din Danemarca, în contextul alegerilor din SUA. Autorul îi felicită pe americani pentru că încă își pot alege conducătorii, dar îi și avertizează că democrația se poate prăbuși atunci când cetățenii ajung să o considere un drept garantat pentru totdeauna.

Drapel SUA
Steag SUA Foto: Adevărul

 „Dragi americani incredibil de norocoși, se pare că încă aveți o democrație. Felicitări pentru asta!”

Așa începe un mesaj postat pe pagina de Facebook Denmark, cu puternice accente ironice, adresat cetățenilor americani în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Dincolo de umorul acid și de referirile sarcastice la obiceiurile și excesele societății americane, textul transmite un avertisment serios: democrația nu este un mecanism care funcționează de la sine și nici o realitate garantată pentru eternitate.

„Este o construcție fragilă, iar istoria ne-a arătat cât de repede se poate prăbuși în mâinile celor care încep să o considere de la sine înțeleasă. De aceea, trebuie să rețineți că astăzi este, înainte de toate, o zi de sărbătoare. O sărbătoare a democrației. Iar adevărul înțelept și rațional pe care am vrea să-l întipărim în conștiința voastră colectivă – oricât de „încăpățânată” ar fi ea – în mijlocul întregului zgomot, este următorul: Odată ce voturile sunt, în sfârșit, numărate, sunteți, de fapt, cu toții câștigători. Da, ați citit bine. Chiar și aceia dintre voi care se vor trezi curând cu gust de cenușă în gură, pentru că propriul candidat a fost trimis în umbră, iar voi simțiți că ați pierdut absolut totul – și voi ați câștigat! Ați câștigat cel mai mare și mai frumos privilegiu dintre toate: Ați avut posibilitatea de a intra într-o cabină, de a trage cortina și de a vă exprima votul în liniște și pace”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook.

Ironia continuă cu trimiteri la fast-food-ul american, steagurile în dungi și supraviețuirea unui nou ciclu electoral, însă mesajul de fond rămâne unul cât se poate de serios: libertatea de a alege este o valoare care trebuie celebrată, nu tratată cu indiferență.

„Ați câștigat pentru că sistemul vostru – în ciuda încercărilor voastre neîncetate și aproape impresionante de a-l submina din interior – încă rezistă. Există un număr uluitor de oameni în această lume care și-ar da și mâna dreaptă pentru a avea parte de așa ceva. Așa că bucurați-vă de asta. Mâncați vreun obiect chimic de neidentificat, prăjit în baie de ulei și deghizat în mâncare, fluturați puțin steagurile voastre în dungi și bucurați-vă de faptul că ați supraviețuit încă unui ciclu electoral. Și nu uitați: Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, aveți privilegiul de a-i vota din nou pe idioți – ca să-i scoateți din funcție – peste câțiva ani”, se încheie mesajul din Danemarca

Democrații au preluat marţi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial.

După ce iniţial a fost clar că preiau controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, democraţii au câştigat locuri de senatori în mai multe bastioane republicane, precum Kansas şi Texas, şi vor putea limita considerabil puterile preşedintelui american până la sfârşitul mandatului său.

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