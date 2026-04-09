Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Israelul anunță negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah. Discuțiile ar putea începe săptămâna viitoare

Război în Orientul Mijlociu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi că a ordonat cabinetului său să înceapă „cât mai rapid” negocieri directe cu Liban, având ca obiectiv principal dezarmarea mișcării islamiste Hezbollah și stabilirea unor relații de pace între cele două părți.

Israelul vrea să înceapă negocieri directe cu Liban pentru dezarmarea Hezbollah. FOTO: Profimedia
Potrivit biroului său, decizia vine „în urma cererilor repetate ale Libanului” de a deschide un canal direct de dialog cu Israelul.

Negocieri posibile chiar de săptămâna viitoare

Discuțiile ar putea începe încă de săptămâna viitoare, potrivit unor informații apărute în presa internațională. Un jurnalist de la Axios, citat de Reuters, a transmis că prima rundă de negocieri ar urma să aibă loc la Departamentul de Stat al SUA, la Washington.

„Un oficial israelian de rang înalt declară că negocierile directe între Israel şi Liban vor începe săptămâna viitoare”, scrie pe X un corespondent al Axios, Barak David.

Conform acestuia, delegația americană ar fi condusă de ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, în timp ce Israelul ar urma să fie reprezentat de ambasadorul său la Washington, Yechiel Leiter.

De partea cealaltă, Libanul ar participa prin ambasadorul său în capitala americană, Nada Hamadeh-Moawad.

Mizele discuțiilor

Negocierile ar urma să vizeze în principal dezarmarea Hezbollah, organizație susținută de Iran și considerată de Israel o amenințare majoră la granița de nord.

Totodată, Netanyahu a indicat că obiectivul pe termen lung este stabilirea unor relații de pace între Israel și Liban, două state aflate în conflict de decenii, potrivit AFP.

Amintim că Benjamin Netanyahu este vizat de un proces de corupție, care va reîncepe duminică, 12 aprilie. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Acuzațiile includ faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicații Bezeq atunci când era ministru al comunicațiilor. De asemenea, el ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene. Benjamin Netanyahu neagă toate faptele.

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Erminio” a întors iarna din drum în România. Temperaturi istorice în aprilie 2026, în prag de Paște
gandul.ro
image
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
mediafax.ro
image
Cum arată primul carnet de jucător al lui Mircea Lucescu. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Plata zilierilor crește în 2026. Noul tarif minim explicat simplu
playtech.ro
image
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Cât de lungă e coada până la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Popescu s-a închinat în fața sicriului VIDEO
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce le-a spus Mircea Lucescu medicilor, pe patul de spital. A fost cea mai mare dorință a sa
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
image
Tragedie într-o parcare din Craiova. O fetiță de patru ani a fost găsită fără viață într-o mașină
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
