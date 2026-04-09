Procesul de corupție al premierului Benjamin Netanyahu se reia după ridicarea stării de urgență în Israel. Ce acuzații i se aduc

Procesul de corupție care îl vizează pe premierul israelian Benjamin Netanyahu reîncepe duminică, 12 aprilie, la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgență impusă în contextul războiului cu Iran.

Potrivit Reuters, Iranul a atacat Israelul după loviturile aeriene lansate de Israel și SUA asupra sa, iar ulterior a fost instituită o stare de urgență.

Aceasta a fost instituită după un armistițiu, însă tensiunile rămân ridicate, mai ales din cauza atacurilor israeliene asupra Libanului, care riscă să destabilizeze acordul.

„Odată cu ridicarea stării de urgență și reluarea activității sistemului judiciar, audierile vor continua în mod normal”, au transmis instanțele israeliene, precizând că acestea vor avea loc de duminică până miercuri.

În decembrie 2025, Donald Trump afirmase, într-o conferință de presă susținută la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, alături de Benjamin Netanyahu, că a discutat cu șeful statului israelian despre acest subiect. „Am vorbit cu președintele și mi-a spus că grațierea este în curs”, a susținut Trump.

Ulterior, președintele israelian Isaac Herzog a dezmințit afirmația făcută de Trump.

„Nu a existat nicio convorbire între președintele Herzog și președintele Trump de când a fost depusă cererea de grațiere”, a transmis Președinția Israelului într-un comunicat oficial.

În iunie 2025, un tribunal din Israel a anulat audierile, după ce avocații prim-ministrului au cerut instanței să-l scutească de la a depune mărturie în următoarele două săptămâni, pentru a se putea concentra asupra problemelor de securitate după încetarea focului cu Iranul și în contextul luptelor în curs din Gaza, unde sunt ținuți ostatici israelieni.

Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Acuzaţiile includ faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicaţii Bezeq atunci când era ministru al comunicaţiilor. De asemenea, el ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârşit că este victima unei ”cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.