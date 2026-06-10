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Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Iran ripostează. Atacuri masive cu rachete și drone asupra bazelor SUA din Orientul Mijlociu. Tensiunile ating cote alarmante

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Război în Orientul Mijlociu
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Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a declanșat miercuri dimineață un val de atacuri de ripostă asupra unor ținte militare americane din regiune. Această escaladare majoră vine ca reacție la loviturile anterioare ale Statelor Unite, lansate după doborârea unui elicopter militar american de către forțele iraniene, relatează CNN.

Irnaul a atacat mai multe baze americane din Golf/FOTO:X
Irnaul a atacat mai multe baze americane din Golf/FOTO:X

Iordania, Bahrain și Kuweit, sub focul Teheranului

Conform declarațiilor oficiale transmise de IRGC, atacurile au vizat obiective strategice din mai multe state arabe care găzduiesc trupe sau facilități militare ale SUA:

Iordania

Teheranul susține că a atacat baza militară Al Azraq cu rachete cu combustibil solid cu rază lungă de acțiune. Agenția de presă Fars afirmă că loviturile ar fi distrus hangare în care se aflau avioane de vânătoare F-35 (SUA desfășurase cel puțin 18 aparate de acest tip în februarie). Comandamentul General al Forțelor Armate iordaniene a anunțat însă că sistemele sale de apărare au interceptat și doborât cinci rachete deasupra regiunii Azraq, resturile căzute neprovocând victime sau pagube materiale. Este prima dată când Iordania este vizată direct de la intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie.

Bahrain

Gardienii Revoluției au raportat un atac cu drone la ora 2:30 dimineața împotriva cartierului general al Flotei a V-a a SUA din Manama. Imagini video geolocalizate de CNN surprind o lumină puternică în direcția bazei navale americane, la doar trei minute după activarea sirenelor de alarmă aeriană.

Kuweit

Sirenele de raid aerian au răsunat și în Kuweit, unde armata a confirmat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat „ținte aeriene ostile” și le-a cerut cetățenilor să adăpostească de urgență.

Scutul strategic al Iranului și vulnerabilitățile SUA

Înainte de această ripostă, aviația americană lovise o serie de puncte strategice din Iran, explozii fiind raportate în insula Qeshm (pilon central al apărării iraniene în Strâmtoarea Hormuz), Bandar Abbas (care găzduiește o bază navală și aeriană majoră), precum și în Sirik, Minab și Jask.

Deși Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) nu a oferit încă detalii despre eventuale pagube în urma noului val de atacuri, analizele anterioare arată că infrastructura americană din regiune este extrem de expusă. O investigație CNN publicată în luna mai dezvăluia că cel puțin 16 situri militare americane fuseseră deja avariate în atacurile iraniene anterioare, inclusiv sistemul radar al unei baterii de rachete THAAD din Iordania, distrus încă din primele zile ale confruntărilor.

Diplomație pe muchie de cuțit și jocurile de putere de la Teheran

Ministerul iranian al Afacerilor Externe a catalogat acțiunile Washingtonului drept o „încălcare flagrantă” a suveranității naționale și a avertizat statele din regiune care găzduiesc trupe americane că riscă să devină ținte legitime. Ministrul de externe, Abbas Araghchi, a demarat deja consultări telefonice de urgență cu omologii săi din Arabia Saudită și Turcia.

Analiștii politici subliniază că acțiunile din această săptămână indică o schimbare profundă de paradigmă la Teheran. O nouă generație de lideri iranieni pare dispusă să abandoneze „răbdarea strategică” și tacticile de război hibrid prin intermediari, optând pentru asumarea unor riscuri majore și confruntări directe.

Această nouă postură testează direct soliditatea alianței dintre Washington și Tel Aviv, speculând neînțelegerile tot mai evidente dintre președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu cu privire la finalul acestui conflict. Prin forțarea acestei crize, Iranul pare să pună Casa Albă în fața unei alegeri dificile: fie sprijină necondiționat libertatea de acțiune militară a Israelului, fie încearcă să salveze dialogul diplomatic direct cu Teheranul, o opțiune pe care Trump a numit-o anterior „rezonabilă”. Pentru moment, armistițiul fragil din Orientul Mijlociu pare complet spulberat de sunetul sirenelor antiaeriene.

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