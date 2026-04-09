Biserica Sfântului Mormânt s-a redeschis după 40 de zile. Se risipesc temerile legate de riscul ca anul acesta să nu primim Lumina Sfântă de la Ierusalim

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim și-a redeschis porțile joi dimineață, după 40 de zile în care accesul a fost restricționat de autoritățile israeliene din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Redeschiderea Bisericii Sfântului Mormânt are loc în contextul noilor reguli aplicate locurilor sfinte și al armistițiului de două săptămâni convenit recent, care permite reluarea vizitelor și rugăciunilor la principalele situri religioase din Orașul Vechi, inclusiv Zidul Plângerii și Esplanada Moscheilor, potrivit athens-times.com.

Autoritățile israeliene au anunțat măsuri de securitate sporite, în contextul anticipării un aflux semnificativ de credincioși în perioada sărbătorilor pascale.

Forțe suplimentare de poliție, unități de frontieră și voluntari au fost mobilizați în zonele-importante ale orașului pentru a asigura accesul în siguranță la locurile de cult.

Redeschiderea Bisericii Sfântului Mormânt coincide cu slujbele din Joia Mare, inclusiv ceremonia Spălării Picioarelor, oficiată de Patriarhul grec-ortodox și de Frăția Sfântului Mormânt, notează sursa citată.



Credincioșii au început să revină în număr tot mai mare, în așteptarea tradiționalei ceremonii a Sfintei Lumini, care va avea loc în zilele următoare.

Vestea îi bucură și pe credincioșii ortodocși români care așteaptă cu emoție aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim și noaptea Învierii.

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, printr-o cursă specială, după ce Patriarhia Română a obținut aprobările necesare de la autoritățile israeliene, a anunțat părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei la Locurile Sfinte.

„Există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an”

Evenimentul aducerii Luminii Sfinte în țară și oferirea către toate lăcașurile de cult de pe cuprinsul Patriarhiei Române „reprezintă un puternic simbol al comuniunii și unității ecleziale, precum și o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”, transmitea, recent, Patriarhia Română.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, au luat în calcul reprezentanții Bisericii ortodoxe Române.

În acest ultim caz, care ar reprezenta o „situație total nedorită și imposibil de anticipat”, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, „întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, arăta Patriarhia.