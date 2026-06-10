search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Proteste violente în Belfast după înjunghierea unui bărbat în stradă. Mai multe mașini și proprietăți au fost incendiate

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mai multe proteste au avut loc marți, 9 iunie, în Belfast, după un atac cu cuțitul petrecut în oraș. Unele manifestații au degenerat în violențe, participanții incendiind mașini și proprietăți, în timp ce altele s-au desfășurat pașnic.

Proteste violente în Belfast/FOTO: Captură video Youtube/The Sun
Proteste violente în Belfast/FOTO: Captură video Youtube/The Sun

Potrivit BBC, case și mașini au fost incendiate, iar transportul public din Belfast a fost suspendat după protestele izbucnite.

În timp ce unele manifestații s-au desfășurat pașnic, în mai multe localități din Irlanda de Nord au avut loc violențe, iar poliția a făcut apel la calm. Un videoclip distribuit online arată mai multe persoane care l-au confruntat pe presupusul atacator înainte de sosirea forțelor de ordine.

„Mașini au fost incendiate pe stradă, iar focul s-a extins la casa mea, în timp ce persoane mascate spărgeau uși”, a declarat pentru BBC News un locuitor de pe strada Lendrick, în estul Belfastului.

Un grup de aproximativ 100 de persoane mascate s-a aflat pe Newtownards Road, în estul Belfastului, unde au fost sparte uși și geamuri. Potrivit liderului Partidului Unionist din Ulster (UUP), Jon Burrows, un număr mare dintre aceștia erau adolescenți.

Containere de gunoi și un autobuz au fost, de asemenea, incendiate.

Un purtător de cuvânt al companiei de transport Translink a condamnat atacul asupra autobuzului și a anunțat suspendarea serviciilor.

Autoritățile nord-irlandeze au condamnat violențele izbucnite după atacul din Belfast și au făcut apel la calm. Ministrul Justiției, Naomi Long, a avertizat că „ura nu poate învinge”, iar poliția a cerut liderilor comunităților locale să încurajeze protestele pașnice.

În cursul serii, pompierii au intervenit la 62 de incidente.

„Majoritatea acestor incidente au avut loc în zona metropolitană a Belfastului, unde au fost necesare încă 21 de autospeciale din întreaga Irlandă de Nord pentru a face față situației”, a transmis NIFRS într-un comunicat emis după miezul nopții.

Un pastor care a ajutat persoanele vizate de atacuri a declarat că membri ai bisericii sale, „care sunt alături de noi de 20 de ani”, sunt alungați din casele lor „pentru că sunt de culoare”.

„Sunt furios și dezamăgit că aceasta este reacția unor oameni din comunitatea noastră”, a spus pastorul Jack McKee.

Protestatarii au vizat și o frizerie turcească. Oficialii și liderii politici au condamnat ferm distrugerile și au subliniat că nu există nicio justificare pentru astfel de acte de violență și huliganism.

„Afară cu românii”: mesajul motivat de ură scris pe o casă din Belfast, investigat de Poliție

După izbucnirea tulburărilor, prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a criticat ceea ce a descris drept „grupuri de bărbați mascați care alungă familii din casele lor prin incendiere”, calificând faptele drept „huliganism pur”.

„Atacul din nordul Belfastului a fost odios și greșit, însă există încercări periculoase de a exploata acel incident pentru a viza și ataca oameni nevinovați”, a adăugat ea.

Viceprim-ministrul Emma Little-Pengelly a îndemnat populația să protesteze pașnic.

„Știu că toată lumea este îngrozită de ceea ce s-a întâmplat. Știu că mulți sunt furioși și că există persoane care doresc să își exprime protestul. Acesta este un apel de a acționa într-un mod complet pașnic. Violența nu promovează nicio cauză, ci îi face rău”, a spus ea.

Keir Starmer: „Nu tolerez deloc astfel de scene abominabile”

Atacul cu cuțitul a avut loc luni seară, în jurul orei 22:30. Presupusul autor este un bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani, care urmează să compară miercuri în instanță, fiind acuzat de tentativă de omor.

El este acuzat și de posesia unei arme albe într-un loc public și de amenințări cu moartea.

Un bărbat de aproximativ 40 de ani rămâne internat în spital cu răni grave la ochi, gât și spate, după atacul produs pe strada Kinnaird Avenue.

Keir Starmer a calificat atacul drept oribil și revoltător.

Nu tolerez deloc astfel de scene abominabile de violență pe străzile noastre. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victimă și le mulțumesc celor care au intervenit primii, inclusiv membrilor publicului care au intervenit.”

Atacul a avut loc luni, în jurul orei 22:30, în fața unui complex de apartamente din nordul Belfastului. O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arata un bărbat așezat peste un alt bărbat aflat la pământ și lovindu-l la cap și la gât.

Clipul arată oameni care intervin pentru a opri agresiunea, un bărbat folosind un baston  împotriva atacatorului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga
fanatik.ro
image
Comandanții Armatei Române le cer judecătorilor o protecție suplimentară a militarilor de rang înalt în fața procurorilor. Cine i-a instigat pe Gheorghiță Vlad și pe Iulian Berdilă să se implice într-un act de nepotism
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Sarea ascunsă din alimente duce la creșterea tensiunii arteriale. Produsele de care trebuie să ne ferim. Care sunt variantele mai sănătoase
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
La ce oră intră, vineri, pensiile pe card? Cei 2.500.000 pensionari nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cum cumperi titluri de stat Tezaur în 2026. Ghid pas cu pas pentru români, care este suma minimă
playtech.ro
image
Plecat de la Dinamo, Zeljko Kopic i-a dat replica lui Gigi Becali: „El se compară cu Guardiola și Klopp. Am avut ocazia să-i dau lovitura”
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Crezi că nimic nu e întâmplător? Explicația psihologică numită apofenie care îți schimbă perspectiva asupra coincidențelor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
O nouă facilitate de la ANAF pentru toți românii. Cum va funcționa noul sistem
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Filmul care a depășit 1 miliard de dolari la box office. Este primul film din 2026 care atinge această performanță
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Ce elegante au fost soțiile fotbaliștilor la petrecerea dată de Ianis Hagi!
click.ro
image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Saveta Bogdan nu-și mai vizitează fiica din America: „Am fost 7 ani la rând!” Ce meserie grea are fata ei și ce îi lasă moștenire?
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
O baronesă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire