Video Proteste violente în Belfast după înjunghierea unui bărbat în stradă. Mai multe mașini și proprietăți au fost incendiate

Mai multe proteste au avut loc marți, 9 iunie, în Belfast, după un atac cu cuțitul petrecut în oraș. Unele manifestații au degenerat în violențe, participanții incendiind mașini și proprietăți, în timp ce altele s-au desfășurat pașnic.

Potrivit BBC, case și mașini au fost incendiate, iar transportul public din Belfast a fost suspendat după protestele izbucnite.

În timp ce unele manifestații s-au desfășurat pașnic, în mai multe localități din Irlanda de Nord au avut loc violențe, iar poliția a făcut apel la calm. Un videoclip distribuit online arată mai multe persoane care l-au confruntat pe presupusul atacator înainte de sosirea forțelor de ordine.

„Mașini au fost incendiate pe stradă, iar focul s-a extins la casa mea, în timp ce persoane mascate spărgeau uși”, a declarat pentru BBC News un locuitor de pe strada Lendrick, în estul Belfastului.

Un grup de aproximativ 100 de persoane mascate s-a aflat pe Newtownards Road, în estul Belfastului, unde au fost sparte uși și geamuri. Potrivit liderului Partidului Unionist din Ulster (UUP), Jon Burrows, un număr mare dintre aceștia erau adolescenți.

Containere de gunoi și un autobuz au fost, de asemenea, incendiate.

Un purtător de cuvânt al companiei de transport Translink a condamnat atacul asupra autobuzului și a anunțat suspendarea serviciilor.

Autoritățile nord-irlandeze au condamnat violențele izbucnite după atacul din Belfast și au făcut apel la calm. Ministrul Justiției, Naomi Long, a avertizat că „ura nu poate învinge”, iar poliția a cerut liderilor comunităților locale să încurajeze protestele pașnice.

În cursul serii, pompierii au intervenit la 62 de incidente.

„Majoritatea acestor incidente au avut loc în zona metropolitană a Belfastului, unde au fost necesare încă 21 de autospeciale din întreaga Irlandă de Nord pentru a face față situației”, a transmis NIFRS într-un comunicat emis după miezul nopții.

Un pastor care a ajutat persoanele vizate de atacuri a declarat că membri ai bisericii sale, „care sunt alături de noi de 20 de ani”, sunt alungați din casele lor „pentru că sunt de culoare”.

„Sunt furios și dezamăgit că aceasta este reacția unor oameni din comunitatea noastră”, a spus pastorul Jack McKee.

Protestatarii au vizat și o frizerie turcească. Oficialii și liderii politici au condamnat ferm distrugerile și au subliniat că nu există nicio justificare pentru astfel de acte de violență și huliganism.

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După izbucnirea tulburărilor, prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a criticat ceea ce a descris drept „grupuri de bărbați mascați care alungă familii din casele lor prin incendiere”, calificând faptele drept „huliganism pur”.

„Atacul din nordul Belfastului a fost odios și greșit, însă există încercări periculoase de a exploata acel incident pentru a viza și ataca oameni nevinovați”, a adăugat ea.

Viceprim-ministrul Emma Little-Pengelly a îndemnat populația să protesteze pașnic.

„Știu că toată lumea este îngrozită de ceea ce s-a întâmplat. Știu că mulți sunt furioși și că există persoane care doresc să își exprime protestul. Acesta este un apel de a acționa într-un mod complet pașnic. Violența nu promovează nicio cauză, ci îi face rău”, a spus ea.

Keir Starmer: „Nu tolerez deloc astfel de scene abominabile”

Atacul cu cuțitul a avut loc luni seară, în jurul orei 22:30. Presupusul autor este un bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani, care urmează să compară miercuri în instanță, fiind acuzat de tentativă de omor.

El este acuzat și de posesia unei arme albe într-un loc public și de amenințări cu moartea.

Un bărbat de aproximativ 40 de ani rămâne internat în spital cu răni grave la ochi, gât și spate, după atacul produs pe strada Kinnaird Avenue.

Keir Starmer a calificat atacul drept oribil și revoltător.

„Nu tolerez deloc astfel de scene abominabile de violență pe străzile noastre. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victimă și le mulțumesc celor care au intervenit primii, inclusiv membrilor publicului care au intervenit.”

Atacul a avut loc luni, în jurul orei 22:30, în fața unui complex de apartamente din nordul Belfastului. O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arata un bărbat așezat peste un alt bărbat aflat la pământ și lovindu-l la cap și la gât.

Clipul arată oameni care intervin pentru a opri agresiunea, un bărbat folosind un baston împotriva atacatorului.