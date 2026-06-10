O doctoriță de la Ambulanță a obținut zeci de contracte pentru servicii medicale la evenimente publice printr-o firmă privată

O firmă administrată de un medic angajat al SAJ Bihor a obținut zeci de contracte pentru asistență medicală la evenimente publice, deși DSP susține că nu era autorizată pentru astfel de servicii. Compania a fost amendată cu 40.000 de lei și suspendată.

În contextul în care unitățile medicale reclamă lipsa fondurilor, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Bihor nu mai prestează servicii medicale contra cost la evenimente publice, activitate preluată în ultimii ani de operatori privați. Printre aceștia se află Recovery Praxismed SRL, firmă administrată și deținută de dr. Aranka Iagăr, medic angajat al SAJ Bihor, scrie Bihoreanul.

Înființată în 2019, societatea este deținută de doctoriță împreună cu o rudă prin alianță, fostul arbitru internațional Octavian Șovre. Potrivit portalului achizițiilor publice, în ultimii trei ani firma a obținut 57 de contracte prin achiziție directă, în valoare totală de aproape 336.000 de lei, majoritatea pentru servicii de ambulanță și asistență medicală la evenimente.

Contracte cu instituții publice

Printre beneficiarii constanți ai serviciilor Recovery Praxismed se numără Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), care a contractat servicii pentru evenimente precum Târgul de Crăciun, FestiFall, Festivalul Medieval sau Oradea Nights. Contracte au fost încheiate și cu CSM Oradea pentru competiții sportive, precum și cu alte primării și instituții din județ.

Conform datelor financiare citate de Bihoreanul, compania și-a extins activitatea în ultimii ani. Dacă în 2020 avea, în medie, doi angajați și un profit net de aproape 346.000 de lei, în 2025 a ajuns la șase salariați și un profit net de peste 900.000 de lei.

Amendă și suspendarea activității

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bihor au transmis publicației că Recovery Praxismed nu figurează printre operatorii autorizați pentru servicii de asistență medicală de urgență și transport medical asistat în județ.

În urma unei verificări dispuse după solicitarea BIHOREANULUI, DSP a sancționat compania în baza HG 857/2011 privind contravențiile la normele din domeniul sănătății publice. Firma a primit o amendă de 40.000 de lei, iar activitatea i-a fost suspendată până la intrarea în legalitate.

Dr. Aranka Iagăr susține însă că societatea funcționează legal și respinge acuzațiile privind un posibil conflict de interese. În legătură cu activitatea firmei și poziția sa din cadrul SAJ Bihor, aceasta a declarat: „Scrieţi ce vreţi. Ca să ştiţi, lucrez şi la SAJ, şi la o clinică privată de îngrijiri paliative, şi la Centrul de Permanenţă Pomezeu, am şi firma”.

Întrebată despre lipsa autorizației sanitare, Iagăr a declarat: „Am toate actele. Eu v-am trimis documentul ca să vedeţi că am din 2021 avize”. Totodată, aceasta a precizat că din martie nu a mai încheiat contracte prin firmă și intenționează să renunțe la activitate.