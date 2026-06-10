search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Cum a ajuns cea mai scumpă casă din Marea Britanie să fie ocupată de un om al străzii. Clădirea are o valoare de peste 200 de milioane de lire sterline

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În reședința de pe strada 2-8A Rutland Gate din cartierul londonez Knightsbridge, una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei britanice, locuiește astăzi un singur om al străzii. Clădirea a fost vândută în 2020 pentru 210 milioane de lire sterline, fiind la acea vreme cea mai scumpă locuință din Marea Britanie.

2-8a Rutland Gate în Kinghtsbridge, Londra/FOTO: Wikipedia
2-8a Rutland Gate în Kinghtsbridge, Londra/FOTO: Wikipedia

Potrivit The Guardian, reședința are 45 de camere, 24 de băi, patru lifturi, o piscină interioară și 116 ferestre.

Proprietatea 2-8A Rutland Gate are o istorie care începe în secolul al XVIII-lea, când pe acel teren se afla un conac construit de ducele de Rutland. În 1836, acesta a fost demolat și înlocuit cu un șir de case, care au fost unite în anii 1980 de fostul premier libanez Rafik Hariri pentru a crea un palat privat în centrul Londrei.

După asasinarea lui Hariri în 2005, proprietatea a ajuns la prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, până la moartea sa, în 2011.

Patru ani mai târziu, mobilierul și obiectele de lux din interior – inclusiv băi decorate cu pietre prețioase, candelabre din sticlă de Murano și obiecte placate cu aur – au fost scoase la licitație.

Deși a fost vândută pentru suma record de 210 milioane de lire sterline în 2020, clădirea a rămas în mare parte nelocuită. Presa financiară a relatat că adevăratul proprietar ar fi fost Hui Ka Yan, fondatorul gigantului imobiliar chinez Evergrande.

După ce compania a intrat în dificultăți financiare, proprietatea a fost scoasă din nou la vânzare în 2022 pentru aproximativ 200 de milioane de lire.

Proprietatea 2-8A Rutland Gate este un exemplu al fenomenului locuințelor de lux deținute prin companii offshore. Ultima sa vânzare, în 2020, a fost realizată printr-o companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, iar documentele au arătat ulterior că proprietara este Ding Yumei, fosta soție a fondatorului Evergrande, Hui Ka Yan.

După prăbușirea Evergrande și condamnarea lui Hui pentru fraude financiare, situația proprietății a rămas incertă: lichidatorii nu o pot confisca deoarece este pe numele fostei soții, iar aceasta nu o poate vinde deoarece activele sale sunt înghețate.

Cine este bărbatul care locuiește astăzi în palatul de la Rutland Gate

Anders Fernstedt, care locuiește pe prispa reședinței, s-a născut în Suedia în 1968. A  lucrat ca jurnalist în domeniul tehnologiei fără pregătire formală.

Ulterior a dezvoltat o pasiune pentru horticultură după ce și-a ajutat mama să îngrijească grădina unei case moștenite și a urmat cursuri la Royal Botanic Garden Edinburgh. Deși nu și-a terminat studiile, a lucrat în grădini și a rămas pasionat de plante.

Cine este Bansky, enigmaticul artist care și-a lăsat semnătura pe o statuie uriașă, apărută peste noapte în centrul Londrei

Viața sa a fost marcată de numeroase schimbări: a locuit în SUA, unde a supraviețuit unui accident grav care i-a fracturat coloana în trei locuri.

Ajuns la Londra, a lucrat pentru revista The Economist ca verificator de informații și a locuit o perioadă pe o barcă cu pânze cumpărată de pe eBay. După încheierea colaborării, a rămas fără venituri stabile și a continuat să trăiască din proiecte ocazionale.

Fernstedt a avut și probleme cu legea. În 2024 a fost condamnat pentru agresiune după un conflict legat de interacțiunea sa cu lebedele din Hyde Park. A primit muncă și activități de reabilitare în folosul comunității și i s-a interzis accesul în Grădinile Kensington timp de doi ani.

În prezent, el trăiește pe prispa luxoasei proprietăți goale din Knightsbridge, unde își amenajează un mic „colț de grădină” din flori și plante, în contrast puternic cu opulența clădirii din spatele său.

Anders Fernstedt a ajuns fără adăpost după o serie de probleme personale și locative, inclusiv evacuări repetate, agresiuni și furtul tuturor bunurilor sale. La început, dormitul pe străzi a fost înfricoșător.

„Dacă ești o persoană fără adăpost care se mută mereu dintr-un loc în altul, trebuie să dormi cu un ochi deschis”, spune el.

Acum, de când s-a stabilit într-un singur loc, se simte mai în siguranță. Spune că este suficient de confortabil.

„Sunt ca prințesa și bobul de mazăre”, glumește el.

Are și o pilotă umplută cu puf de gâscă ungurească, care îl ține de cald iarna, fără să fie prea călduroasă vara. În general doarme bine, deși uneori este trezit de zgomotul unui Lamborghini care trece prin zonă.

Problema locuințelor în Anglia

În 2025, în Anglia existau peste 300.000 de locuințe goale pe termen lung, cu aproape 15% mai multe decât în anul precedent. La acestea se adaugă peste 268.000 de a doua locuințe care nu sunt folosite ca reședințe permanente.

Londra se confruntă simultan cu un număr mare de locuințe neocupate și cu o gravă criză a locuirii. Cele mai afectate zone sunt City of London, unde una din patru locuințe nu este folosită, precum și Kensington and Chelsea și Westminster, unde aproximativ una din zece locuințe este goală.

Experții susțin că problema nu este lipsa construcțiilor, ci faptul că multe dintre noile proiecte sunt apartamente de lux care nu răspund nevoilor persoanelor cu venituri mici sau ale celor fără adăpost. O parte dintre aceste proprietăți sunt cumpărate de investitori străini și rămân neocupate ani la rând.

În același timp, aproximativ 340.000 de gospodării din Londra așteaptă o locuință, iar peste 1.200 de persoane dorm pe străzi într-o noapte obișnuită.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a încasat familia Trump 500 de milioane de dolari dintr-o afacere, în timp ce investitorii au pierdut peste 90%
digi24.ro
image
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Scenarii politice la Cotroceni dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ce vizează Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
fanatik.ro
image
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
libertatea.ro
image
Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată
digi24.ro
image
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
gsp.ro
image
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cel mai mare scorpion descoperit vreodată pe Pământ: avea dimensiunea unui câine de talie medie
click.ro
image
Violențe îngrozitoare anti-imigranți la Belfast, cu case și mașini incendiate: Atacatorii sunt copii. Ambasada avertizează românii
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
O fermă din Cluj a dat lovitura, după ce a folosit o metodă simplă anti-îngheț. Cu cât își vinde fructele
observatornews.ro
image
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
cancan.ro
image
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cheltuiala ascunsă de la întreținere. Mulţi nici nu realizează că o plătesc, însă proprietarii sunt obligaţi să o achite
playtech.ro
image
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Ucraina reușește să întoarcă soarta războiului împotriva lui Putin. Pentru prima dată, Rusia este într-un real pericol
ziare.com
image
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
digisport.ro
image
Mimi Brănescu, scos din sărite după ce a petrecut ore întregi citind un text: „Scrii prost. Nu mai scrie, stai cuminte!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Turul casei lui Nicole Cherry. Tehnologia controlează totul printr-o simplă apăsare de buton. Vila e spectaculoasă, ca în filmele de la Hollywood / VIDEO
romaniatv.net
image
Clădirile din București, bombă cu ceas în fața unui nou cutremur. Radu Opaina. „Vor fi sute de probleme ca cea din Rahova”
mediaflux.ro
image
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”
click.ro
image
Motivul pentru care Claudia Pavel a părăsit România pentru America: „Așa mi s-a părut corect”
click.ro
image
Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Lucruri mai puțin cunoscute din viața artistei. A fost olimpică la limba română și a stat o noapte în arest. „Asta e, am dormit acolo”
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Justin Trudeau, Katy Perry foto Profimedia jpg
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu „dă din casă” și spune ce se întâmplă în pauzele de filmare ale emisiunilor. „Șocant, cutremurător și apocaliptic dacă ați auzi ce se vorbește”
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”

OK! Magazine

image
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!