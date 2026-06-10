Anunț-surpriză din Grecia: Răzvan Lucescu ar putea părăsi PAOK în următoarele zile

Viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK este învăluit de tot mai multe semne de întrebare. Deși tehnicianul român a transmis recent că își dorește să continue la Salonic și să își respecte contractul valabil până în vara anului viitor, informațiile apărute în presa elenă indică o posibilă schimbare majoră.

Ore decisive pentru banca lui PAOK

Potrivit publicațiilor din Grecia, conducerea clubului analizează serios varianta unei despărțiri de antrenorul român înaintea startului noului sezon. Jurnaliștii eleni susțin că, în acest moment, separarea dintre cele două părți este scenariul cu cele mai mari șanse de a se concretiza.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în urmă cu doar câteva zile, Lucescu afirma că este pregătit să continue proiectul de la PAOK, lăsând însă decizia finală în mâinile patronului Ivan Savvidis și ale conducerii clubului. În perioada următoare sunt așteptate discuții decisive, iar sursele din Grecia susțin că următoarele 24 de ore ar putea clarifica definitiv situația.

„Scenariul plecării este cel mai probabil și rămâne de văzut cum se va produce despărțirea, odată ce este confirmată!”, a scris Metroport.

PAOK analizează deja variante pentru banca tehnică

În cazul unei despărțiri de Răzvan Lucescu, patronul Ivan Savvidis ar avea deja o variantă de rezervă. Presa din Grecia susține că Juan Carlos Carcedo se află printre favoriții pentru preluarea echipei. Tehnicianul spaniol este în prezent sub contract cu Spartak Moscova până în 2028, iar aducerea sa ar presupune, cel mai probabil, plata unei clauze financiare.