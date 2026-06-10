Ionel Ganea nu l-a iertat pe Ciprian Marica. Reproșuri publice după meciul caritabil jucat în memoria fiului său decedat: „Un om fără caracter!”

La aproape un an de la drama care i-a marcat viața, Ionel Ganea a organizat la Făgăraș un eveniment special dedicat memoriei fiului său, dispărut în urma unui accident rutier produs pe 6 iunie 2025. Meciul caritabil, pus la cale prin intermediul fundației fostului internațional, a adunat pe teren și în tribune numeroși oameni din fotbalul românesc.

Printre cei care au răspuns invitației s-au numărat foști colegi și prieteni ai lui Ganea, precum Ionuț Lupescu, Bogdan Stelea, Eugen Trică sau Eric de Oliveira, transformând partida într-un moment emoționant de solidaritate și respect.

La o zi după eveniment, fostul atacant a vorbit despre succesul acțiunii și le-a transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizare sau au fost prezenți la Făgăraș. În același timp, Ganea a dezvăluit și un detaliu mai puțin cunoscut din culise.

„Nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin!”

Ciprian Marica s-a aflat pe lista invitaților și își anunțase participarea, însă în cele din urmă nu a mai ajuns la eveniment.

„Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine. Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin!”, a declarat Ionel Ganea, potrivit prosport.ro.

Cei prezenți pe stadion au avut parte de un adevărat festival fotbalistic. Cele două formații au oferit un meci spectaculos, cu nu mai puțin de 13 goluri, iar la final Echipa Brașovului s-a impus la limită în fața Echipei României, scor 7-6.

Atmosfera din tribune a fost pe măsura evenimentului, aproximativ 3.000 de persoane fiind prezente la Făgăraș pentru a susține cauza caritabilă. Dincolo de rezultat și de momentele spectaculoase de pe gazon, scopul principal al acțiunii a fost unul umanitar. Sumele strânse din vânzarea biletelor vor fi direcționate către doi copii care se confruntă cu probleme grave de sănătate.