Se întoarce FCU Craiova! Anunțul lui Adrian Mititelu agită fotbalul românesc: „Echipa va continua din această vară!”

FRF a anunțat, pe 10 septembrie 2025, că echipa lui Adrian Mititelu este scoasă din toate competițiile oficiale. Decizia vine după ce clubul fusese deja retrogradat în Liga 3 și penalizat drastic cu 94 de puncte, pe fondul problemelor financiare.

În aceste condiții, FCU Craiova a rămas fără drept de participare în sezonul 2025/2026, nefiind înscrisă în nicio competiție din fotbalul românesc. Totuși, Adrian Mititelu susține că va încerca să reactiveze echipa începând din această vară, însă rămâne incert în ce ligă ar putea fi înscrisă și dacă va îndeplini toate condițiile impuse.

În paralel, cazul nu este închis nici din punct de vedere juridic

Mititelu a făcut o sesizare la CEDO în legătură cu dezafilierea clubului, iar un eventual răspuns al Curții Europene ar putea influența viitorul formației.

„Pe 18 iunie aștept o decizie de la CEDO în legătură cu dezafilierea Universității Craiova. Am fost anunțat de către Curte. Ulterior, voi vorbi despre viitorul echipei. Indiferent de ligă, echipa va continua din această vară. În funcție de hotărâre vom vedea și în ce ligă vom evolua.

Vă dați seama, după decizie, sunt chestii care se pot rezolva imediat (n.r. despre formarea lotului), mai ales că vorbim despre ligile inferioare. Vorbim despre eșaloanele inferioare, momentan. Este o decizie pe care o voi lua după data de 18 iunie!”, a spus Adrian Mititelu, pentru digisport.ro.