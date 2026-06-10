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Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Administrația Trump, lovită de un val de demisii după publicarea unui ordin simplificat de reglementare a inteligenței artificiale

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Thomas Lind este cel mai recent oficial dintr-o serie de plecări din rândul responsabililor de politică tehnologică ai Casei Albe, survenite după publicarea mult așteptatului ordin executiv privind securitatea Inteligenței Artificiale (AI).

Demisii în rândul responsabililor de politică tehnologică ai Casei Albe/FOTO:X
Demisii în rândul responsabililor de politică tehnologică ai Casei Albe/FOTO:X

Un consilier politic de rang înalt de la Casa Albă, care a ajutat administrația să gestioneze problemele tot mai urgente legate de modelele avansate de inteligență artificială capabile de atacuri cibernetice complexe, urmează să își părăsească funcția, scrie politico.com.

Thomas Lind, șeful departamentului de politici din cadrul Biroului Directorului Național pentru Securitate Cibernetică (ONCD) și consilier principal al directorului Sean Cairncross, intenționează să plece din guvern în viitorul apropiat pentru a petrece mai mult timp cu familia, potrivit a două surse familiare cu această decizie.

Plecarea sa este cea mai recentă dintr-un șir de demisii înregistrate în rândul experților în tehnologie de la Casa Albă după semnarea, marțea trecută, a ordinului executiv privind inteligența artificială. Documentul fusese amânat în repetate rânduri din cauza neînțelegerilor interne privind severitatea reglementărilor aplicate unei tehnologii aflată în rapidă evoluție.

Reconfigurări la nivel înalt și deficit de personal tehnic

Această reorganizare de personal în cadrul ONCD riscă să diminueze expertiza tehnică a administrației Trump exact în momentul în care aceasta trece la implementarea planului de supraveghere a AI. Ordinul executiv stabilește acțiuni pe care ONCD și alte agenții federale trebuie să le adopte în următoarele săptămâni pentru a proteja rețelele împotriva riscurilor de hacking generate de modele de frontieră, cum ar fi Claude Mythos de la Anthropic sau GPT-5.5 de la OpenAI.

Lind este considerat unul dintre cei mai competenți oficiali din punct de vedere tehnic din cadrul ONCD. El a fost implicat direct în elaborarea ordinului executiv și a participat la consultările cu companii majore din sectorul tehnologic, precum Google, Anthropic și OpenAI.

Alți doi oficiali de la Casa Albă implicați strâns în discuțiile privind reglementarea AI au demisionat recent: Alexandra Seymour, fostul adjunct al lui Lind, a plecat săptămâna trecută, iar Sriram Krishnan, consilier principal pe politici AI, urmează să părăsească instituția la sfârșitul acestei luni. Surse interne indică un moral scăzut în cadrul departamentului de politică cibernetică.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe, Liz Huston, a apărat activitatea instituției, declarând că ONCD lucrează îndeaproape cu sectorul privat și cu alte agenții federale pentru a pune în aplicare prioritățile politice ale președintelui Donald Trump și pentru a menține poziția de lider global a Statelor Unite în inovarea AI.

Contextul reglementărilor și vulnerabilitățile sistemice

Președintele Donald Trump a semnat ordinul executiv marțea trecută, după ce opoziția de ultim moment din partea industriei de profil a dus la anularea unei variante anterioare a documentului.

Plecările succesive din ONCD reaprind îngrijorările cu privire la nivelul de expertiză tehnică din jurul directorului Sean Cairncross, fost avocat confimat în funcție în august 2025, care nu avea experiență anterioară în securitate cibernetică sau politici digitale. Congresul a înființat ONCD în 2021 pentru a coordona politicile de apărare cibernetică ale executivului federal, însă biroul funcționează în prezent cu aproximativ 36 de angajați, deși este autorizat să aibă până la 75.

Eforturile Casei Albe de a impune noi reguli au fost accelerate în luna aprilie, după ce compania Anthropic a avertizat că noile sale modele sunt atât de eficiente în depistarea vulnerabilităților informatice încât, dacă ar deveni accesibile publicului larg, ar putea permite actorilor statali ostili sau infractorilor cibernetici să lanseze valuri masive de atacuri.

Cea mai importantă prevedere a noii directive de la Casa Albă este un sistem voluntar de evaluare a siguranței, prin care dezvoltatorii precum OpenAI și Anthropic ar urma să trimită noile modele spre revizuire federală cu 30 de zile înainte de lansarea pe piață. ONCD are sarcina de a contribui la implementarea acestui sistem în următoarele 60 de zile.

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