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Ucraina susține că a recucerit peste 600 de kilometri pătrați în 2026. Trupele ruse s-ar retrage dintr-o poziție strategică la Marea Neagră

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Război în Ucraina
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După luni de lupte intense și progrese limitate pe front, Ucraina susține că începe să recâștige teren în fața armatei ruse. Kievul anunță recuperarea a peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului, în timp ce surse apropiate armatei ucrainene afirmă că trupele Moscovei se retrag din Peninsula Kinburn, o poziție strategică la Marea Neagră. Dacă informațiile vor fi confirmate, evoluția ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante reculuri ale Rusiei din ultimele luni.

Peninsula Kinburn, o poziție strategică la Marea Neagră/FOTO:X
Peninsula Kinburn, o poziție strategică la Marea Neagră/FOTO:X

Forțele ucrainene revendică unele dintre cele mai importante câștiguri teritoriale din ultimele luni, în timp ce surse apropiate Kievului susțin că armata rusă este nevoită să se retragă dintr-o poziție strategică aflată la intrarea în estuarul Nipru-Bug, în apropierea Mării Negre.

Potrivit grupării Ateș, o mișcare de rezistență care operează în teritoriile ocupate și în Rusia, unități ale armatei ruse ar fi început să părăsească Peninsula Kinburn, o fâșie de pământ cu importanță strategică situată la sud de regiunea Mikolaiv.

Gruparea susține că retragerea ar fi fost determinată de intensificarea atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra pozițiilor și rutelor logistice rusești.

Acțiunile forțelor speciale ucrainene care au vizat liniile de aprovizionare au forțat ocupanții să evacueze de urgență Peninsula Kinburn”, a transmis Ateș.

Potrivit aceleiași surse, aprovizionarea cu muniție, combustibil și alimente ar fi fost grav afectată, iar unitățile ruse din zonă ar fi suferit pierderi semnificative.

Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate independent.

Kievul anunță câștiguri teritoriale

Declarațiile vin în contextul în care comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat că forțele Kievului au recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului.

Potrivit acestuia, doar în luna mai Ucraina ar fi recuperat cu peste 100 de kilometri pătrați mai mult teritoriu decât a pierdut, un semnal că ritmul operațiunilor militare s-ar putea modifica după o perioadă îndelungată în care frontul a rămas relativ stabil.

Peninsula Kinburn este considerată o poziție strategică importantă deoarece oferă control asupra accesului către porturile din regiunea Mykolaiv și asupra unor zone-cheie din nord-vestul Mării Negre.

O eventuală pierdere a acestei poziții ar complica apărarea Crimeei, anexată de Rusia în 2014 și considerată de Moscova un obiectiv strategic esențial.

Temeri privind noi operațiuni în Crimeea

În Rusia, unele voci din mediul militar și-au exprimat îngrijorarea că Ucraina ar putea pregăti operațiuni de amploare împotriva peninsulei Crimeea.

Generalul în rezervă Evgheni Bujinski a declarat că forțele ucrainene ar putea încerca să stabilească un cap de pod în regiune, scenariu care ar reprezenta o provocare majoră pentru Moscova.

În paralel, explozii puternice au fost raportate într-un depozit de muniții din regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina. Presa locală a relatat că instalația militară ar fi fost afectată în urma unui incident aflat încă în curs de investigare.

De asemenea, surse ucrainene au anunțat lovirea unei facilități asociate producției de drone la aerodromul Protasovo, însă informațiile nu au putut fi verificate independent.

Atacuri continue asupra orașelor ucrainene

În timp ce luptele continuă pe linia frontului, orașele ucrainene rămân ținta atacurilor rusești.

Autoritățile de la Kiev au anunțat că un nou bombardament asupra orașului Harkov s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, printre care doi copii.

Rusia și Ucraina continuă să desfășoare atacuri reciproce asupra infrastructurii militare și logistice, în condițiile în care războiul intră într-o nouă etapă marcată de utilizarea intensivă a dronelor și a armamentului de precizie.

Moscova reafirmă doctrina nucleară

Pe fondul evoluțiilor de pe front, oficialii ruși au reiterat poziția Kremlinului privind utilizarea armelor nucleare în cazul unei amenințări considerate existențiale.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a declarat că Rusia și Belarus sunt pregătite să folosească „toate mijloacele disponibile”, inclusiv armamentul nuclear, pentru a descuraja ceea ce Moscova definește drept o posibilă agresiune.

Declarațiile reflectă tensiunile tot mai ridicate dintre Rusia și Occident, într-un moment în care evoluțiile de pe câmpul de luptă continuă să influențeze calculele strategice ale ambelor părți.

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