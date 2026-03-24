Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Israelul anunță ocuparea unor teritorii din sudul Libanului

Război în Orientul Mijlociu
Israelul își declară deschis intenția de a redesena harta din sudul Liban, anunțând că vrea să preia controlul asupra unui teritoriu care ajunge până la Râul Litani, într-o mișcare fără precedent în ultimele decenii, scrie Jerusalem Post.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz/FOTO:EPA/EFE

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că armata israeliană va ocupa sudul Libanului pentru a crea o „zonă tampon defensivă”, precizând, într-o reuniune cu șefii militari, că forțele vor controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani, un râu care se varsă în Marea Mediterană, la aproximativ 30 de kilometri de granița Israelului.

Declarațiile marchează pentru prima dată explicit intenția Israelului de a ocupa un teritoriu ce reprezintă aproape o zecime din Liban, într-un context regional deja tensionat.

Reacția nu a întârziat. Gruparea șiită Hezbollah a avertizat că va lupta pentru a împiedica ocuparea sudului țării, calificând o astfel de acțiune drept o „amenințare existențială” pentru statul libanez. Parlamentarul Hassan Fadlallah a transmis că orice prezență israeliană la sud de Litani va fi întâmpinată cu rezistență: „Nu avem altă opțiune decât să confruntăm această agresiune și să ne apărăm pământul.”

Între timp, Israelul a intensificat operațiunile din teren. De la jumătatea lunii martie, armata a distrus mai multe poduri peste Litani și a accelerat demolarea locuințelor din satele de la frontieră. Oficialii israelieni susțin că țintele sunt infrastructuri folosite de Hezbollah, nu civili, însă, potrivit dreptului internațional, atacurile asupra infrastructurii civile — inclusiv locuințe și poduri — sunt, în general, interzise.

Israel Katz a avertizat anterior guvernul libanez că riscă pierderi teritoriale dacă nu dezarmează Hezbollah, grup susținut de Iran, care a atras Libanul în conflict după atacurile lansate asupra Israelului la începutul lunii martie.

Armata israeliană a evitat să comenteze noile declarații, menținând poziția oficială potrivit căreia desfășoară doar operațiuni limitate în apropierea graniței.

Israelul a mai invadat Libanul în trecut și a ocupat sudul țării până în anul 2000

În viziunea autorităților israeliene, zonele din sud unde acționează Hezbollah nu ar trebui să mai fie locuite. Se conturează astfel o „linie defensivă avansată”, în care infrastructura asociată grupării este distrusă sistematic, inclusiv locuințe descrise drept „avanposturi teroriste”.

Pentru a doua oară în această săptămână, ministrul israelian al Apărării a comparat strategia din Liban cu cea aplicată în Gaza, unde clădirile din apropierea graniței au fost demolate pentru a crea o zonă de siguranță și a îndepărta amenințările.

În paralel, presiunea politică internă crește. Ministrul de Finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut explicit anexarea sudului Libanului până la râul Litani, afirmând că actuala ofensivă ar trebui să ducă la „o schimbare completă a realității”, inclusiv a granițelor Israelului.

Autoritățile libaneze nu au oferit încă un răspuns ferm

De partea cealaltă, autoritățile libaneze nu au oferit încă un răspuns ferm. Tăcerea este resimțită acut de civilii care au fugit din calea conflictului. Mii de locuințe au fost distruse, iar potrivit datelor oficiale, peste un milion de oameni au fost strămutați în urma bombardamentelor israeliene din sudul Libanului și din zone ale capitalei Beirut.

Bilanțul victimelor este în creștere: peste o mie de persoane și-au pierdut viața, inclusiv copii, femei și cadre medicale, conform Ministerului Sănătății din Liban. În același timp, armata israeliană a confirmat pierderi în rândul propriilor soldați.

Un atac recent asupra unei clădiri rezidențiale din apropiere de Beirut a ucis trei persoane, inclusiv un copil de trei ani, și a provocat distrugeri semnificative în zonă. Martorii descriu scene de devastare, cu apartamente distruse și locuințe transformate în ruine.

Pe plan diplomatic, tensiunile cresc. Libanul a declarat ambasadorul iranian persona non grata, o decizie salutată de ministrul de externe israelian, Gideon Saar. Totuși, autoritățile libaneze au precizat că nu este vorba despre o rupere a relațiilor cu Teheranul.

Președintele Libanului a susținut că războiul ar fi putut fi evitat dacă Israelul s-ar fi retras din teritoriile ocupate și ar fi respectat acordul de încetare a focului din 2024.

În acest context incert, Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea ajunge în curând la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului, deși Teheranul neagă existența unor negocieri.

Rămâne neclar dacă un eventual acord între Washington și Teheran va include și o încetare a focului în Liban, în timp ce regiunea se apropie tot mai mult de o escaladare cu consecințe greu de anticipat.

