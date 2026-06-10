Securitatea de la Downing Street, compromisă. China a instalat în urmă cu patru ani un dispozitiv secret de urmărire pe mașina premierului britanic

Marea Britanie se confruntă cu un scandal de spionaj de proporții, după ce în spațiul public au apărut detalii uluitoare despre modul în care Beijingul ar fi reușit să pătrundă la cel mai înalt nivel al puterii de la Londra. Un dispozitiv de urmărire de fabricație chineză a fost descoperit ascuns într-o componentă sigilată a mașinii oficiale a prim-ministrului britanic, au aflat parlamentarii din Camera Comunelor.

Informația privind existența unei breșe de securitate a apărut inițial în 2023, stârnind temeri profunde că serviciile secrete chineze monitorizau agresiv miniștrii guvernului conservator de la acea vreme. Cu toate acestea, noi dezvăluiri arată că situația a fost mult mai gravă: dispozitivul fusese instalat și transmitea date chiar din autoturismul utilizat de premier, încă din anul 2022, scrie Daily Mail.

Date trimise direct spre Beijing

Charles Parton, expert în cadrul think-tank-ului Council on Geostrategy și fost diplomat cu o carieră de aproape 40 de ani (dintre care peste două decenii petrecute în China, Hong Kong și Taiwan), a oferit mărturii tulburătoare în fața Comisiei pentru Afaceri și Comerț din Parlamentul britanic.

„În anul 2022, mașina prim-ministrului emitea date către China prin intermediul unui modul celular”, a explicat Parton. Acest tip de dispozitiv permite conectarea și comunicarea de date prin rețelele de telefonie mobilă. Din cauza instabilității politice de la Londra din acel an, rămâne neclar care dintre cei trei premieri conservatori care s-au succedat la putere – Boris Johnson, Liz Truss sau Rishi Sunak – a fost ținta directă a monitorizării.

Întrebat de parlamentari cum a obținut această informație, fostul diplomat a precizat: „Mi-a fost confirmată de un membru extrem de important al guvernului, care știa cu certitudine a cui era mașina”. Componenta care conținea GPS-ul ascuns fusese instalată din fabrică, ca piesă sigilată, înainte ca vehiculul să fie livrat Marii Britanii.

Monopolul chinezesc asupra „modulelor celulare”

Avertismentul lansat de Parton în fața legislativului britanic depășește însă cazul punctual al mașinii premierului. El a atras atenția că aceste module celulare sunt integrate astăzi în aproape orice echipament modern, de la avioane și autoturisme până la soneriile inteligente de la intrarea caselor.

„Scopul Chinei este de a obține un monopol absolut în fabricarea acestor module celulare și se descurcă extrem de bine în această direcție”, a avertizat expertul. „Dacă Beijingul ar dori, la un moment dat, să oprească toate vehiculele noastre de la distanță, nu i-ar fi deloc dificil, tocmai pentru că toate conțin aceste module.”

Sistemul funcționează prin inserarea unor cartele SIM în piesele electronice ale mașinilor chiar din faza de producție în China, transformându-le în unități capabile să transmită fluxuri de date direct către furnizorii de stat chinezi. În urma acestei descoperiri, serviciile de securitate britanice au trecut la demontarea și verificarea amănunțită a tuturor vehiculelor guvernamentale folosite de miniștri și diplomați.

Tăcere la Londra, respingere categorică la Beijing

Ca de obicei în astfel de cazuri, reacția oficială a Beijingului a fost una de respingere vehementă a acuzațiilor, catalogând dezvăluirile drept „nefondate și simple zvonuri”. Într-o declarație oficială, autoritățile chineze au transmis că se „opun ferm manipulării politice a cooperării economice și comerciale normale și oricărei încercări de defăimare a companiilor chineze”.

De cealaltă parte, mașina oficială a premierului britanic este administrată direct de Poliția Metropolitană din Londra. Întrebat despre acest incident de securitate major, un purtător de cuvânt al Scotland Yard a refuzat să ofere detalii: „Nu comentăm chestiuni care țin de securitatea și protecția demnitarilor”. De asemenea, Downing Street și Secretariatul Guvernului au evitat să emită comentarii oficiale pe marginea acestui caz extrem de sensibil.