search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Netanyahu avertizează: Israelul ar putea rămâne singur în fața Iranului. Temerile cresc după semnalele transmise de Trump

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul trebuie să fie pregătit să acționeze împotriva Iranului chiar și fără sprijinul Statelor Unite, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că președintele american Donald Trump ar putea bloca orice reacție militară israeliană în cazul unor noi atacuri iraniene.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului/FOTO:Profimedia
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului/FOTO:Profimedia

Potrivit publicației The Jerusalem Post, liderii de la Ierusalim se tem că administrația Trump nu va mai susține nici măcar lovituri limitate sau simbolice împotriva Iranului, în condițiile în care Washingtonul încearcă să finalizeze un acord diplomatic cu Teheranul.

În cadrul ședinței cabinetului politico-militar desfășurate marți, Netanyahu a avertizat că Israelul s-ar putea confrunta singur cu amenințarea iraniană.

„Este posibil să fim nevoiți să lovim fără sprijin american, în ciuda tuturor costurilor pe care le implică o asemenea decizie. Nu ne dorim să ajungem în această situație, dar știm că avem capacitatea să o facem”, a afirmat premierul israelian.

Declarațiile vin după o convorbire telefonică purtată duminică seara între Netanyahu și Donald Trump, la scurt timp după un atac iranian cu rachete balistice. Potrivit surselor citate de presa israeliană, liderul de la Casa Albă nu i-a cerut explicit premierului israelian să renunțe la represalii, însă a transmis clar că își dorește o reacție moderată.

„Suntem aproape de un acord”, i-ar fi spus Trump lui Netanyahu în timpul discuției.

În aceeași seară, Israelul a lansat atacuri asupra mai multor obiective iraniene, inclusiv sisteme radar, baterii de apărare antiaeriană, facilități de producție a armamentului și o instalație petrochimică.

Potrivit informațiilor publicate de The Jerusalem Post, pentru ziua următoare era pregătită o operațiune militară mult mai amplă, care urma să implice aproximativ 50 de aeronave și să vizeze o gamă largă de ținte strategice din Iran.

Planul a fost însă abandonat după o nouă discuție între Trump și Netanyahu. Președintele american ar fi transmis că Teheranul a semnalat intenția de a opri atacurile și s-a pronunțat ferm împotriva unei operațiuni israeliene de amploare.

Oficialii israelieni se tem acum că dorința administrației americane de a ajunge la o înțelegere diplomatică cu Iranul ar putea determina Washingtonul să se opună inclusiv unor răspunsuri militare limitate în cazul unei noi escaladări.

„La începutul acestei săptămâni s-au înregistrat progrese vizibile în negocierile dintre Teheran și Washington privind un posibil acord”, a declarat pentru The Jerusalem Post o sursă familiarizată cu discuțiile.

Trump, frustat că nu poate stabili un contact direct cu noul ayatollah

Donald Trump a afirmat, la rândul său, că un acord cu Iranul ar putea fi semnat „în următoarele două sau trei zile”.

Totuși, potrivit informațiilor publicate de The New York Times, liderul american este nemulțumit de evoluția negocierilor și frustrat de imposibilitatea de a stabili un contact direct cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Aceeași publicație, citând doi mediatori și o altă sursă apropiată negocierilor, susține că Trump a respins în repetate rânduri condiții care fuseseră deja acceptate de propria sa echipă de negociatori.

În Israel, conducerea militară privește cu scepticism orice eventual acord cu Teheranul. În cadrul ședinței cabinetului de duminică, șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat că militarii consideră că „aproape orice acord cu Iranul este un acord prost”.

Mesaje similare au venit și din partea vicepreședintelui american JD Vance, care a subliniat într-un interviu acordat postului Fox News că interesele Statelor Unite vor prevala în procesul decizional.

„Israelului i-ar putea plăcea acordul pe care îl vom semna. Sau poate nu îi va plăcea. Noi vom acționa însă în funcție de ceea ce este în interesul Statelor Unite ale Americii”, a declarat Vance.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a încasat familia Trump 500 de milioane de dolari dintr-o afacere, în timp ce investitorii au pierdut peste 90%
digi24.ro
image
Trump bombardează Iranul, imediat după ce anunțase, pentru a 38-a oară, încheierea războiului
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Scenarii politice la Cotroceni dacă guvernul Tomac nu trece de Parlament. Ce vizează Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
fanatik.ro
image
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
libertatea.ro
image
Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată
digi24.ro
image
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
gsp.ro
image
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cel mai mare scorpion descoperit vreodată pe Pământ: avea dimensiunea unui câine de talie medie
click.ro
image
Violențe îngrozitoare anti-imigranți la Belfast, cu case și mașini incendiate: Atacatorii sunt copii. Ambasada avertizează românii
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
O fermă din Cluj a dat lovitura, după ce a folosit o metodă simplă anti-îngheț. Cu cât își vinde fructele
observatornews.ro
image
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
cancan.ro
image
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Meseria viitorului a fost recunoscută oficial în România. De acum te poți angaja legal ca pilot de dronă
playtech.ro
image
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Ucraina reușește să întoarcă soarta războiului împotriva lui Putin. Pentru prima dată, Rusia este într-un real pericol
ziare.com
image
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
digisport.ro
image
Mimi Brănescu, scos din sărite după ce a petrecut ore întregi citind un text: „Scrii prost. Nu mai scrie, stai cuminte!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Turul casei lui Nicole Cherry. Tehnologia controlează totul printr-o simplă apăsare de buton. Vila e spectaculoasă, ca în filmele de la Hollywood / VIDEO
romaniatv.net
image
Clădirile din București, bombă cu ceas în fața unui nou cutremur. Radu Opaina. „Vor fi sute de probleme ca cea din Rahova”
mediaflux.ro
image
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”
click.ro
image
Motivul pentru care Claudia Pavel a părăsit România pentru America: „Așa mi s-a părut corect”
click.ro
image
Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Lucruri mai puțin cunoscute din viața artistei. A fost olimpică la limba română și a stat o noapte în arest. „Asta e, am dormit acolo”
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Justin Trudeau, Katy Perry foto Profimedia jpg
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu „dă din casă” și spune ce se întâmplă în pauzele de filmare ale emisiunilor. „Șocant, cutremurător și apocaliptic dacă ați auzi ce se vorbește”
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”

OK! Magazine

image
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!