Netanyahu avertizează: Israelul ar putea rămâne singur în fața Iranului. Temerile cresc după semnalele transmise de Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul trebuie să fie pregătit să acționeze împotriva Iranului chiar și fără sprijinul Statelor Unite, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că președintele american Donald Trump ar putea bloca orice reacție militară israeliană în cazul unor noi atacuri iraniene.

Potrivit publicației The Jerusalem Post, liderii de la Ierusalim se tem că administrația Trump nu va mai susține nici măcar lovituri limitate sau simbolice împotriva Iranului, în condițiile în care Washingtonul încearcă să finalizeze un acord diplomatic cu Teheranul.

În cadrul ședinței cabinetului politico-militar desfășurate marți, Netanyahu a avertizat că Israelul s-ar putea confrunta singur cu amenințarea iraniană.

„Este posibil să fim nevoiți să lovim fără sprijin american, în ciuda tuturor costurilor pe care le implică o asemenea decizie. Nu ne dorim să ajungem în această situație, dar știm că avem capacitatea să o facem”, a afirmat premierul israelian.

Declarațiile vin după o convorbire telefonică purtată duminică seara între Netanyahu și Donald Trump, la scurt timp după un atac iranian cu rachete balistice. Potrivit surselor citate de presa israeliană, liderul de la Casa Albă nu i-a cerut explicit premierului israelian să renunțe la represalii, însă a transmis clar că își dorește o reacție moderată.

„Suntem aproape de un acord”, i-ar fi spus Trump lui Netanyahu în timpul discuției.

În aceeași seară, Israelul a lansat atacuri asupra mai multor obiective iraniene, inclusiv sisteme radar, baterii de apărare antiaeriană, facilități de producție a armamentului și o instalație petrochimică.

Potrivit informațiilor publicate de The Jerusalem Post, pentru ziua următoare era pregătită o operațiune militară mult mai amplă, care urma să implice aproximativ 50 de aeronave și să vizeze o gamă largă de ținte strategice din Iran.

Planul a fost însă abandonat după o nouă discuție între Trump și Netanyahu. Președintele american ar fi transmis că Teheranul a semnalat intenția de a opri atacurile și s-a pronunțat ferm împotriva unei operațiuni israeliene de amploare.

Oficialii israelieni se tem acum că dorința administrației americane de a ajunge la o înțelegere diplomatică cu Iranul ar putea determina Washingtonul să se opună inclusiv unor răspunsuri militare limitate în cazul unei noi escaladări.

„La începutul acestei săptămâni s-au înregistrat progrese vizibile în negocierile dintre Teheran și Washington privind un posibil acord”, a declarat pentru The Jerusalem Post o sursă familiarizată cu discuțiile.

Trump, frustat că nu poate stabili un contact direct cu noul ayatollah

Donald Trump a afirmat, la rândul său, că un acord cu Iranul ar putea fi semnat „în următoarele două sau trei zile”.

Totuși, potrivit informațiilor publicate de The New York Times, liderul american este nemulțumit de evoluția negocierilor și frustrat de imposibilitatea de a stabili un contact direct cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Aceeași publicație, citând doi mediatori și o altă sursă apropiată negocierilor, susține că Trump a respins în repetate rânduri condiții care fuseseră deja acceptate de propria sa echipă de negociatori.

În Israel, conducerea militară privește cu scepticism orice eventual acord cu Teheranul. În cadrul ședinței cabinetului de duminică, șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat că militarii consideră că „aproape orice acord cu Iranul este un acord prost”.

Mesaje similare au venit și din partea vicepreședintelui american JD Vance, care a subliniat într-un interviu acordat postului Fox News că interesele Statelor Unite vor prevala în procesul decizional.

„Israelului i-ar putea plăcea acordul pe care îl vom semna. Sau poate nu îi va plăcea. Noi vom acționa însă în funcție de ceea ce este în interesul Statelor Unite ale Americii”, a declarat Vance.