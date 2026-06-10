Un club de tradiție îl vrea pe Laurențiu Reghecampf: salariu de 1,4 milioane de euro pe sezon pentru tehnicianul român

Laurențiu Reghecampf se află pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman din august 2025, perioadă în care a obținut rezultate solide și a atras atenția mai multor cluburi importante din regiune.

Oferte importante pentru antrenorul român

Instalat vara trecută la Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a cucerit titlul în Rwanda, acolo unde echipa a fost nevoită să își dispute meciurile din cauza situației din Sudan. Între timp, formația a revenit în țara de origine și își propune să lupte pentru un nou trofeu.

Conducerea lui Al-Hilal i-a înaintat o ofertă îmbunătățită, care se ridică la aproximativ un milion de euro pe sezon. Cu toate acestea, antrenorul de 50 de ani are pe masă propuneri și mai atractive din Algeria.

CR Belouizdad și MC Alger sunt cluburile care îl urmăresc îndeaproape. Potrivit digisport.ro, Reghecampf ar putea încasa până la 1,4 milioane de euro pe an dacă va accepta una dintre ofertele venite din Algeria. În cazul celor de la Belouizdad, interesul nu este nou, însă condițiile financiare au fost îmbunătățite semnificativ față de oferta inițială.

Cluburile de top din Algeria îl vor pe Reghecampf

CR Belouizdad și MC Alger sunt principalele formații interesate de Laurențiu Reghecampf. Prima a încheiat sezonul pe locul 3 și este pregătită să îi ofere antrenorului român un salariu important. CR Belouizdad este unul dintre cele mai titrate cluburi din Algeria, cu 10 campionate și 9 Cupe în palmares. De cealaltă parte, MC Alger este campioana en-titre.