search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un club de tradiție îl vrea pe Laurențiu Reghecampf: salariu de 1,4 milioane de euro pe sezon pentru tehnicianul român

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laurențiu Reghecampf se află pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman din august 2025, perioadă în care a obținut rezultate solide și a atras atenția mai multor cluburi importante din regiune.

Laurențiu Reghecampf Foto/Arhivele Adevărul
Laurențiu Reghecampf Foto/Arhivele Adevărul

Oferte importante pentru antrenorul român

Instalat vara trecută la Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a cucerit titlul în Rwanda, acolo unde echipa a fost nevoită să își dispute meciurile din cauza situației din Sudan. Între timp, formația a revenit în țara de origine și își propune să lupte pentru un nou trofeu.

Conducerea lui Al-Hilal i-a înaintat o ofertă îmbunătățită, care se ridică la aproximativ un milion de euro pe sezon. Cu toate acestea, antrenorul de 50 de ani are pe masă propuneri și mai atractive din Algeria.

CR Belouizdad și MC Alger sunt cluburile care îl urmăresc îndeaproape. Potrivit digisport.ro, Reghecampf ar putea încasa până la 1,4 milioane de euro pe an dacă va accepta una dintre ofertele venite din Algeria. În cazul celor de la Belouizdad, interesul nu este nou, însă condițiile financiare au fost îmbunătățite semnificativ față de oferta inițială.

Cluburile de top din Algeria îl vor pe Reghecampf

CR Belouizdad și MC Alger sunt principalele formații interesate de Laurențiu Reghecampf. Prima a încheiat sezonul pe locul 3 și este pregătită să îi ofere antrenorului român un salariu important. CR Belouizdad este unul dintre cele mai titrate cluburi din Algeria, cu 10 campionate și 9 Cupe în palmares. De cealaltă parte, MC Alger este campioana en-titre.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
De la „Dragă Stolo” la „sârma ghimpată” sau cum încearcă Eugen Tomac să copieze lacrimile politice ale maestrului său, Traian Băsescu
gandul.ro
image
Primul vaccin proiectat cu inteligență artificială, testat pe oameni. Ce au descoperit cercetătorii
mediafax.ro
image
Grecii anunță lovitura pe care Ivan Savvidis i-o pregătește lui Răzvan Lucescu! Miliardarul aduce la PAOK antrenor din Rusia
fanatik.ro
image
Comandanții Armatei Române le cer judecătorilor o protecție suplimentară a militarilor de rang înalt în fața procurorilor. Cine i-a instigat pe Gheorghiță Vlad și pe Iulian Berdilă să se implice într-un act de nepotism
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
digisport.ro
image
Iulia Vântur, în doliu. Iubita lui Salman Khan trece prin momente dificile: „Așa îți vom păstra amintirea”
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
observatornews.ro
image
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
cancan.ro
image
La ce oră intră, vineri, pensiile pe card? Cei 2.500.000 pensionari nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Ce cheltuieli ai la o nuntă în 2026 ca mire. Tabel cu detaliile de care trebuie să ţii cont pentru a nu ieşi pe minus
playtech.ro
image
Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee
fanatik.ro
image
Ucraina reușește să întoarcă soarta războiului împotriva lui Putin. Pentru prima dată, Rusia este într-un real pericol
ziare.com
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Motivul pentru care Claudia Pavel a părăsit România pentru America: „Așa mi s-a părut corect”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
Horoscop 10 iunie. Luna în Berbec aduce energie bună și noroc pentru zodii
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Filmul care a depășit 1 miliard de dolari la box office. Este primul film din 2026 care atinge această performanță
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Ce elegante au fost soțiile fotbaliștilor la petrecerea dată de Ianis Hagi!
click.ro
image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Saveta Bogdan nu-și mai vizitează fiica din America: „Am fost 7 ani la rând!” Ce meserie grea are fata ei și ce îi lasă moștenire?
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!