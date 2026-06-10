Video Fostul premier Ludovic Orban vine la Interviurile Adevărul. Despre criza politică și șansele lui Eugen Tomac de a forma un nou Guvern

Fostul premier și lider liberal Ludovic Orban este invitat miercuri, 10 iunie, la Interviurile Adevărul, unde va discuta despre actuala criză politică și șansele ca Eugen Tomac să formeze un guvern care să treacă de Parlament.

Ludovic Orban va răspunde, de la ora 13.00, întrebărilor Irinei Petraru despre incertitudinile legate de scenariul formării unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac, în condițiile în care PSD dă semnale de susținere, însă PNL, USR și UDMR își exprimă rezervele sau chiar opoziția.

Actualul context evidențiază lipsa unei majorități clare în Parlament și scoate la iveală tensiunile dintre partidele pro-occidentale, pe fondul calculelor legate de posibile alegeri anticipate și al creșterii AUR în sondaje.