SUA au atacat Iranul după doborârea unui elicopter Apache. Operațiunea, descrisă drept „un răspuns proporţional”

SUA au lansat marți seară, 10 iunie, mai multe lovituri asupra Iranului, ca răspuns la doborârea de ieri a unui elicopter Apache al Armatei SUA. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) transmite că atacul reprezintă „un răspuns proporţional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

Operațiunea a durat câteva ore, CENTCOM anunțând că forţele sale au început să lanseze atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului, marţi la ora 17:00 ET (24:00, ora României). Ulterior, televiziunea de stat iraniană a relatat în jurul orei 2:00 (ora României) că atacul asupra Iranului a încetat, scrie News.ro.

Potrivit CENTCOM, avioane de luptă americane au atacat cu muniții de precizie sisteme iraniene de apărare antiaeriană, centre de control și radare din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Washingtonul a descris operațiunea drept un răspuns „proporțional” la atacurile recente împotriva forțelor americane și a navelor internaționale din regiune.

La rândul său, televiziunea de stat iraniană afirmase că atacurile americane din sudul ţării au lovit două rezervoare de apă. Atacurile au întrerupt alimentarea cu apă și în zona districtului Bamani, situat în apropierea oraşului Sirik din sudul Iranului.

De asemenea, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că niciun atac din partea Statelor Unite nu va rămâne „fără răspuns”.

„În ciuda înfrângerilor suferite pe câmpul de luptă, SUA au ales să ne testeze determinarea. Puternicele noastre forţe armate nu vor lăsa niciun atac sau ameninţare fără răspuns”, a scris Araghchi într-o postare pe X.

„Părăsiţi regiunea noastră dacă vreţi să fiţi în siguranţă”, a avertizat ministrul.

Mai multe explozii au fost raportate și în provincia iraniană Hormozgan, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Natura exactă a acestor zgomote nu a fost încă stabilită, iar până în prezent nicio autoritate militară sau de aplicare a legii nu a făcut declaraţii cu privire la cauza exploziilor”, a relatat agenţia iraniană de presă Mehr.

Potrivit Mehr, explozii au fost auzite şi în Bandar Abbas şi Qeshm, localităţi situate în vecinătatea Strâmtorii Ormuz.

Miercuri dimineață, Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) a anunțat că Iranul a lansat rachete şi drone către ţinte americane din regiune.

Este prima pierdere a unui elicopter Apache

Atacul american vine după ce luni, 8 iunie, un elicopter american de atac Apache s-a prăbușit în Strâmtoarea Ormuz. Informația a fost publicată inițial de New York Times, care a citat două persoane informate despre incident, scrie Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că piloţii „sunt bine”.

Echipajul elicopterului a fost salvat de o dronă navală americană și ulterior evacuat cu un elicopter.

Cei doi piloți au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. Incidentul reprezintă prima pierdere a unui Apache de la începutul conflictului cu Iranul, iar la momentul respectiv nu era clar care va fi răspunsul militar al SUA.

Ulterior, Trump a anunțat că SUA vor riposta împotriva Iranului după ce regimul a doborât un elicopter american Apache care patrula în Strâmtoarea Ormuz.

„Tocmai am fost informat de către marile noastre forțe armate că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate în timp ce patrulau deasupra Strâmtorii Ormuz.

Au fost implicați doi piloți, ambii sunt în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă la acest atac”, a scris Trump pe Truth Social.