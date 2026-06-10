Video Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”

Mai multe imagini realizate pe Transfăgărășan în vara anului 1974, digitalizate și publicate în premieră după cinci decenii, au stârnit emoție multor români. Fotografiile color ilustrează excursia unor turiști maghiari pe cea mai spectaculoasă șosea din România, înainte de deschiderea ei.

Transfăgărășanul (DN7C), șoseaua montană care leagă județele Argeș și Sibiu, traversând crestele Făgărașului, a fost construit cu ajutorul a mii de muncitori, mineri și militari și a fost inaugurat în septembrie 1974 de fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu.

Lucrările la cel mai dificil segment al drumului care străbate Munții Făgăraș, cei aproximativ 90 de kilometri dintre barajul Vidraru, din Argeș, și localitatea sibiană Cârțișoara, au fost realizate în perioada 1970–1974. Asfaltarea drumului s-a încheiat în 1977, iar lucrările la Tunelul Bâlea–Capra, lung de 884 de metri, au continuat și în anii următori.

Imagini rare de pe Transfăgărășan

O serie de imagini publicate de Fototeca Azopan, o arhivă online dedicată salvării și publicării patrimoniului fotografic analogic din România, dezvăluie peisajul șoselei montane din vara anului 1974, înainte de deschiderea oficială a Transfăgărășanului.

„Pe Transfăgărășan, 1974. Poze salvate de la aruncare la Budapesta de către domnul Attila Bekecs. Pozele provin din Budapesta. În imagini sunt niște turiști de acolo. Diapozitivele au fost aruncate în cadrul unui program anual de colectare a deșeurilor nemenajere pe sectoare. Pe cutia diapozitivelor scrie clar ruta și anul: iulie 1974”, a informat Azopan.ro, explicând originea ilustrațiilor.

→ Imaginea 1/14: Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (13) jpg

Imaginile au stârnit impresii puternice în rândul românilor

„Fotografiile astea, ca de altfel toată colecția, sunt neprețuite! O adevărată arhivă a ceea ce am fost și am făcut. Prezentul și viitorul sunt ale noastre acum”, a scris un internaut.

https://www.facebook.com/azopan/posts/pe-transf%C4%83g%C4%83r%C4%83%C8%99an-1974-poze-salvate-de-la-aruncare-la-budapesta-de-c%C4%83tre-dl-atti/1086002063567022/

Altcineva susține că a urcat pentru prima dată în Munții Făgăraș în 1975, pe traseul Bâlea Lac–Podragu–Sâmbăta, și că a ajuns să cunoască foarte bine muntele. El adaugă că localnicii au observat fenomene neobișnuite în zonă, atât în privința climei, cât și a prezenței urșilor.

„Bunica soției, decedată în 1997, la vârsta de 100 de ani, povestea că, de când s-a dat tunelul în funcțiune, s-a schimbat clima, bat vânturi mai jos, este altceva... O fi știut ea ceva, că a trăit 100 de ani la Corbeni. Din anii ’80 am văzut și eu schimbări climatice și înmulțirea nestăpânită a urșilor. Mergeam la pescuit pe Capra, pe Buda, în lac, și nu aveam treabă cu urșii. Acum îmi este frică să mă dau jos din mașină”, a completat acesta.

Unii români au remarcat faptul că turiștii se orientau atunci după clasicele hărți de hârtie. Un alt internaut a observat obiceiul oamenilor de a-și da ochelarii jos înainte de a se lăsa fotografiați. Alții au apreciat calitatea remarcabilă a fotografiilor realizate pe diapozitive ORWO.

„Mi se pare mie sau s-a mai ridicat linia pădurii? Îmi pare că sunt mai deși și mai mulți brazi la nivelul cascadei, iar la cabana de jos au apărut foioase, pe când în pozele astea erau doar brazi”, observă altcineva.

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Alți români au întrebat unde erau urșii.

„Probabil că urșii încă se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei. Abia mai târziu s-au apucat de «cerșitul» la marginea drumului”, a adăugat un internaut.

Un alt internaut susține că imaginile arată un loc mai civilizat decât în weekendurile aglomerate din prezent.

„Deși pozele sunt de acum 52 de ani, zici că au fost făcute ieri”, afirmă acesta.

Un român propune introducerea unei taxe pentru folosirea șoselei montane, după modelul faimosului drum alpin Grossglockner, un drum cu taxă, bine întreținut și spectaculos, devenit un reper al Austriei. Cea mai înaltă șosea din această țară, cu un traseu care urcă până la peste 2.500 de metri în Alpi, aduce venituri importante statului austriac și comunităților din regiunile pe care le traversează.

„Transfăgărășanul trebuie închis complet, reasfaltat bine, apoi pusă barieră și taxă de minimum 150 de lei. Nu e drum de utilitate publică, e pur turistic”, afirmă acesta.

Transfăgărășan, construit cu eforturi uriașe

Construit în anii ’70, Transfăgărășanul (DN7C) este inaccesibil în timpul iernii. Paradoxal, în anii realizării sale, sute de muncitori și militari au fost trimiși să lucreze aici și în sezonul rece, în condiții extreme, într-o zonă permanent amenințată de avalanșe, ger și viscol.

Constructorii susțineau că pe șantierul Transfăgărășanului nu au existat victime. Muncitorii au fost însă nevoiți să înfrunte pericole care puteau fi evitate dacă lucrările ar fi fost suspendate, în mod firesc, în timpul iernii.

Șoseaua montană are o lungime totală de peste 150 de kilometri și traversează Carpații prin căldarea Bâlea din Munții Făgăraș, urcând până la 2.042 de metri, în apropierea Lacului Bâlea.

A fost inaugurată în septembrie 1974 de Nicolae Ceaușescu și este considerată una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate în România înainte de 1990, din cauza reliefului dificil.

În anii care au urmat deschiderii sale oficiale, Transfăgărășanul a rămas circulabil pe întreaga sa lungime doar câteva luni pe an, de obicei în perioada iunie–octombrie. În aceste zile continuă lucrările de deszăpezire premergătoare redeschiderii sectorului alpin al DN7C.

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Drumul montan începe din localitatea Cârțișoara, ultima așezare înainte ca traseul să intre în zona alpină a Munților Făgăraș. Din Cârțișoara, călătorii urcă spre Cascada Bâlea și spre căldarea Bâlea, ajungând până la peste 2.000 de metri, în zona lacului Bâlea. După traversarea tunelului montan Bâlea–Capra, traseul coboară spre Valea Argeșului, pe lângă Lacul Vidraru și Cetatea Poenari, până la faimoasa mănăstire de la Curtea de Argeș.

Construit în perioada 1972–1974, Tunelul Bâlea–Capra, din vecinătatea lacului glaciar Bâlea, a fost piatra de încercare a muncitorilor de pe șantierul Transfăgărășanului. A fost proiectat cu ajutorul alpiniștilor specializați în măsurători topometrice și a fost săpat în condiții extreme, la peste 2.000 de metri altitudine.

La jumătate de secol de la construcție, Tunelul Bâlea–Capra a rămas cel mai lung tunel rutier din România, dar va fi depășit de tunelurile aflate în construcție pe segmentele de autostradă. Tunelul din Munții Făgăraș a rămas nemodernizat și nu are un sistem eficient de aerisire, astfel că, în perioadele aglomerate, mirosul gazelor de eșapament este resimțit intens.