search
Miercuri, 10 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mai multe imagini realizate pe Transfăgărășan în vara anului 1974, digitalizate și publicate în premieră după cinci decenii, au stârnit emoție multor români. Fotografiile color ilustrează excursia unor turiști maghiari pe cea mai spectaculoasă șosea din România, înainte de deschiderea ei.

Șoseaua montană în vara anului 1974. Foto: Attila Bekecs. Sursa: Azopan.ro
Transfăgărășan. Foto: Attila Bekecs. Sursa: Azopan.ro

Transfăgărășanul (DN7C), șoseaua montană care leagă județele Argeș și Sibiu, traversând crestele Făgărașului, a fost construit cu ajutorul a mii de muncitori, mineri și militari și a fost inaugurat în septembrie 1974 de fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu.

Lucrările la cel mai dificil segment al drumului care străbate Munții Făgăraș, cei aproximativ 90 de kilometri dintre barajul Vidraru, din Argeș, și localitatea sibiană Cârțișoara, au fost realizate în perioada 1970–1974. Asfaltarea drumului s-a încheiat în 1977, iar lucrările la Tunelul Bâlea–Capra, lung de 884 de metri, au continuat și în anii următori.

Imagini rare de pe Transfăgărășan

O serie de imagini publicate de Fototeca Azopan, o arhivă online dedicată salvării și publicării patrimoniului fotografic analogic din România, dezvăluie peisajul șoselei montane din vara anului 1974, înainte de deschiderea oficială a Transfăgărășanului.

„Pe Transfăgărășan, 1974. Poze salvate de la aruncare la Budapesta de către domnul Attila Bekecs. Pozele provin din Budapesta. În imagini sunt niște turiști de acolo. Diapozitivele au fost aruncate în cadrul unui program anual de colectare a deșeurilor nemenajere pe sectoare. Pe cutia diapozitivelor scrie clar ruta și anul: iulie 1974”, a informat Azopan.ro, explicând originea ilustrațiilor.

Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (13) jpg
Imaginea 1/14: Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (13) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (13) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (12) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (10) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (9) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (11) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (17) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (15) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (19) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (20) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (18) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (16) jpg
Transfagarasan in anii 70 Sursa Azopan (1) jpg
Transfăgărășan Foto Colecția Attila Bekecs Sursa Azopan (14) jpg
Transfagarasan in anii 70 Sursa Azopan (2) jpg

Imaginile au stârnit impresii puternice în rândul românilor

„Fotografiile astea, ca de altfel toată colecția, sunt neprețuite! O adevărată arhivă a ceea ce am fost și am făcut. Prezentul și viitorul sunt ale noastre acum”, a scris un internaut.

https://www.facebook.com/azopan/posts/pe-transf%C4%83g%C4%83r%C4%83%C8%99an-1974-poze-salvate-de-la-aruncare-la-budapesta-de-c%C4%83tre-dl-atti/1086002063567022/

Altcineva susține că a urcat pentru prima dată în Munții Făgăraș în 1975, pe traseul Bâlea Lac–Podragu–Sâmbăta, și că a ajuns să cunoască foarte bine muntele. El adaugă că localnicii au observat fenomene neobișnuite în zonă, atât în privința climei, cât și a prezenței urșilor.

„Bunica soției, decedată în 1997, la vârsta de 100 de ani, povestea că, de când s-a dat tunelul în funcțiune, s-a schimbat clima, bat vânturi mai jos, este altceva... O fi știut ea ceva, că a trăit 100 de ani la Corbeni. Din anii ’80 am văzut și eu schimbări climatice și înmulțirea nestăpânită a urșilor. Mergeam la pescuit pe Capra, pe Buda, în lac, și nu aveam treabă cu urșii. Acum îmi este frică să mă dau jos din mașină”, a completat acesta.

Unii români au remarcat faptul că turiștii se orientau atunci după clasicele hărți de hârtie. Un alt internaut a observat obiceiul oamenilor de a-și da ochelarii jos înainte de a se lăsa fotografiați. Alții au apreciat calitatea remarcabilă a fotografiilor realizate pe diapozitive ORWO.

„Mi se pare mie sau s-a mai ridicat linia pădurii? Îmi pare că sunt mai deși și mai mulți brazi la nivelul cascadei, iar la cabana de jos au apărut foioase, pe când în pozele astea erau doar brazi”, observă altcineva.

Grossglockner, spectaculoasa „Transalpina” a Austriei. Cum au transformat austriecii un drum alpin într-o atracție turistică

Alți români au întrebat unde erau urșii.

„Probabil că urșii încă se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei. Abia mai târziu s-au apucat de «cerșitul» la marginea drumului”, a adăugat un internaut.

Un alt internaut susține că imaginile arată un loc mai civilizat decât în weekendurile aglomerate din prezent.

„Deși pozele sunt de acum 52 de ani, zici că au fost făcute ieri”, afirmă acesta.

Un român propune introducerea unei taxe pentru folosirea șoselei montane, după modelul faimosului drum alpin Grossglockner, un drum cu taxă, bine întreținut și spectaculos, devenit un reper al Austriei. Cea mai înaltă șosea din această țară, cu un traseu care urcă până la peste 2.500 de metri în Alpi, aduce venituri importante statului austriac și comunităților din regiunile pe care le traversează.

„Transfăgărășanul trebuie închis complet, reasfaltat bine, apoi pusă barieră și taxă de minimum 150 de lei. Nu e drum de utilitate publică, e pur turistic”, afirmă acesta.

Transfăgărășan, construit cu eforturi uriașe

Construit în anii ’70, Transfăgărășanul (DN7C) este inaccesibil în timpul iernii. Paradoxal, în anii realizării sale, sute de muncitori și militari au fost trimiși să lucreze aici și în sezonul rece, în condiții extreme, într-o zonă permanent amenințată de avalanșe, ger și viscol.

Constructorii susțineau că pe șantierul Transfăgărășanului nu au existat victime. Muncitorii au fost însă nevoiți să înfrunte pericole care puteau fi evitate dacă lucrările ar fi fost suspendate, în mod firesc, în timpul iernii.

Șoseaua montană are o lungime totală de peste 150 de kilometri și traversează Carpații prin căldarea Bâlea din Munții Făgăraș, urcând până la 2.042 de metri, în apropierea Lacului Bâlea.

A fost inaugurată în septembrie 1974 de Nicolae Ceaușescu și este considerată una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră realizate în România înainte de 1990, din cauza reliefului dificil.

În anii care au urmat deschiderii sale oficiale, Transfăgărășanul a rămas circulabil pe întreaga sa lungime doar câteva luni pe an, de obicei în perioada iunie–octombrie. În aceste zile continuă lucrările de deszăpezire premergătoare redeschiderii sectorului alpin al DN7C.

Transfăgărășanul, șantierul extrem al României. „Oamenii au demontat buldozerul și l-au urcat pe brațe. Avalanșele ne-au luat pe sus”
Lacul Bâlea din Munții Făgăraș. Foto: Azopan.ro
Lacul Bâlea în 1974. Foto: Azopan.ro

Drumul montan începe din localitatea Cârțișoara, ultima așezare înainte ca traseul să intre în zona alpină a Munților Făgăraș. Din Cârțișoara, călătorii urcă spre Cascada Bâlea și spre căldarea Bâlea, ajungând până la peste 2.000 de metri, în zona lacului Bâlea. După traversarea tunelului montan Bâlea–Capra, traseul coboară spre Valea Argeșului, pe lângă Lacul Vidraru și Cetatea Poenari, până la faimoasa mănăstire de la Curtea de Argeș.

Construit în perioada 1972–1974, Tunelul Bâlea–Capra, din vecinătatea lacului glaciar Bâlea, a fost piatra de încercare a muncitorilor de pe șantierul Transfăgărășanului. A fost proiectat cu ajutorul alpiniștilor specializați în măsurători topometrice și a fost săpat în condiții extreme, la peste 2.000 de metri altitudine.

La jumătate de secol de la construcție, Tunelul Bâlea–Capra a rămas cel mai lung tunel rutier din România, dar va fi depășit de tunelurile aflate în construcție pe segmentele de autostradă. Tunelul din Munții Făgăraș a rămas nemodernizat și nu are un sistem eficient de aerisire, astfel că, în perioadele aglomerate, mirosul gazelor de eșapament este resimțit intens.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
Tomac dezminte zvonul că și-ar depune mandatul miercuri: „Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Numele mari care ratează Campionatul Mondial. Cum arată primul „11” al absenților
fanatik.ro
image
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Crezi că nimic nu e întâmplător? Explicația psihologică numită apofenie care îți schimbă perspectiva asupra coincidențelor
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
playtech.ro
image
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al roș-albaștrilor
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Cele mai fericite zodii în a doua jumătate a lunii iunie. Veștile bune vin una după alta pentru acești nativi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
O nouă facilitate de la ANAF pentru toți românii. Cum va funcționa noul sistem
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Filmul care a depășit 1 miliard de dolari la box office. Este primul film din 2026 care atinge această performanță
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Ce elegante au fost soțiile fotbaliștilor la petrecerea dată de Ianis Hagi!
click.ro
image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Saveta Bogdan nu-și mai vizitează fiica din America: „Am fost 7 ani la rând!” Ce meserie grea are fata ei și ce îi lasă moștenire?
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
Aici era cuibușorul de nebunii de la Paris al Regelui Carol al II-lea și al Elenei Lupescu. Când România fierbea politic, ei își consumau pasiunea nebună

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire