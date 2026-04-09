„Eliminat”. Lovitură devastatoare pentru Hezbollah: Israelul anunță că l-a ucis pe nepotul lui Naim Qassem

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) anunță joi, 9 aprilie, că l-au ucis pe nepotul și secretarul personal al liderului Hezbollah, Naim Qassem, în urma atacurilor aeriene de joi asupra capitalei libaneze.

Într-o postare pe X, IDF a transmis: „ELIMINAT: Ali Yusuf Harshi, secretarul personal al secretarului general al Hezbollah, Naim Qassem, în Beirut”.

De asemenea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lovit două puncte de trecere cheie folosite de Hezbollah pentru transportul armelor la sud de râul Litani, precum și aproximativ 10 depozite de arme, lansatoare și centre de comandă din sudul Libanului.

Israelienii susțin că Harshi, colaborator apropiat și consilier personal al lui Qassem, a avut un rol esențial în coordonarea și securizarea biroului liderului Hezbollah, scrie reuters.

Până în prezent, Hezbollah nu a comentat public această informație.

Dacă se confirmă, moartea lui Harshi reprezintă o lovitură semnificativă pentru gruparea pro-iraniană și pentru influența Teheranului în Orientul Mijlociu.



