Premierul Israelului anunță că nu va „stabili un calendar” pentru momentul în care se va încheia războiul cu Iranul. „Jumătatea drumului este clar depăşită”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat postului de televiziune american Newsmax că nu doreşte să „stabilească un calendar” pentru momentul în care se va încheia războiul cu Iranul, dar a dat asigurări că războiul „a depăşit cu siguranţă jumătatea” şi că Republica Islamică Iran va ajunge în cele din urmă să „se prăbuşească din interior”.

„Cred că acest regim se va prăbuşi din interior. Dar, pentru moment, ceea ce facem este pur şi simplu să le afectăm capacitatea militară, capacitatea balistică, capacitatea nucleară şi, de asemenea, să-i slăbim din interior”, a declarat Benjamin Netanyahu pentru postul de televiziune conservator Newsmax.

Premierul israelian a estimat, de asemenea, că a atins mai mult de jumătate din obiectivele sale de război împotriva Iranului, fără a se pronunţa însă asupra unui calendar mai precis, scrie News.

„Jumătatea drumului este clar depăşită. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a spus partenerul lui Donald Trump în a 31-a zi a războiului împotriva Iranului, precizând că vorbeşte „în termeni de misiuni, şi nu neapărat în termeni de durată”.

„Cred că am realizat multe lucruri. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte dură”, a declarat el. „Am ucis mii de membri ai Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, şi le-am ucis liderii”, a continuat prim-ministrul. „Suntem pe punctul de a le distruge industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi, şi chiar programul nuclear”, a enumerat el în continuare.

Netanyahu a prezentat problema iraniană ca pe o provocare decisivă în materie de securitate pentru lumea liberă, susţinând că lipsa unei acţiuni decisive ar putea încuraja Iranul şi destabiliza securitatea globală. „Aceasta nu este doar problema Israelului”, a spus el, subliniind că ambiţiile Iranului se extind mult dincolo de graniţele regiunii.

Netanyahu a mai spus că lumea nu poate sta cu mâinile în sân permiţând Iranului să-şi ucidă propriii cetăţeni cu miile, în timp ce cheamă la moartea americanilor, menţionând că Trump lucrează cot la cot cu el pentru a preveni acest lucru. „Ce fel de lume am avea dacă ar deţine arme nucleare? Şi asta este ceea ce preşedintele Trump, cu sprijinul meu şi prin parteneriatul nostru, şi-a propus să împiedice”, a spus Netanyahu. Prim-ministrul israelian a avut grijă să-l laude pe Trump, afirmând că a dat dovadă de un leadership uimitor pe tot parcursul conflictului şi de „o tărie de caracter uimitoare”.