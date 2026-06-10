Interviu Cine au fost cu adevărat războinicii daci. „Paradoxal, ceea ce știm cu certitudine este deja impresionant”

Dacii au fascinat mai ales prin tradiția lor militară. Timp de secole, au fost o forță importantă în spațiul carpato-dunărean, temuți și respectați chiar și de adversari redutabili. În prezent, însă, imaginea războinicului dac este adesea deformată de clișee și mistificări.

Istoria militară a dacilor fascinează publicul mai mult decât orice alt aspect al culturii și civilizației lor. În bună măsură, această imagine a fost modelată și de producțiile cinematografice din perioada comunistă, care au impus un anumit tipar al războinicului dac. În multe privințe, însă, era o reprezentare ideologizată, încărcată de mituri și clișee.

Cu toate acestea, dacii au rămas în mentalul colectiv drept un popor de luptători duri și neînfricați, animați de un puternic sentiment al onoarei și al apartenenței la comunitate. Fascinația pentru istoria lor militară nu s-a stins, iar în ultimele două decenii chiar a cunoscut o nouă perioadă de popularitate.

Odată cu ea au supraviețuit și clișeele despre războinicul dac, transformate adesea în subiecte de fabulație și pseudoistorie.

Cine erau însă acești războinici daci, acești „seniori ai războiului”, cum îi numește sugestiv arheologul Cătălin Borangic? Cum luptau, ce arme și echipamente foloseau în realitate și cum era organizată societatea militară dacică? Era războiul o trăsătură definitorie a lumii dacilor?

La aceste întrebări a răspuns, într-un interviu acordat „Adevărul”, arheologul expert Cătălin Borangic, specialist în istoria militară a dacilor.

„Seniorii războiului”, oamenii în jurul cărora gravita societatea dacică

Adevărul: Cine au fost, de fapt, seniorii războiului în lumea dacică? Erau „oameni ai regelui” sau aristocrați tribali care veneau la oaste în fruntea oamenilor de pe propriile domenii?

Cătălin Borangic: Dacă ar fi să căutăm o comparație familiară cititorului de astăzi, seniorii războiului din lumea dacică se situau undeva între aristocrații tribali și nobilii Evului Mediu timpuriu. Desigur, nu vorbim despre seniori feudali în sensul clasic al termenului, dar multe dintre mecanismele care aveau să caracterizeze mai târziu societățile medievale par să fie deja vizibile.

Acești oameni controlau teritorii, căi de comunicație, resurse și comunități. În jurul lor gravitau războinici, familii aliate, clienți, meșteșugari și dependenți. Prestigiul lor se baza pe avere, succes militar, capacitatea de a-i proteja și recompensa pe cei aflați sub autoritatea lor și, nu în ultimul rând, pe legăturile cu puterea regală.

Expresia materială a acestei autorități poate fi observată în cetăți și în reședințele elitelor, spații care concentrau puterea politică, forța militară și dimensiunea sacră. Dincolo de rolul lor defensiv, acestea funcționau ca centre de autoritate, indispensabile organizării și menținerii comunităților dependente din jur. Fără asemenea centre este greu de imaginat funcționarea structurilor care susțineau lumea dacică.

Este foarte probabil ca unii dintre acești seniori să fi fost oameni ai regelui, în timp ce alții își exercitau autoritatea mai ales prin prestigiul personal și prin rețele locale de loialitate. Cele două ipostaze nu se excludeau, ci se completau. Totul depindea și de distanța față de centrul regatului. Nu întâmplător, în jurul Sarmizegetusei întâlnim cele mai spectaculoase acumulări de putere, bogăție și autoritate, în timp ce spre periferie imaginea devine mai modestă, chiar dacă mecanismele sociale rămân, în esență, aceleași.

Războiul, principalul motor al ascensiunii sociale

Adevărul: Cum trăiau acești seniori ai războiului? Erau războiul și prada principalele lor preocupări?

Cătălin Borangic: Judecând după amploarea fortificațiilor, după campaniile militare cunoscute și după bogăția acumulată de elite, războiul pare să fi fost principalul motor al ascensiunii sociale. Succesul militar era, probabil, cea mai sigură cale către putere și prestigiu. Victoria aducea pradă, influență, adepți și noi oportunități. În lumea antică, toate acestea valorau la fel de mult ca pământul, aurul sau orice altă formă de bogăție.

Ar fi însă greșit să ni-i imaginăm pe seniorii războiului ca pe niște bandiți de succes preocupați exclusiv de jaf și luptă. Ei administrau teritorii, mențineau alianțe, arbitrau conflicte, controlau resurse și susțineau rețele de dependență și loialitate. Cu alte cuvinte, războiul le aducea puterea, iar pacea îi obliga să o administreze.

Cetățile reprezintă poate cea mai bună dovadă în acest sens. Ele arată că succesul militar nu se consuma pe câmpul de luptă, ci era transformat în autoritate politică, capacitate administrativă și putere economică. Fortificații precum Costești, Blidaru sau Sarmizegetusa nu au fost ridicate doar cu entuziasm războinic, ci prin mobilizarea unor resurse considerabile, a unei forțe de muncă numeroase și a unei autorități capabile să coordoneze toate acestea.

Puterea armelor și rolul ideologiei

Cătălin Borangic: Trebuie luat în calcul și rolul ideologiei. În lumea dacică, marii preoți apar strâns asociați puterii regale, iar în imediata apropiere a principalelor cetăți se află spații cu funcție religioasă. Mai mult, cercetările au arătat că unele cetăți au fost construite în acord cu anumite orientări astrale. Această asociere nu pare deloc întâmplătoare.

Autoritatea militară, puterea politică și sacralitatea funcționau împreună și se susțineau reciproc. În fond, puține lucruri mobilizează o comunitate mai eficient decât convingerea că efortul și sacrificiul au o justificare superioară. Forța poate constrânge pentru o vreme, dar ideologia este cea care transformă constrângerea în adeziune, iar sacrificiul în datorie.

De altfel, simpla existență a cetăților, a centrelor rezidențiale și a unor structuri suficient de solide pentru a susține un regat arată că activitatea seniorilor războiului depășea cu mult exercițiul armelor. Cetățile pot fi ridicate și prin constrângere, însă un sistem care funcționează generații la rând are nevoie și de credință, nu doar de forță.

Reședințele aristocrației războinice și misterul „murus dacicus”

Adevărul: Unde trăiau acești seniori ai războiului? Existau mai multe tipuri de așezări și cetăți dacice? Și cât de puternică a fost influența elenistică în construirea marilor fortificații din Munții Șureanu și a celebrului murus dacicus?

Cătălin Borangic: Acești aristocrați războinici locuiau, împreună cu familiile și suitele lor, în centre rezidențiale de dimensiuni și importanță diferite, în funcție de locul ocupat în ierarhie, de avere, de întinderea domeniilor și de relațiile cu ceilalți aristocrați. Dacă privim peisajul fortificat al lumii dacice, ierarhia socială devine foarte clară. La un capăt se află marile cetăți din piatră ecarisată, iar la celălalt, mici fortificații de înălțime, apărate cu valuri de pământ și palisade din lemn.

Deși asociem, de regulă, dacii cu marile cetăți din Munții Șureanu, acestea reprezentau doar vârful piramidei. În realitate, majoritatea fortificațiilor erau mult mai modeste, atât din punct de vedere tehnic, cât și dimensional. Unele ofereau o protecție limitată în fața unui adversar puternic, bazându-se mai ales pe poziția dominantă și greu accesibilă. În schimb, funcționau cu siguranță ca reședințe aristocratice, centre de autoritate locală și simboluri vizibile ale statutului celor care le controlau.

În privința celebrului murus dacicus, ne aflăm în fața unui alt clișeu istoriografic. Da, această tehnică de construcție apare după campania pontică a lui Burebista și pare să fi fost inspirată de arhitectura elenistică întâlnită în cetățile grecești de pe litoralul Mării Negre. Campania pontică a creat, fără îndoială, condițiile pentru aducerea unor meșteri și arhitecți greci în lumea dacică și a pus la dispoziția elitelor resursele materiale și umane necesare transformării succesului militar în proiecte monumentale.

Totuși, nu trebuie ignorată nici experiența acumulată anterior. Este suficient să privim murus gallicus, sistemul celtic alcătuit din două paramente unite prin bârne de lemn. Asemănările structurale cu murus dacicus sunt prea evidente pentru a fi trecute cu vederea.

Sigur, dovezile directe lipsesc deocamdată. Totuși, trebuie să ținem cont că populațiile aflate în migrație nu construiesc, de regulă, centre sedentare. Mobilitatea și monumentalitatea sunt rareori compatibile. De altfel, nici fenomenul Padea–Panagjurski Kolonii–Mala Kopanya nu produce imediat cetăți și ample reședințe aristocratice. Acestea apar abia după stabilizarea și omogenizarea noului model social și politic. Prin urmare, absența unor mari fortificații celtice de-a lungul traseului migrației nu poate fi folosită ca argument împotriva existenței unor cunoștințe tehnice sau a unor tradiții constructive.

Mai simplu spus, absența dovezilor nu înseamnă absența cunoștințelor. Cel mai probabil, murus dacicus este produsul osmozei care a stat la baza formării lumii dacice. În el se regăsesc experiența comunităților locale, know-how-ul adus de componentele celtice și contribuția tehnică a lumii elenistice, reunite într-o formulă originală, adaptată ingenios condițiilor specifice regiunii montane în care au fost ridicate marile cetăți dacice.

Falxul dacic și mitul „armelor etnice”

Adevărul: Putem vorbi despre „arme etnice” în cazul dacilor? Adică despre arme care îi individualizau în lumea militară antică? Se vorbește mult despre faimosul falx dacic. Era, la origine, o unealtă transformată în armă sau expresia unei tradiții marțiale îndelungate?

Cătălin Borangic: Conceptul de „armă etnică” este, mai degrabă, o proiecție modernă asupra Antichității. Lumea veche era mult mai permeabilă decât ne place să credem astăzi. Spada de tip celtic are rădăcini elenistice, gladius-ul roman își are originile în Peninsula Iberică, falcata iberică derivă tot din tradiții elenistice, iar celebra machaira grecească pare să fi fost influențată de lumea tracică. În aceste condiții, ideea unor arme strict etnice este dificil de susținut.

În fond, anticii erau mai puțin preocupați de originea unei arme și mult mai interesați de eficiența ei. Atunci când o armă se dovedea performantă, era observată, copiată și adoptată. Uneori conta utilitatea practică, alteori prestigiul asociat unor războinici redutabili sau fascinația exercitată de ceva exotic. Armele circulau adesea mai repede decât identitățile celor care le foloseau.

De exemplu, au fost descoperite câteva săbii încovoiate în Danemarca și Suedia, departe de zonele lor de origine și într-un mediu cultural complet diferit. Prezența lor acolo arată că valoarea unei arme putea depăși cu mult granițele etnice ale comunității care o inventase sau a folosit-o prima dată.

Desigur, falxul dacic, sabia aceea încovoiată care a impresionat și îngrijorat armata romană, a fost asociat de autorii antici cu dacii. Însă armele cu lama curbată nu apar odată cu dacii și nici nu se limitează la ei. Ele au o tradiție îndelungată în Balcani, care coboară până în zorii Primei Epoci a Fierului.

Personal, cred că la originea succesului acestor arme s-a aflat o combinație de factori practici și ideologici. Din punct de vedere funcțional, lama curbată oferă anumite avantaje în luptă. Din punct de vedere simbolic, însă, lumea tracică pare să fi avut o veche preferință pentru asimetrie, observabilă inclusiv în armament. Nu este exclus ca, undeva în negura istoriei, secera, unealtă asociată inevitabil cu moartea, să fi contribuit la apariția acestei familii de arme. Dincolo de acest punct, însă, intrăm pe un teren speculativ și trebuie să rămânem prudenți.

Nici măcar falxul nu poate fi considerat, fără rezerve, o armă a tuturor dacilor. Deși este asociat cu Regatul dac, descoperirile arheologice indică o concentrare puternică a acestui tip de armament în zona centrală a regatului. Paradoxal, arma devenită simbolul dacilor pare să fi fost folosită în principal de elitele militare din nucleul statului și nu de întreaga lume dacică.

Sica, pumnalul care a însoțit elitele dacice timp de jumătate de mileniu

Adevărul: Dar sica? Ce ne puteți spune despre această armă, despre care se spune că era asociată cu aristocrația dacică?

Cătălin Borangic: Pumnalele încovoiate cunoscute sub numele de sica reprezintă una dintre puținele categorii de armament care ne permit să urmărim trecerea de la lumea tracică la cea dacică. Ele sunt o moștenire a fondului tracic, preluată, rafinată și valorificată de noua aristocrație războinică formată în cadrul fenomenului Padea–Panagjurski Kolonii–Mala Kopanya. Dacă falxul a devenit celebru prin războaiele cu Roma, sica a fost arma care a însoțit elitele dacice vreme de aproape jumătate de mileniu.

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Mai mult decât atât, sica nu era doar o armă. Prezența sa aproape constantă în mormintele aristocrației războinice arată că funcționa și ca simbol al statutului și al apartenenței la o elită. În multe cazuri, arma era depusă ritualic, am putea spune chiar sacrificată, cu sau fără restul echipamentului războinicului, semn că valoarea ei depășea cu mult utilitatea practică. Poate tocmai de aceea multe lame au fost decorate cu simboluri, animale, motive astrale sau compoziții complexe, fapt ce sugerează existența unui sistem de credințe și reprezentări recognoscibil pe spații întinse. Pentru războinicii aristocrați ai epocii, acei seniori ai războiului, pumnalul sica pare să fi fost unul dintre pilonii ideologici ai lumii lor, un suport simbolic și practic al apartenenței la ceva perceput ca fiind cu adevărat important. Fără îndoială, a fost o armă încărcată de sens, un semn al identității războinice și una dintre emblemele lumii care avea să dea naștere Regatului dac și să însoțească elitele sale până la sfârșitul acestei construcții politice.

O vedem în mormintele seniorilor războiului din secolele III–I a.Chr. și o regăsim în mâna lui Decebal, în ultimul act al independenței dacice. Puține arme se pot lăuda cu un asemenea parcurs. De la afirmarea unei elite până la apoteoza sacrificiului regal, pumnalul sica a rămas prezent ca martor și simbol al întregii istorii dacice.

Este de remarcat și faptul că, dacă acum un secol erau cunoscute doar câteva exemplare, astăzi numărul lor se apropie de 300. Creșterea spectaculoasă se datorează în principal detectării de metale, desfășurate atât în contexte legitime, cât și prin intermediul braconajului arheologic. Dincolo de problemele pe care le ridică acest fenomen, cifra spune multe despre răspândirea reală a acestei arme și despre importanța pe care a avut-o în lumea războinică nord-balcanică timp de câteva secole.

Războinicii de elită ai lumii dacice

Adevărul: Existau trupe de elită în cadrul societății dacice?

Cătălin Borangic: Da, există indicii puternice că lumea dacică dispunea de războinici de profesie pe care i-am putea considera astăzi trupe de elită. Este greu să explicăm altfel amploarea fortificațiilor, campaniile militare, existența unor centre rezidențiale aristocratice și piesele de armament și echipamentele militare descoperite. Sursele antice amintesc în repetate rânduri efervescența războinică a dacilor, iar societatea dacică pare să fi fost suficient de complexă pentru a susține oameni dedicați în principal artei războiului.

În acest context, vechea imagine a unei lumi compuse doar din nobili și țărani devine anacronică. Între cele două capete ale societății exista, cel mai probabil, o categorie de războinici profesioniști, oameni pentru care armele reprezentau mai mult decât o ocupație ocazională. Trebuie să ne despărțim de imaginea idilică a țăranului care lasă plugul în brazdă, dezleagă iapa ostenită de la căruță, încalecă și se prezintă la locul de adunare, unde începe să lucreze la mașini de asediu sau să execute manevre militare complexe. Astfel de activități presupun experiență, antrenament și practică îndelungată. La fel cum nu poți transforma un civil într-un pilot de vânătoare în câteva zile, nici lumea antică nu putea produce peste noapte războinici capabili să susțină campanii, asedii și bătălii de amploare.

Comatii, războinicii profesioniști din umbra aristocrației

Cătălin Borangic: În ceea ce privește comații, lucrurile sunt considerabil mai complicate decât ne-a obișnuit istoriografia ultimului secol. Izvoarele antice îi prezintă ca fiind inferiori aristocrației, însă nu spun nicăieri că ar fi fost țărani. Echivalarea automată dintre comați și țărănime aparține interpretărilor din perioada comunistă, interesate să proiecteze în trecut un binom social familiar epocii contemporane.



Privind însă rezultatele concrete ale dacilor, această interpretare își pierde din consistență. Fortărețele și fortificațiile, campaniile militare de amploare, controlul teritoriilor și existența unei aristocrații războinice presupuneau prezența unor oameni permanent familiarizați cu armele. Un regat nu poate funcționa doar cu seniori ai războiului și agricultori mobilizați sezonier. Între aceste două categorii trebuie să fi existat un strat de războinici de profesie, oameni care asigurau continuitatea capacității militare și constituiau baza puterii aristocratice.

Nu este exclus ca tocmai în această direcție să trebuiască interpretați acești comați. Cu atât mai mult cu cât răzbat aici și ecouri ale moștenirii celtice, unde întâlnim războinici caracterizați prin plete lungi, atribut care pare să fi fost suficient de important încât să genereze chiar denumiri colective. Nu întâmplător, Zoe Petre atrăgea atenția asupra posibilității ca opoziția dintre pileați și comați să ascundă realități sociale mai complexe decât simpla împărțire dintre nobili și țărani. În această interpretare, comații apar mai degrabă ca oamenii armelor, aflați sub aristocrație, dar indispensabili funcționării mecanismului militar care a făcut posibilă existența Regatului dac.

Aici, legătura cu tema „seniorilor războiului” devine logică: aristocrația comandă, dar puterea ei reală se sprijină pe o categorie intermediară de profesioniști ai armelor. Aceasta este și una dintre concluziile care rezultă din analiza funcțională a regatului, nu doar din interpretarea unui termen din izvoare.

Mit sau realitate: au avut dacii „berserkeri”?

Adevărul: Cât de aproape de adevăr ar putea fi speculațiile lui Mircea Eliade sau ale altor istorici ai religiilor privind existența unor inițiați, a unor animale totemice sau a unor războinici asemănători „berserkerilor” germanici?

Cătălin Borangic: În privința războinicilor inițiați, a animalelor totemice și a posibililor „berserkeri” ai lumii dacice, pășim pe un teren fascinant, dar alunecos. Mircea Eliade și alți istorici ai religiilor au observat existența unor paralele între lumea dacică și alte societăți indo-europene, în care anumite confrerii războinice erau asociate cu animale simbolice, ritualuri de inițiere și forme speciale de comportament în luptă.

Problema este că dovezile directe lipsesc aproape complet. Putem identifica simboluri animale, putem observa importanța lupului în imaginarul dacilor și putem presupune existența unor ritualuri de inițiere războinică, însă ar fi excesiv să afirmăm că dacii au avut berserkeri în sensul cunoscut din lumea germanică. Cel mai prudent este să spunem că există indicii privind o ideologie războinică puternică și mecanisme de inițiere și coeziune specifice elitelor militare, însă detaliile lor ne scapă aproape în totalitate.

Paradoxal, ceea ce știm sigur este deja suficient de impresionant. Nu avem nevoie să transformăm războinicii daci în personaje mitologice. Simplul fapt că au fost capabili să construiască și să susțină una dintre cele mai puternice structuri politice ale barbaricum-ului european arată că dispuneau de o elită militară profesionistă, disciplinată și suficient de motivată pentru a menține funcțional un sistem care a dominat regiunea timp de generații.

Cum arăta, în realitate, un războinic dac?

Cătălin Borangic: La nivelul actual al cunoașterii, imaginea războinicului dac depinde foarte mult de statutul social al individului. Descoperirile arheologice arată că există o diferență considerabilă între războinicul obișnuit și aristocratul militar. În forma sa completă, un războinic de elită putea purta coif de fier, armură de zale, scut oval cu umbo metalic, una sau două lănci, uneori și o suliță, o spadă de tip celtic, arc cu săgeți și un pumnal curb de tip sica. La acestea se adăugau calul de luptă și echipamentul ecvestru: pintenii, șaua, harnașamentul și o zăbală severă cu animalul, semn că manevrele executate pe câmpul de luptă trebuiau să fie precise, rapide și eficiente. Cel mai spectaculos exemplu cunoscut provine din tumulul II de la Cugir, unde un aristocrat a fost incinerat împreună cu întregul său arsenal militar.

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Un asemenea combatant era extrem de periculos. Protejat de zale, coif și scut și având la dispoziție atât arme pentru lupta la distanță, cât și pentru confruntarea directă, el reprezenta vârful ierarhiei militare a lumii dacice. Dacă adăugăm că un astfel de nobil era însoțit de o suită alcătuită din membri ai familiei și, foarte probabil, din războinici de profesie aflați în serviciul său, obținem imaginea unui adversar de temut. Realitățile militare ale epocii confirmă acest scenariu. Nu întâmplător, romanii au considerat elitele războinice dacice un adversar suficient de serios pentru a justifica două mari campanii imperiale.

Totuși, trebuie evitată generalizarea acestei imagini asupra întregii societăți. Majoritatea mormintelor războinice cunoscute sunt mult mai modeste. Adesea, inventarele conțin doar un pumnal sica, o zăbală și una sau două lănci. Această situație poate avea două explicații complementare: fie o parte a armamentului nu era sacrificată în cadrul ritualului funerar, deoarece avea o valoare economică prea mare, fie echipamentul real al multor războinici era mai simplu decât cel al marilor aristocrați.

Prin urmare, dacă dorim să ne imaginăm un războinic dac „tipic”, trebuie să ni-l reprezentăm mai degrabă ca pe un om înarmat cu lance, scut și pumnal, eventual călăreț. Dacă însă ne referim la elita militară care a construit și a condus regatul, atunci descoperiri precum cea de la Cugir relevă luptători foarte bine echipați, comparabili cu aristocrațiile războinice ale lumii elenistice și celtice contemporane.

Profesioniștii armelor în lumea dacică

Cătălin Borangic: Tabloul trebuie completat cu imaginea acoliților, acei războinici profesioniști care gravitau în jurul aristocrației militare. Aici, dovezile arheologice sunt mai fragile, deoarece nu dispunem de morminte pe care să le putem atribui fără dubiu acestei categorii. Putem însă extrapola cu ajutorul Columnei lui Traian, unde astfel de războinici apar aproape invariabil înarmați cu săbii de tip falx, scuturi și, uneori, coifuri, călărind și luptând alături de căpeteniile lor. Tot pe baza iconografiei imperiale, armurile de solzi sau lamelare par să fie asociate mai degrabă acestei categorii, în contrast cu armurile de zale, rezervate aristocrației de rang înalt.

La fel de interesant este faptul că acești comați apar, deși rar, operând mașini de asediu și folosind gladius-uri romane, detalii care sugerează un nivel ridicat de adaptare, experiență și profesionalizare militară. Nu par a fi simpli însoțitori ai nobililor, ci oameni ai armelor în adevăratul sens al cuvântului.

Falxul și războinicii de profesie ai regatului

Cătălin Borangic: Dacă păstrăm ca reper sigur sabia încovoiată de tip falx, distribuția descoperirilor arheologice este sugestivă. Majoritatea exemplarelor provin din contexte lipsite de ritual funerar, ceea ce poate indica o utilizare practică intensă. O excepție remarcabilă este mormântul de la Viscri, unde războinicul înhumat avea atât o sabie de tip falx, cât și un gladius roman. Asocierea celor două arme în același inventar vorbește nu doar despre contactul cu lumea romană, ci și despre caracterul pragmatic al acestor profesioniști ai războiului, dispuși să folosească orice armă eficientă, indiferent de originea ei.

Adaug faptul că majoritatea săbiilor încovoiate descoperite provin din contexte lipsite de ritual funerar. Această situație poate avea mai multe explicații. Pe de o parte, este posibil ca războinicii aflați sub aristocrație să fi practicat ritualuri funerare diferite, insuficient cunoscute astăzi. Pe de altă parte, armele puteau reprezenta bunuri de valoare prea mare pentru a fi sacrificate și puteau fi transmise în interiorul familiei sau al grupului războinic. Nu este exclus nici ca depunerea armelor în mormânt să fi constituit un privilegiu rezervat aristocrației, ca expresie a statutului și a rolului său social.

O societate militară mai complexă decât imaginea tradițională

Cătălin Borangic: Privit în ansamblu, acest tablou militar este greu de reconciliat cu imaginea tradițională a comatului-țăran. Costurile armamentului, prezența cailor specializați, familiarizarea cu echipamente complexe, utilizarea mașinilor de asediu și gradul evident de profesionalizare sugerat de iconografie indică existența unei categorii sociale situate deasupra oamenilor simpli. Fără a-i confunda cu aristocrația propriu-zisă, ar trebui probabil să plasăm o parte semnificativă a acestor comați în rândul oamenilor liberi, recrutați din păturile sociale superioare ale comunităților locale și integrați în structurile militare ale seniorilor războiului, fidelizați prin prestigiu, recompense și relații de dependență. Ei par să fi constituit veriga de legătură dintre marea aristocrație și restul societății, nucleul de profesioniști ai armelor pe care se sprijinea puterea militară a regatului.