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Glumele românilor după erorile GPS din București: „Stăteam pe canapea și îmi zice că eram pe pista de la Băneasa. Ne pregăteam să decolăm”

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Mulți români au reclamat că au observat pe dispozitivele digitale de localizare erori neobișnuite: telefoanele îi indicau în alte zone decât cele în care se aflau în realitate, uneori chiar pe pistele unor aeroporturi. Relatările au stârnit și ironii pe rețelele sociale.

Aplicațiile GPS au dat erori. Sursa Reddit.com
Erorile de GPS semnalate de români. Sursa: Reddit.com

Mesajul unui român care a ironizat erorile aplicațiilor de navigație a devenit viral pe rețelele sociale. El a povestit că aplicațiile îi indicau în mod eronat poziția pe pista unui aeroport.

„Intru pe Google Maps. Eram pe pistă, am crezut că decolăm. Intru pe Waze, îi văd și pe ceilalți piloți lângă mine și mă liniștesc. Să ne gândim însă la șoferul de Uber care a prins tarif dinamic în zona aceea. La voi s-a resimțit?”, a întrebat acesta pe platfoma Reddit.

El a indicat și o pagină de internet care arată zonele afectate de GPS jamming, adică de bruiaj GPS: interferarea intenționată cu semnalele sateliților, astfel încât dispozitivele să nu mai poată stabili corect localizarea sau să indice o poziție imprecisă.

Harta „bruiajelor”: zone afectate din România

Harta digitală creată de John Wiseman în 2022 utilizează date furnizate de ADS-B Exchange pentru a indica zonele în care este probabil să existe interferențe GPS, pe baza rapoartelor transmise de aeronave cu privire la acuratețea sistemelor lor de navigație.

Platforma GPSJam arată că printre zonele cele mai expuse sunt sud-estul României, în special Dobrogea și litoralul Mării Negre, dar și regiunea din apropierea orașelor Galați și Brăila. Alte zone afectate apar și în estul țării, spre granița cu Republica Moldova, dar și în Iași și Maramureș. Vestul României apare în mare parte marcat cu verde, fapt care indică un nivel mai redus al interferențelor raportate.

Harta folosește surse deschise. Foto: GPS Jam
Harta bruiajelor arată zonele afectate de interferențe din România. Foto: GPS Jam

Mulți români au răspuns mesajului și au relatat că s-au confruntat cu probleme asemănătoare. Unii au observat că aplicațiile îi localizau pe aeroporturi, deși se aflau în alte zone sau chiar în alte localități. Alții au susținut că erorile ar putea fi provocate de bruiaj GPS sau de transmiterea unor coordonate false.

„Confirm. La 22:50, Flightradar24 mi-a zis «Bine ai venit pe Aeroportul Aurel Vlaicu». Locuiesc în Popești”, a scris un internaut.

Erorile aplicației GPS

Altcineva a susținut că mai multe aplicații i-au fost afectate de interferențe.

„Confirm și eu de pe un 15 Pro Max și un 13 Pro Max. Amicii din Craiova au fost OK la ora aia, dar în București — jale. A durat cam 20 de minute. Afectate: Maps, Waze, Apple Maps. Plus toți cei de lângă mine cu CarPlay și Android Auto”, a precizat acesta.

„Deci de-aia mă întreba prietenul meu ce căutam în Băneasa, eu fiind în Sectorul 3”, a glumit alt internaut, arătând o fotografie cu poziția eronată de pe aplicația GPS.

Erori GPS. Sursa: Reddit
O imagine cu o eroare de localizare. Sursa: Reddit

Un alt utilizator a povestit, în glumă, că telefonul l-a „teleportat” din propria locuință pe pista aeroportului.

„Eram pe canapea și îmi zice că am plecat de acasă. Unde eram? Pe pista de la Băneasa, mă pregăteam să decolăm. Am petrecut cam vreo 15 minute acolo și m-am teleportat înapoi pe canapea. Eu, când am zis că superputerea mea vreau să fie teleportarea, nu credeam că o să se și întâmple”, a scris internautul.

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Un român a relatat că eroarea de localizare l-ar fi afectat chiar și pe livratorul căruia îi comandase mâncare.

„Am pățit și eu după ce dădusem comanda la Glovo. Domnul livrator ajunsese pe la Aurel Vlaicu. Am crezut că era un glitch de la aplicație, dar se pare că e din cauza jamming-ului”, a adăugat alt român. 

„Am crezut că sunt nebun când m-am trezit pe aeroport, deși eram prin Drumul Taberei”, a scris altcineva.

Probleme asemănătoare au fost semnalate și în alte zone ale țării.

„Confirm din Iași, de pe un ceas Garmin. Cineva cunoscut a avut la ora 20:00 un bruiaj GPS. Traseul lui a fost undeva din sud-vestul orașului până în centru, iar în aplicația Garmin îi arăta că a plecat de pe aeroport și că a trecut prin case și blocuri, cu deviații mari la finalizarea traseului”, a precizat un român. 

„Am resimțit într-o comună din Brăila, pe la 16:00. Încercam să îi dau locația cuiva și îmi arăta că sunt în pădure, la vreo cinci kilometri distanță”, a scris alt român.

Un utilizator din Constanța a relatat că a mai observat probleme de localizare și în urmă cu două săptămâni.

„La mine sare poziția de pe hartă sau se mișcă punctul albastru, deși stau pe loc. Am observat asta acum aproximativ două săptămâni”, a scris acesta.

Mai mulți utilizatori au încercat să explice diferența dintre bruiajul GPS și fenomenul de „spoofing”, prin care dispozitivele pot primi coordonate false. Explicațiile nu au fost confirmate oficial.

„Bruiajul este atunci când pierzi semnalul, deși este mai complicat din punctul de vedere al procesării semnalului. Ce vedeți voi aici este spoofing, nu bruiaj. Spoofing înseamnă că cineva emulează sateliți și trimite mesaje de tip GPS pe care dispozitivele voastre le decodează și calculează o poziție eronată. Semnalul este foarte bun, doar că informațiile sunt false”, a precizat altcineva.

El a explicat și că „jamming-ul” înseamnă pierderea completă a localizării sau funcționarea degradată a sistemului, cu posibile erori.

„În cazul spoofing-ului sunt trimise date peste cele oficiale, corecte, și poți apărea în locuri complet diferite de cel în care te afli în realitate”, a completat acesta.

Interferențele care pot afecta semnalul GPS

Potrivit informațiilor publicate de ROMPOS, sistemul românesc de determinare precisă a poziției prin satelit, semnalele GPS pot fi afectate de mai mulți factori. Unele probleme pot fi provocate de surse de radiofrecvență aflate în apropiere.

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„Exemple de astfel de surse includ stații de transformare sau linii de înaltă tensiune, radare de aeroport, antene GSM/4G/5G de mare putere, emițătoare radio/TV sau chiar dispozitive electronice defecte”, arată ROMPOS.

Interferențele radio pot împiedica receptorul să mențină legătura cu sateliții sau să primească datele necesare pentru stabilirea precisă a poziției. Semnalul poate fi afectat și de bruiajul intenționat, care poate proveni de la dispozitive utilizate uneori abuziv pentru blocarea urmăririi vehiculelor sau poate apărea în contextul unor exerciții militare.

Un indiciu al interferențelor este scăderea bruscă a calității tuturor semnalelor satelitare simultan sau pierderea totală a urmăririi sateliților, arată ROMPOS pe pagina sa.

Calitatea semnalului poate fi afectată și de cauze naturale. Potrivit ROMPOS, atmosfera influențează propagarea semnalelor provenite de la sateliți. În special, ionosfera, un strat al atmosferei încărcat electric, poate provoca întârzieri și variații ale semnalelor GPS, afectând temporar precizia localizării.

Un alt fenomen este falsificarea semnalului GPS, cunoscută sub denumirea de „spoofing”. În acest caz, receptorul nu pierde neapărat semnalul, ci este indus în eroare și afișează o poziție diferită de cea reală.

„GPS Spoofing este procesul de utilizare a unui dispozitiv de transmisie RF (radiofrecvență) pentru a face în mod intenționat un receptor GPS să calculeze o poziție falsă. Dispozitivele de transmisie utilizate pentru a face acest lucru se numesc „spoofers” și sunt emițătoare RF care sunt mai aproape de receptorul GPS vizat decât sateliții GPS și, prin urmare, sunt capabile să depășească semnalele slabe provenite de la sateliți. Spoofer-ele GPS recreează semnale GPS de putere mai mare în comparație cu semnalele GPS reale și păcălesc receptoarele GPS relativ simple, care sunt pre-programate să utilizeze semnalele cu cea mai mare putere posibilă pentru a calcula timpul și poziția”, notează platforma.

Informațiile despre „spoofing” nu confirmă însă cauza exactă a incidentelor semnalate de internauți.

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