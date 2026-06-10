Bundeswehrul avertizează: Germania a realizat prea târziu amploarea atacurilor hibride ale Rusiei

Germania a conștientizat cu întârziere dimensiunea reală a atacurilor hibride desfășurate de Rusia împotriva statelor occidentale, însă în ultimii ani autoritățile de la Berlin au început să trateze mult mai serios această amenințare. Avertismentul vine din partea unui oficial de rang înalt al Bundeswehrului, care susține că războiul hibrid purtat de Moscova depășește cu mult sabotajele și atacurile cibernetice.

Colonelul Sönke Marahrens, reprezentant al Centrului pentru Digitalizare și Dezvoltarea Capacităților din cadrul Comandamentului de Cyber și Informații al Bundeswehrului, a declarat în cadrul conferinței de securitate New Age Defence, desfășurată la Berlin, că Germania a recunoscut relativ târziu amploarea presiunilor exercitate de Rusia prin metode neconvenționale.

„Germania a înțeles destul de târziu că este ținta unor atacuri hibride. Totuși, în ultimul an și jumătate – doi ani observăm o schimbare și la nivel politic”, a afirmat oficialul militar.

Potrivit acestuia, serviciile de informații și instituțiile statului german au început să informeze mult mai deschis populația despre deteriorarea mediului de securitate și despre noile forme de amenințare.

Marahrens a subliniat că războiul hibrid nu înseamnă doar drone sau acte de sabotaj împotriva infrastructurii critice.

„Nu este vorba doar despre drone și cabluri submarine. Este vorba și despre dezinformarea care se răspândește în interiorul societății noastre, despre exploatarea sistemelor politice și judiciare și despre utilizarea așa-numiților agenți ocazionali”, a explicat colonelul.

Unul dintre cele mai vizibile exemple ale activităților hibride din ultimii ani îl reprezintă survolurile efectuate de drone neidentificate deasupra unor obiective strategice și infrastructuri critice din Germania. În opinia sa, scopul principal al acestor acțiuni nu a fost unul militar, ci psihologic, vizând crearea unui sentiment de nesiguranță în rândul populației.

Oficialul Bundeswehrului consideră că Germania trebuie să își consolideze mecanismele de reacție la astfel de amenințări și pledează pentru acordarea unor competențe reale viitorului Consiliu Național de Securitate, astfel încât acesta să poată lua rapid decizii în situații de criză.

În același timp, Berlinul urmărește cu atenție lecțiile oferite de Ucraina în confruntarea cu agresiunea rusă. Marahrens a precizat că experiența ucraineană reprezintă o sursă importantă de învățare pentru structurile de apărare germane.

Declarațiile sale vin în contextul în care șeful Statului Major al Forțelor Armate Germane, generalul Carsten Breuer, a avertizat recent că incidentele provocate de drone în statele baltice au generat îngrijorare în rândul aliaților din cadrul NATO.

Totodată, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Europa ar trebui să studieze cu atenție modelul ucrainean de reziliență energetică, dezvoltat în condițiile atacurilor repetate lansate de Rusia asupra infrastructurii critice.