Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Reacții virulente la adresa lui Netanyahu și neliniște în Israel după armistițiul SUA-Iran: „Nimic nu s-a încheiat”

Război în Orientul Mijlociu
Israelul privește armistițiul cu Iranul cu mai multă neliniște decât ușurare, în contextul în care ultimul val de rachete lansate asupra Iranului, reacțiile politice dure în plan intern și scepticismul profund față de intențiile Teheranului întăresc sentimentul în țară că, deși războiul a luat o pauză, acesta este departe de a fi soluționat, comentează Politico.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a confruntat cu critici imediate din partea opoziției, de stânga și de dreapta, care l-a atacat pe liderul israelian pentru faptul că acesta nu a reușit să înlăture cu totul principalele amenințări reprezentate de programul nuclear iranian, arsenalul de rachete și grupările proxy regionale, chiar dacă Israelul a suportat costurile campaniei.

„Armata a efectuat tot ce i s-a cerut, populația a dat dovadă de o reziliență extraordinară, dar Netanyahu a eșuat diplomatic, a eșuat strategic și nu a atins niciunul dintre obiectivele pe care el însuși le-a stabilit”, a scris liderul opoziției, Yair Lapid, într-o postare pe X.

Armistițiul a pus capăt campaniei militare israeliene mult mai devreme decât ar fi dorit Israelul, iar Netanyahu nu a avut de ales, a trebuit să se conformeze. Pe de altă parte, cu toate că mulți israelieni și-au exprimat îngrijorarea că acordul mediat de SUA nu răspunde pe deplin cerințelor Israelului, puțini l-au criticat public pe președintele Donald Trump, care rămâne popular în țară.

Zvika Foghel, parlamentar de dreapta din coaliția lui Netanyahu și președintele Comitetului pentru Securitate Națională al Knessetului, a avut totuși o reacție critică rară: „Donald, ai ieșit ca o rață”, a scris într-o postare pe rețelele sociale, folosind o expresie ebraică pentru cineva care dă dovadă de slăbiciune. Comentariul a fost ulterior șters.

Mote Levi, în vârstă de 65 de ani, angajat într-un magazin din Tel Aviv, a catalogat conflictul „o pierdere de timp”. „Este mai păgubos pentru Israel. Nu s-a terminat nimic. Nu s-a rezolvat nimic.” Întrebat ce părere are despre Netanyahu, a fost tranșant: „Netanyahu este sclavul lui Trump.”

Israelul depinde substanțial de Washington pentru apărare, iar Netanyahu se bazează pe relația bună cu Trump pentru a-și consolida poziția înaintea alegerilor anticipate în octombrie.

„Încerc să înțeleg situația”, a spus un veteran al dreptei politice, vorbind sub anonimat despre consecințele politice. „Dreapta se va simți jefuită de o victorie completă, iar dreapta lui Bibi va interpreta situația așa cum vrea. Iar stânga va spune că Bibi a eșuat. Dar, sincer, nu sunt sigur că ar putea spune că s-ar fi descurcat mai bine.”

În timp ce Trump a prezis că armistițiul va aduce „Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”, mulți israelieni se tem că pauza în ostulități mediată de Pakistan va permite Iranului să se reorganizeze.

„Armistițiul cu Iranul oferă regimului ayatollahului un răgaz și o oportunitate de a se reorganiza”, a comentat Avigdor Lieberman, fost ministru al Apărării și lider al partidului radical de dreapta Yisrael Beiteinu, care se propune drept o alternativă la guvernul lui Netanyahu. Dacă acordul final nu va răspunde preocupărilor Israelului privind îmbogățirea uraniului, producția de rachete balistice și sprijinul pentru terorism, „va trebui să revenim cu o altă campanie, în condiții mai dificile, și să plătim un preț mai mare”, a spus acesta.

Netanyahu: Israelul nu și-a îndeplinit toate obiectivele în Iran

Netanyahu a vorbit public despre armistițiu miercuri seara, după vacanța de  Paște, dând asigurări că SUA s-au coordonat pe deplin cu Israelul și insistând că Iranul este „mai slab ca niciodată”.

Netanyahu declanșează ofensiva de 48 de ore împotriva Iranului, în timp ce se teme că Trump bate palma cu Teheranul

„Avem încă obiective de îndeplinit - și le vom atinge fie printr-un acord, fie prin reluarea ostilităților”, a spus el într-un mesaj video. „Avem degetul pe trăgaci.”

El a evidențiat realizările campaniei, între care lovituri asupra producției de rachete a Iranului, infrastructurii nucleare și activelor militare ale regimului, susținând că Israelul a dat o lovitură majoră conducerii Iranului, inclusiv prin uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Karen Amouyal, în vârstă de 27 de ani, care lucrează pentru o organizație de advocacy pro-Israel, a apreciat că armistițiul nu a atins obiectivele promise. „Va întârzia ceea ce trebuie să facem. Presimt că va trebui să trecem printr-un alt război, fie în câteva luni, fie peste un an”, a spus ea. „Ni s-a promis că rezultatul acestui război va fi schimbarea regimului și că nu va mai exista uraniu și nici capacități nucleare - nu am atins aceste obiective. Evident că sunt bucuroasă să mai respir, dar am impresia că ultimele șase săptămâni au fost degeaba.”

Shana Tibi, în vârstă de 26 de ani, care și-a pierdut apartamentul în timpul războiului de 12 zile de anul trecut, spune că dorește ca Israelul să își atingă obiectivele, astfel încât ciclul războaielor să se rupă. „Vreau să terminăm, nu vreau să mai fim într-un alt război. Chiar dacă este greu, pentru mine este important să continuăm”, a spus ea.

Miercuri dimineața, Israelul și Iranul erau angajați în atacuri reciproce chiar în timp ce armistițiul intra în vigoare, sirenele fiind auzite între 1:30 și 3:30 dimineața. Armata israeliană a anunțat că a efectuat o ultimă rundă de bombardamente asupra rachetelor și lansatoarelor iraniene, și încetează loviturile pentru a respecta armistițiul.

Un armistițiu fragil

Disputa privind includerea Libanului în acord a pus imediat presiune asupra proaspătului armistițiu. Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif  anunțase că Libanul va fi inclus, dar biroul lui Netanyahu și armata israeliană l-au contrazis ulterior, anunțând că Israelul a efectuat cele mai extinse lovituri împotriva Hezbollah din conflict.

Însă această concesie făcută Israelului amenință să arunce în aer acordul de încetare a focului. Mass-media de stat iraniană a relatat că Teheranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile israeliene asupra Libanului. Administrația Trump a declarat că aceste informații sunt eronate.

„Acesta este un aspect major. Dacă Libanul ar fi fost inclus în armistițiu, ar fi fost o dezamăgire majoră”, a spus un fost oficial israelian senior, sub anonimat. 

Acum revine Israelului și Statelor Unite sarcina de a demonstra lumii că Iranul a fost slăbit în mod semnificativ și de a se asigura că Iranul acceptă un acord care să răspundă preocupărilor Washingtonului și ale Israelului cu privire la programul nuclear al Iranului și la alte chestiuni, a precizat acesta.

„Așteptăm să vedem dacă Mojtaba va fi prezent la înmormântarea tatălui său”, a mai spus el. Dacă nu va fi prezent, „acesta va fi un semnal pentru poporul iranian că Gardienii Revoluției (IRGC) dețin controlul”.

În ciuda tensiunii, în Tel Aviv atmosfera e mai relaxată, „Este greu de crezut că pot sta pe plajă fără să mă tem de o alarmă aeriană, că pot să rămân până seara și nu trebuie să mă grăbesc spre casă”, spune Natalie, o cofetară în vârstă de 48 de ani.

