Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Video Israelul a atacat Iranul. Explozii în apropierea sediilor oficiale de la Teheran. Statele Unite au coordonat acțiunea

Mai multe explozii au fost auzite în centrul capitalei iraniene, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac cu rachete asupra Iranului. Proiectilele au lovit zona University Street și cartierul Jomhouri din Teheran, iar coloane de fum au fost văzute ridicându-se deasupra orașului. 

UPDATE 9.05 Atacul a fost coordonat cu Statele Unite

Atacul Israelului asupra Iranului, sâmbătă dimineață, a fost coordonat cu Statele Unite, a declarat o sursă israeliană pentru CNN.

În acest stadiu incipient, nu este clar dacă a fost vorba de un atac unilateral al Israelului sau dacă și SUA au participat la atac.

Atacul israelian a vizat rachete balistice și lansatoare de rachete, pe care Israelul le consideră o amenințare serioasă.

Un corespondent Al Jazeera aflat la fața locului a relatat că exploziile au fost puternice și au provocat panică în rândul populației, mai multe artere centrale fiind blocate temporar de forțele de securitate.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat operațiunea militară, declarând că „Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa Statului Israel”. Oficialul nu a oferit detalii suplimentare despre amploarea atacului sau despre eventuale ținte militare vizate.

Una dintre lovituri ar fi avut loc în apropierea unor clădiri administrative situate în vecinătatea birourilor liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile de la Teheran, potrivit theguardian.

Până la această oră, autoritățile iraniene nu au anunțat un bilanț al victimelor sau amploarea pagubelor materiale.

Surse locale vorbesc despre intervenția rapidă a echipelor de urgență în zonele afectate, în timp ce spațiul aerian al capitalei ar fi fost închis temporar.

Tensiunile dintre Israel și Iran au escaladat în ultimele luni, pe fondul acuzațiilor reciproce privind amenințări la securitatea națională. Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare evoluția situației, temându-se de o extindere a conflictului în regiune.

Desigur, au avut loc mai multe runde de negocieri pentru a evita un conflict, ultima dintre ele fiind acum două zile.

Ministrul de externe al Omanului, care a fost negociatorul șef în cadrul discuțiilor indirecte dintre SUA și Iran, s-a deplasat la Washington și a discutat cu vicepreședintele american JD Vance, în ultimele 12 ore, în speranța că eforturile sale vor putea evita o confruntare.

Ambasada SUA în Qatar pune în aplicare măsura de adăpostire la fața locului pentru tot personalul după atacurile israeliene asupra Iranului

Armata israeliană a anunțat că sirenele au sunat în toată țara pentru ca locuitorii să rămână în apropierea zonelor protejate.

Într-o declarație pe Telegram, armata a afirmat că alertele au scopul de a pregăti populația pentru eventualitatea lansării de rachete către Israel.

Într-o declarație separată, armata a adăugat că toate zonele țării vor trece de la „activitate completă” la „activitate esențială”, inclusiv închiderea școlilor, interzicerea adunărilor și închiderea locurilor de muncă, cu excepția sectoarelor esențiale.

Comandamentul Frontului Intern al Israelului a ordonat populației să desfășoare numai activități esențiale în toată țara, în urma atacurilor asupra Iranului.

Noile restricții interzic adunările publice, mersul la serviciu și la școală.

SUA, Marea Britanie, China și România au luat măsuri de urgență

Pe fondul escaladării situației, Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, în contextul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului.

Mesajul a fost trimis vineri de ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, într-un e-mail obținut și verificat de publicația americană. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după discuții care au durat toată noaptea și dintr-o „prudență excesivă”, în urma consultărilor cu Departamentul de Stat, siguranța personalului fiind considerată prioritară.

„Găsiți un bilet de avion către orice destinație” și plecați „ASTĂZI”, a scris ambasadorul, îndemnându-i să rezerve un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

„Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară”, a precizat el, avertizând că cererea de bilete ar putea crește și că nu este sigur dacă vor mai exista zboruri disponibile în zilele următoare.

De asemenea, Regatul Unit a anunțat vineri, 27 februarie, că își închide ambasada din Iran și retrage întreg personalul diplomatic, „în contextul situației de securitate” din regiune. Ministerul britanic de Externe a confirmat retragerea, pe fondul temerilor privind posibile atacuri americane care ar putea declanșa un conflict regional mai amplu.

Recent, China le-a recomandat cetățenilor săi să evite călătoriile în Iran și le-a cerut celor aflați deja în țară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creștere accentuată a riscurilor de securitate. Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului chinez de Externe a transmis că cetățenii chinezi trebuie să ia măsuri sporite de siguranță și să părăsească teritoriul iranian cât mai rapid.

Și Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat vineri seara că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, al Consulatului General al României la Haifa și al Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

