După rachete, Iranul a lansat un atac cu drone „la scară largă” asupra Israelului

Iranul a lansat primul său atac cu drone la scară largă asupra Israelului, folosind „zeci de drone de atac”, a anunțat armata iraniană.

Represaliiile rapide ale Iranului la operațiunea militară comună a SUA și Israelului va testa sistemele de apărare stabilite de SUA în Orientul Mijlociu, demonstrând totodată capacitatea militară a Iranului, afirmă analistul militar al CNN.

„Aceasta este postura defensivă care a fost stabilită în ultimele luni și, de fapt, ani, în regiunea Golfului, care este acum practic pusă la încercare, pe măsură ce iranienii răspund la atacul inițial”, a declarat colonelul în rezervă al Forțelor Aeriene Americane, Cedric Leighton, pentru Becky Anderson de la CNN.

Leighton a spus că estimările serviciilor de informații oferă unele indicii cu privire la capacitatea Iranului de a riposta, dar a adăugat că răspunsul său rapid este surprinzător și sugerează că s-a pregătit pentru un atac de o asemenea intensitate.

„(Iranul) are între 2.000 și 3.000 de rachete pe care este capabil să le lanseze”, a spus Leighton. „Problema pe care o au este că nu au, cel puțin conform estimărilor serviciilor de informații, nu au lansatoarele pe care le aveau.”

Expertul militar a declarat că se crede că Iranul deține aproximativ o treime din lansatoarele pe care le avea înainte de atacurile din iunie de anul trecut. „Așadar, dacă acest lucru este adevărat, dacă acele estimări ale serviciilor de informații sunt corecte, s-ar putea crede că răspunsul iranian ar fi fost puțin întârziat. Dar, în mod clar, au reușit să organizeze un răspuns foarte rapid, mai rapid decât mă așteptam.”

„Mă așteptam să reacționeze, dar nu la un răspuns de o asemenea amploare în acest moment anume. Deci, în mod clar, se pregăteau pentru asta”, a spus Leighton. „Erau pregătiți.”

O a doua rundă de rachete lansate spre Qatar a fost „interceptată și neutralizată” cu succes, a anunțat Ministerul Apărării din Qatar într-o postare pe Instagram.

„Toate rachetele primite au fost interceptate și distruse înainte de a ajunge pe teritoriul qatarez”, a declarat ministerul, reiterând în același timp că Forțele Armate ale Qatarului au „capacități și resurse complete” pentru a asigura securitatea țării.

De asemenea, a îndemnat persoanele din Qatar să „rămână calme” și să „respecte instrucțiunile oficiale”.

Până sâmbătă, la ora 14:30, ora locală (6:30 ET), personalul CNN din Qatar auzise că mai multe runde de rachete au fost interceptate în țară.

