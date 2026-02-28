search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran: „Nicio navă nu are voie să treacă”. Este cea mai importantă rută de export de petrol din lume

0
0
Publicat:

Iranul amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă arteră de transport maritim de petrol din lume, după loviturile aeriene recente ale SUA și Israel, iar tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran amenință fluxul a peste 20% din petrolul mondial și pune presiune pe piețele internaționale de energie, în timp ce comunitatea internațională monitorizează cu atenție situația.

Strâmtoarea Ormuz FOTO Arhivă
Strâmtoarea Ormuz FOTO Arhivă

Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat pentru Reuters că navele comerciale și militare au recepționat transmisii radio VHF de la Gărzile Revoluționare Islamice din Iran (IRGC), prin care li se comunica că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Times of Israel.  Iranul nu a emis însă o confirmare oficială a unui astfel de ordin. 

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei și reprezintă principala rută de export pentru aproximativ 20–30% din petrolul mondial. Printre statele ale căror exporturi trec prin această zonă se numără Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Iran.

Companiile petroliere internaționale au fost nevoite să își suspende tranzitul sau să își modifice rutele, iar marinele occidentale recomandă prudență sporită pentru navele care circulă în apropiere.

Blocarea Strâmtorii Ormuz intervine într-un context tensionat, după atacurile aeriene efectuate asupra unor obiective din Iran de către SUA și Israel, considerate de Teheran drept „agresiuni ilegale”. Iranul a amenințat de ani de zile că va bloca această cale navigabilă ca represalii în cazul unui atac asupra Republicii Islamice.

Analiștii avertizează că o blocare prelungită a strâmtorii ar putea duce la creșteri importante ale prețurilor internaționale la energie.

Țările consumatoare de petrol monitorizează îndeaproape situația, având în vedere dependența majoră de exporturile prin Hormuz.

În acest context, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (Organization of the Petroleum Exporting Countries) își reia duminică reuniunea, la care participă opt dintre cei 22 de membri – printre care Arabia Saudită, Rusia și Emiratele Arabe Unite – pentru a discuta posibila creștere a producției și compensarea eventualelor pierderi cauzate de restricțiile impuse în Strâmtoarea Ormuz.

